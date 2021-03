Menschenleer ist das Impfzentrum in der Messe Erfurt in Thüringen. Nach dem Impfstopp mit dem Vakzin von Astra-Zeneca sind auch hier Tausende Termine ausgefallen. Foto: dpa

Von Sylke Wetstein, RNZ Berlin

Berlin. Der für Mittwochabend geplante Impfgipfel von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten zur Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne ist verschoben. Denn nach dem Aussetzen der Impfungen mit Astra-Zeneca gibt es weniger Impfstoff zu verteilen. Die geplante Einbindung der Hausärzte macht zunächst keinen Sinn. Jetzt heißt es abwarten, was die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) entscheidet. Fakten zur Entwicklung:

Wird Astra-Zeneca ganz vom Markt genommen? Das ist unwahrscheinlich. In Berlin und den Ländern rechnet man damit, dass die EMA eine Empfehlung für bestimmte Gruppen aussprechen wird. Doch zunächst muss die Behörde klären, ob tatsächlich ein Risiko besteht und warum es zu diesen seltenen Thrombosen kommt. Die EMA hat Experten aus allen Mitgliedstaaten gebeten, sie bei der Analyse zu unterstützen.

War es nötig, die Impfungen sofort auszusetzen? Hier gehen die Meinungen auseinander. Während SPD-Politiker Karl Lauterbach ebenso Janosch Dahmen (Grüne), auch er Arzt, die Impfungen nicht ausgesetzt hätten, stellt sich CDU-Politiker Erwin Rüddel hinter die Entscheidung von Jens Spahn: "Sicherheit geht vor." Die EMA selbst empfiehlt, weiter zu impfen, während die Untersuchung läuft.

Thromboembolien treten in Deutschland bis zu 150.000 Mal pro Jahr auf, rund 180 pro 100.000 Einwohnern. Gemessen daran sind die bislang gemeldeten Thromboembolien kurz nach der Impfung (0,6 pro 100.000 Geimpften) wenig. Anders sieht es bei den Gerinnseln in den Hirnvenen aus, die nun zum Impfstopp führten. Sie träten nur rund 50 Mal im Jahr auf, sagt Lauterbach. Das Paul-Ehrlich-Institut rechnet vor: Statistisch sei in einem Zeitfenster von 14 Tagen unter Astra-Zeneca-Geimpften ein Fall zu erwarten gewesen – acht traten jetzt auf. Allerdings betont das Institut, dass noch kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und der Erkrankung belegt ist. Das werde aktuell untersucht.

Was weiß man über die acht Fälle? Es geht um Menschen zwischen etwa 20 und 50 Jahren, wie das PEI am Dienstag mitteilte. Sechs Frauen im jüngeren bis mittleren Alter hätten eine sogenannte Sinusvenenthrombose gehabt. Ein weiterer Fall, eine Hirnblutung bei einem Mann, sei medizinisch sehr vergleichbar. Vom achten Fall gibt es noch keine Informationen. Alle Fälle traten zwischen vier und 16 Tagen nach der Impfung mit Astra-Zeneca auf; drei der acht Betroffenen starben.

Wie geht es mit dem Impfen weiter? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte gestern Vorschläge: Den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung maximal ausschöpfen, Bürokratie abbauen und mehr Impfstoff beschaffen. Söder hofft, dass die Hausärzte im Gespräch mit den Patienten verlorenes Vertrauen in den Impfstoff wiederherstellen können.

Hat der Stopp Auswirkungen auf die Infektionszahlen? Die Schutzwirkung setzt laut PEI drei Wochen nach der ersten Dosis Astra-Zeneca ein. Das heißt: Die in dieser Woche ausfallenden Impfungen hätten die derzeit hohe Ansteckungsrate ohnehin nicht drücken können. Allerdings hätten sie mittelfristig weitere schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindert. Die Frage ist nun, wie lange die Impfungen ausgesetzt bleiben; bei einer kurzen Pause könnte der Rückstand aufgeholt werden, noch sind die Impfzentren nicht voll ausgelastet. "Dem Lockdown entgehen wir ohnehin nicht mehr", ist sich Lauterbach sicher.

Können andere Vakzine die Lücke füllen? Dazu müssten Biontech oder Moderna ihre Lieferungen erhöhen oder andere Impfstoffe im Schnellverfahren zugelassen werden, etwa der russische Sputnik V. Zumindest letzteres ist unwahrscheinlich. Das Mittel von Johnson & Johnson steht erst Ende April zur Verfügung; für Sputnik V läuft das Verfahren.