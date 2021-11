Von Tim Müller

Berlin/Heidelberg. Eckhard Jesse (73) war von 1993 bis 2014 Inhaber des Lehrstuhls "Politische Systeme, Politische Institutionen" an der TU Chemnitz. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Extremismus- und Totalitarismusforschung. Jesse ist zudem seit 1989 Herausgeber des Jahrbuchs Extremismus & Demokratie.

Herr Jesse, bei der Räumung des linken Wagen-Camps "Köpi-Platz" in Berlin wurden über 40 Polizisten verletzt, zwei davon schwer. Trotzdem steht im Sondierungspapier für eine neue Landesregierung in Berlin kein Wort über linke Gewalt. Ist Deutschlands Politik auch auf dem linken Auge blind?

Die Bundesrepublik versteht sich als streitbare Demokratie, als anti-extremistische Ordnung, die gegen Rechts- und Linksaußen gleichermaßen wachsam sein soll. Durch die Last der Vergangenheit und durch rechtsextremistische Gewalttaten ist der Blick gegenüber dem Linksextremismus in Teilen, der Politik, der Wissenschaft und der Publizistik mitunter getrübt.

Wird Ihres Erachtens also linke Gewalt unterschätzt?

Eckhard Jesse. Foto: zg

Linke Gewalt wird vielfach unterschätzt. Ein Teil der Öffentlichkeit bewertet sie als "Randale" oder als "Gegengewalt". Gewalt ist Gewalt und muss verurteilt werden, von wem auch immer sie ausgeht und welches Motiv ihr zugrunde liegt. Der demokratische Verfassungsstaat basiert auf dem staatlichen Gewaltmonopol.

Über wen reden wir eigentlichen beim Thema Linksextremismus?

Hier dominieren Gewalttaten gegen die Sicherheitsbehörden, insbesondere gegen die Polizei, ferner gibt es eine beträchtliche Anzahl von Gewaltdelikten gegen tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten. Was freilich nicht vergessen werden darf: Extremismus zeigt sich nicht nur in Gewaltanwendung und Gewaltpropagierung. So hat der Berliner Jugendverband der Partei Die Linke am Wochenende nicht nur eine ‚Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien‘ – gemeint sind SPD und Grüne – abgelehnt, sondern mehrheitlich auch beschlossen, dass sie als sozialistischer Jugendverband ‚Nein zur EU der Banken und Konzerne‘ und ‚Nieder mit diesem Projekt des Kapitals‘ sagen. ‚Den Linksextremismus‘ gibt es ohnehin nicht. Gleiches gilt für Rechtsaußen.

Gibt es eine Vernetzung in der Linksextremen-Szene oder reden wir von sehr unterschiedlichen Gruppen?

Es gibt beides: auf der einen – nicht gewaltförmigen – Seite eine starke Vernetzung, auf der anderen – der gewaltförmigen – Seite eine Abschottung. Zuweilen sind die Grenzen fließend.

Ob Rote Flora, Köpi oder Rigaer Straße, linke Gewalt findet meist in Städten statt. Ist sie ein urbanes Phänomen?

Ja, linke Gewalt ist wesentlich ein urbanes Phänomen. Zu den Schwerpunkten der linken Gewaltszene gehören neben Berlin die Universitätsstädte Hamburg und Leipzig. Bei der Rechtsaußenszene ist dies anders. Sie ist stärker im ländlichen Raum beheimatet, im Osten stärker als im Westen.

Gibt es weitere strukturelle Unterschiede zwischen den beiden Extremen?

Zu den weiteren Unterschieden zählt, dass die rechte Gewalt stärker expressiv ausgerichtet ist, die linke stärker instrumentell. Im ersten Fall geschieht sie eher spontan, im zweiten Fall eher zielgerichtet. Die Gewalt von Rechtsaußen ist klar männerdominiert, anders als die von Linksaußen. Bei beiden Gewaltszenen geben Jugendliche den Ton an. Die ‚Massenmilitanz‘ fällt Linksaußen höher aus.

Halten Sie eine der beiden Varianten für gefährlicher?

Man muss zwischen der politischen Gefahr für den Staat und der sozialen Gefahr für den Bürger unterscheiden. Im ersten Fall geht größere Gefahr von Linksaußen aus, im zweiten Fall von Rechtsaußen. Mehr als die Hälfte rechtsextremer Gewalttaten hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

In den letzten Jahren hört man immer wieder von einer Internationalisierung der rechtsextremen Kräfte. Lässt sich das auch von der anderen Seite sagen?

Die Internationalisierung der rechtsextremen Szene ist nicht sonderlich weit fortgeschritten, anders als die der linksextremen. Man denke nur an die Gewalttaten im Umfeld des G20-Gipfels 2017 in Hamburg. Die Mobilisierung weit über Deutschland hinaus war erfolgreich. Wenn die Internationalisierung der Rechtsaußen-Szene nicht voranschreitet, so liegt das nicht nur an der schwächeren Infrastruktur, sondern auch an der Ideologie: Rechtsextremisten sind Nationalisten. Allerdings verbindet sie das Feindbild der EU.

Rechtsextremisten bedrohen Politiker mit Migrationsgeschichte. Linksextreme bedrohen Politiker der AfD. Schaukeln sich die Ränder gegenseitig hoch?

Ja, dieses Phänomen ist unübersehbar. Die Konfrontationsgewalt von Linksaußen fällt deutlicher stärker aus als die von Rechtsaußen. Für Linksextremisten sind Rechtsextremisten ein Hauptfeind, für Rechtsextremisten gilt der Umkehrschluss nicht im gleichen Maße.

Links- wie rechtsextreme Straftaten haben zugenommen – laut dem diesjährigen Verfassungsschutzbericht vor allem die Gewalt aus der linken Szene …

Der Linksextremismus, auch der gewalttätige, reagiert wesentlich auf die Wahlerfolge der AfD. Das ist der Hauptgrund. Die Pandemie spielt nur eine begrenzte eine Rolle. Bei den "Querdenkern" dominieren eher rechte Positionen. Verallgemeinerungen verbieten sich hier aber.

Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, um dem Erstarken des Extremismus zu begegnen?

Der demokratische Staat muss glaubwürdig sein. Er darf weder überreagieren noch Gefahren herunterspielen. Ein gleich großer Abstand gegenüber jeder Variante des Extremismus ist ein zwingendes Gebot. Wer davon spricht, heute sei der Rechtsextremismus stärker als der Linksextremismus, verstößt nicht gegen dieses Prinzip. Dagegen verstößt, wer die vielfältigen Gefahren linksextremistischer Bestrebungen ignoriert. Was wichtig ist: Rechte gehören wie Linke ebenso zum demokratischen Spektrum. Deswegen verbietet sich ein "Kampf gegen Rechts". Als Extremismusforscher muss ich freilich sagen: Ein Bodensatz an Extremisten ist in einer offenen Gesellschaft unvermeidlich. In die Mehrheitskultur darf keine Form des Extremismus vordringen, auch nicht die des Islamismus. Dieser Fundamentalismus lässt sich weder in die Kategorie "rechts" noch "links" fassen.