Heidelberg. Ulrich Schellenberg (58) ist gebürtiger Stuttgarter. Nach seinem Jurastudium in Freiburg wurde er Rechtsanwalt und Notar in Berlin. Seit 2015 leitet er als Präsident den Deutschen Anwaltverein, die Interessenvertretung von über 60.000 deutschen Rechtsanwälten. Die RNZ traf Schellenberg anlässlich des 69. Deutschen Anwaltstags, der diese Woche in Mannheim tagt. Thema: Fehlerkultur in der Justiz. Im zweiten Teil des RNZ-Interviews äußert sich Schellenberg über den Umgang mit Justizopfern, Probleme im Fall Kachelmann und erklärt, warum es keine Freisprüche "zweiter Klasse" gibt.

Ulrich Schellenberg (58). Foto: dpa

Herr Schellenberg, beim Anwaltstag in Mannheim wird auf einem Podium Jörg Kachelmann über Fehler im Strafprozess mitdiskutieren. Was lässt sich aus seinem Fall lernen?

Auf eine Medienschelte möchte ich jetzt verzichten. Mich hat aber bei diesem Verfahren etwas maßlos geärgert: In dem Gerichtsurteil wurde großer Wert darauf gelegt, dass es kein Freispruch erster Klasse sei. Diesen gibt es gar nicht. Daher ist es falsch, dies so auszuführen. Ein Gericht kann nur sagen: Ich verurteile, weil wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überzeugt sind. Oder aber wir verurteilen nicht, weil wir dieses Maß an Überzeugung nicht hatten. Aber darüber zu spekulieren, was alles nicht bewiesen sei, ist nichts, was einem Gericht zusteht. Das war etwas, das Herrn Kachelmann geschadet hat, ohne dass es notwendig war.

Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Freispruch aus Mangel an Beweisen und wegen erwiesener Unschuld?

Das wäre ja noch schöner! Es gibt nur Freispruch, und zwar völlig zurecht. Alles andere ist wirklich abwegig. Es gibt doch nicht ein Maß an Unschuld: Der ist ganz unschuldig. Der ist fast unschuldig. Der ist nicht ganz unschuldig... Es gibt nur eine Verurteilung: Das Gericht muss so überzeugt sein, dass es an der Schuld des Angeklagten keinen vernünftigen Zweifel mehr hat. Gibt es einen vernünftigen Zweifel, dann muss es freisprechen. Es muss nicht sagen: War er’s oder war er‘s nicht?

Ist es dann ein Problem der Öffentlichkeit, die genau diese Frage beantwortet haben will?

Es ist schwierig, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass es nicht darum geht. Alles andere müssen die Beteiligten, wenn es drauf ankommt, in einem Zivilprozess ausstreiten. Was im Fall Kachelmann ja auch geschehen ist.

Natürlich haben viele an der Frage ein Interesse wie bei einem Fußballspiel: Wie geht das aus, 1:0 oder 2:0 oder Ausgleich? Das war etwas, was die Medien befördert haben. Und jetzt kommt doch die Medienschelte...

Nur zu...

Ich habe noch nie erlebt, dass während eines laufenden Verfahrens sich zwei namhafte überregionale Medien sich zwei Experten geleistet haben, die parteiisch von der ersten bis zur letzten Minute eine Medienschlacht gemacht haben, einer pro und einer contra Kachelmann. Jeder hatte seinen Akteur, und dann wurde gesagt: Jetzt schauen wir mal, wer dichter dran ist am Ergebnis. Medien müssen, wenn sie über laufende Verfahren berichten, immer ein Fragezeichen an der Schuld mitdenken: in dubio pro reo - im Zweifel für den Angeklagten. Weil das Gericht am Schluss entscheidet. Und das Gericht hat Kachelmann am Schluss freigesprochen. Jeder, der meinte, aus dem ganzen Verfahren schon auf seine Verurteilung schließen zu können, hatte Unrecht.

Sie sagen: Überall werden Fehler gemacht. Es ist also die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ein Gericht dabei einen Fehler gemacht hat.

Nein, dies darf nicht ausgeschlossen werden.

Wird in Deutschland für Justizopfer genug getan?

Nein! Ein klares Nein! Wer nach einer rechtskräftigen Verurteilung unschuldig inhaftiert wurde und im Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig freigesprochen wird, der wird in diesem Land nicht ausreichend behandelt. Das ist zum einen eine Frage der Haftentschädigung. Die Haftentschädigung im Sinne eines immateriellen Schadenersatzes beträgt 25 Euro...

... für jeden Tag in Haft.

Man muss mal überlegen, was ein entgangener Urlaubstag wert ist. Da kommt das Landgericht Frankfurt zu dem Ergebnis, dass ein ganzer Tag, den man irgendwo am Flughafen rumsitzt, mindestens 70 Euro wert ist! Jetzt sitze ich lieber am Flughafen in Bangkok rum als im Gefängnis. Aber auch das ist noch einmal ein anderes Thema. Und was ist, wenn ein Strafverteidiger einen Fehler macht? Es gibt einen Fall, da hat der Verteidiger seinen Mandanten nicht darüber informiert, dass er bei einer Ausreise zu einer Hochzeitsfeier sich dem Verdacht der Flucht aussetzt und an der Grenze verhaftet werden kann. Da hätte er auch selbst draufkommen können, aber der Anwalt hat es ihm nicht gesagt. Der Mann saß 70 Tage umsonst im Gefängnis. Er hat 7000 Euro Schadenersatz von seinem Anwalt bekommen. Das sind 100 Euro am Tag, mit dem Hinweis: Es hätte den Mandanten ein schweres Mitverschulden getroffen, sonst wäre der Schadenersatz sogar noch höher gewesen. Wenn der Anwalt einen Fehler macht, liegen wir schon bei 100 Euro oder mehr, wenn das Gericht einen Fehler macht, liegen wir bei 25 Euro am Tag?

Wir hatten auch hier in der Region einige spektakuläre Fälle: Den Fall Harry Wörz, den Fall eines Lehrers aus Darmstadt, der wegen Vergewaltigung einsaß und seinen eigenen Freispruch nicht mehr erlebt hat. Nimmt das Vertrauen in die Justiz durch solche Fälle Schaden?

Das würde ich nicht sagen. Zum einen ist es ja so: Die Justiz arbeitet gut, im Zivilbereich, im Strafbereich und im Verwaltungsbereich. Da gibt es keinen Notstand. Dass die Unschuld später festgestellt wird, ist ja auch gerade eine Stärke des Systems. Ich bin nur nicht zufrieden damit, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Man kann Vertrauen in die Justiz haben, aber nicht, wenn man unschuldig inhaftiert war. Dann wird man schlecht behandelt.

