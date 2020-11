Von Benjamin Auber und Tim Müller

Heidelberg. An Laubbläsern scheiden sich die Geister. Sie stinken – sofern sie benzinbetrieben sind –, knattern laut und verärgern damit zahlreiche Anwohner. Auf der anderen Seite sind die Geräte aber sehr praktisch, um hartnäckiges Laub mit über 220 Stundenkilometern einfach wegzublasen, zumindest weg von der eigenen Haustür oder dem Gehweg. Doch es entzündet sich ein Streit, sogar von Verbot ist die Rede. Vier Fakten zum Laubbläser:

Fast so laut wie ein Presslufthammer

Die Schallemission eines Laubbläsers liegt bei Akku- und Elektrogebläsen bei rund 70 Dezibel, Benziner bieten da schon bis zu 112 Dezibel. Ein Presslufthammer oder ein China-Böller kommen zum Vergleich auf knapp 120 Dezibel. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gilt Lärm europaweit als Umweltgefahr mit den zweitstärksten Auswirkungen auf die Gesundheit, nach der Luftverschmutzung. Chronische Schlafstörungen, Bluthochdruck und ein erhöhtes Herzinfarktrisiko etwa werden ihm zugeschrieben, wie eine Auswertung des Robert-Koch-Instituts zeigt. Bereits ab 85 Dezibel kann das menschliche Gehör irreparablen Schaden nehmen. Ab 140 Dezibel werden Schallwellen sogar als Schmerz empfunden. Derzeit gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte, wie laut Laubbläser sein dürfen. Die EU-Kommission plant jedoch, Lärmgrenzen in einer künftigen Verordnung einzuführen. Damit ist allerdings nicht vor 2025 zu rechnen.

Harte Zeit für die Tierwelt

Geräte, die sogar noch einsaugen können oder eine Häckselfunktion haben, sind eine tödliche Gefahr für Insekten und andere Gartentiere wie Frösche, Spinnen oder Regenwürmer. "Laub bietet Unterschlupf für die am Boden lebenden Kleintiere. Fehlt dieser, wird das Leben für Nützlinge schwerer. Und wo keine Insekten sind, sind bald auch keine Vögel mehr", sagt Magnus Wessel, Leiter für Naturschutzpolitik vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Wenn die Laubschicht fehle, werde Igeln und Schmetterlingslarven auch das Winterquartier zerstört. Darüber hinaus bietet das Falllaub oft einen zuverlässigen Wurzelschutz, auch Beete können vom wärmenden Laubmantel profitieren. Zudem ist Herbstlaub ein Nährstofflieferant für das nächste Jahr und macht Zusatzdünger meist überflüssig.

Durchwachsene Energiebilanz

Ein durchschnittlicher akkubetriebener Laubbläser hat eine Leistung von circa 2000 bis 3000 Watt. Dies entspricht einem Energieverbrauch von rund 70 Glühbirnen oder bis zu 500 modernen LED-Leuchten. Wie umweltbelastend das ist, hängt aber vor allem davon ab, ob zum Laden der Akkus Ökostrom bezogen wird oder konventioneller Strom, der sich meist aus Kohle- und Atomenergie zusammensetzt. Eine besonders schlechte Öko-Bilanz haben benzinbetriebene Laubbläser: Das Umweltbundesamt stellt fest, dass vor allem bei den Zweitakter-Bläsern mehr als ein Drittel des Kraftstoffs unverbrannt in die Umwelt abgegeben wird und die Motoren 200 Mal so viele Kohlenwasserstoffe ausstoßen wie ein modernes Auto. Ein mit Ökostrom geladener Elektrobläser ist da zumindest etwas umweltfreundlicher als ein Benziner.

"Infektionsrisiko" durch Pilzkeime

Mit Laubbläsern werden zahlreiche Mikropartikel aufgewirbelt – gemeint sind vor allem Staub, Pilzkeime und Pollen. Nach einer Untersuchung der TU München können Laubbläser ein zusätzliches Gesundheitsrisiko für Lungenkranke, Allergiker und Asthmatiker darstellen. Besonders Pilzkeime sind problematisch. "Pilzbesiedelungen der Atemwege können allergische oder entzündliche Reaktionen hervorrufen", sagt der Allergologe Jeroen Buters vom Münchener Helmholtz-Zentrum. Im Vergleich zum einfachen Fegen finde sich demnach die zehnfache Menge an Partikeln in der Umgebungsluft. "Laubbläser pusten alles hoch und man atmet kontaminierten Feinstaub ein", so Buters. Schimmelpilze, Sporen und Tierkot – deshalb nennt der Forscher die Laubbläser ein "Infektionsrisiko" und empfiehlt, beim Gebrauch der Geräte oder beim Vorbeigehen eine Schutzmaske zu tragen.

Thomas Kellermann, stellvertretender Vorsitzender des BUND München spricht davon, dass diese zusätzliche Belastung in Corona-Zeiten "lebensbedrohlich" werden könnte. Deshalb fordert Kellermann ein sofortiges Verbot. "Angesichts eines Virus, das sich vor allem auf die Lungen niederschlägt, sei ein Verbot aller Quellen, die Staub produzieren, unbedingt erforderlich", findet Kellermann. Auch das Umweltbundesamt plädiert aufgrund der lufthygienischen Situation dafür, die Laubbläser zumindest nicht mehr in geschlossenen Ortschaften einzusetzen.