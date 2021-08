Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Alexander Graf Lambsdorff (54/Foto: dpa) ist stellvertretenden Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion mit der Zuständigkeit Außenpolitik. Der frühere Diplomat, der auch mehrere Jahre an der Deutschen Botschaft in Washington DC tätig war, saß von 2004 bis 2017 im Europäischen Parlament und war dort Vorsitzender der FDP-Gruppe.

Alexander Graf Lambsdorff. Foto: dpa

Herr Graf Lambsdorff, die Evakuierung von Botschaftspersonal und Ortskräften aus Afghanistan läuft noch. Erst am Sonntag wurden erste Botschaftsangehörige außer Landes gebracht. Wer trägt die Verantwortung in der Bundesregierung für Fehleinschätzungen und das späte Handeln?

Die Evakuierung von deutschen Staatsbürgern und afghanischen Ortskräften liegt in der Verantwortung des Außen-, des Innen- und der Verteidigungsministerin. Maas, Seehofer und Kramp-Karrenbauer haben den Ernst der Lage nicht erkannt und verpasst, rechtzeitig eine Evakuierungsstrategie auszuarbeiten. Dieses Versagen innerhalb der Bundesregierung kann Menschenleben kosten. Ich bin stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten, die jetzt unter gefährlichen Umständen die Notfallevakuierung durchführen, aber es hätte viel weniger dramatisch ausgehen können, wenn die Regierung rechtzeitig geplant hätte.

Was sind die Folgen der Taliban-Machtübernahme für die internationale Politik und die Region?

Zwanzig Jahre lang konnte die Bundeswehr gemeinsam mit den Nato-Verbündeten verhindern, dass ein neuer Terroranschlag auf die westliche Welt von Afghanistan ausging. Unsere Streitkräfte haben ihren Auftrag in dieser Hinsicht hervorragend ausgeführt. Wichtig ist jetzt, dass Afghanistan nicht wieder zu einer Brutstätte des internationalen Terrorismus wird. Und es ist eine Tragödie, dass vor allem die Afghanen, die in den vergangenen Jahren in Freiheit leben konnten, einen schweren Rückschlag erleben werden. Besonders Frauen und Mädchen werden unter den Taliban leiden.

Wie sollte die deutsche Politik jetzt mit Afghanistan umgehen?

Ganz wichtig ist, dass jetzt sofort die Entwicklungshilfe für Afghanistan gestoppt wird. Die Taliban dürfen auch indirekt keine Gelder empfangen, die ihren Machtausbau finanzieren und das Terrorregime am Leben halten. Die Bundesregierung hat sich immer geweigert, eine Bewertung des Einsatzes vorzulegen. Es ist aber das Mindeste, was wir aus den Fehlern dieses Einsatzes lernen, damit wir ähnlich schwierige Lagen an anderen Orten verhindern können. Als Freie Demokraten fordern wir deshalb, dass es nach der Bundestagswahl einer Enquête-Kommission "Afghanistan" gibt, die sich genau diesem Thema widmet.

Ist Deutschland, ist die EU auf einen Flüchtlingsstrom aus Afghanistan eingerichtet?

Unser Ziel ist, dass die Flüchtlinge vor allem in den Nachbarländern Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan ausreichend versorgt werden können. Deshalb muss die Bundesregierung mehr finanzielle Hilfen für das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), die Internationale Organisation für Migration (IOM) zur Verfügung stellen und auf internationaler Ebene für eine neue Geberrunde eintreten.

Sollte es nun es einen Gipfel der EU und auch der Nato zum weiteren Vorgehen in Afghanistan geben?

Ja, unbedingt. Das sind wir nicht nur den Afghaninnen und Afghanen schuldig, sondern auch unseren Soldatinnen und Soldaten, die 20 Jahre lang am Hindukusch im Einsatz waren. Es geht aber auch darum, die Glaubwürdigkeit des Westens zu retten. Die Bundesregierung muss sich für einen EU-Sondergipfel einsetzen, um mit den europäischen Partnern über das weitere Vorgehen in Afghanistan zu beraten und im Rahmen der Nato auch die USA weiter in die Pflicht nehmen.