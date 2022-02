Von Alexander Rechner

Berlin. Dr. Stefan Meister ist Experte für Russland und die Ukraine bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Herr Meister, blufft Wladimir Putin, oder worum geht es ihm im Ukraine-Konflikt?

Wir erleben gerade die Art und Weise, wie Russland Außenpolitik gestaltet. Das Land setzt sein Militär als Druckmittel ein. Die Armee ist zunehmend eines der zentralen Elemente des russischen außenpolitischen Instrumentenkastens, um die Verhandlungsmacht gegenüber den Europäern sowie insbesondere gegenüber den USA und der Nato auszubauen und eben Zugeständnisse für die eigenen Ziele zu erreichen.

Und welches Ziel verfolgt Putin?

Putin nutzt gerade den für ihn idealen Zeitpunkt aus, an dem US-Präsident Joe Biden innenpolitisch geschwächt ist, in Frankreich Präsidentschaftswahlen anstehen und in Deutschland eine neue Regierung ins Amt gekommen ist. Er will eine neue europäische Sicherheitsordnung aushandeln und jegliche Integration postsowjetischer Länder in die Nato verhindern.

Hat Putin den Rückhalt der russischen Bevölkerung?

Erstaunlicherweise nicht. Den Umfragen zufolge wollen die Russen keinen Krieg. Allerdings sehen sie die Nato und die USA als Hauptfeinde. Dies suggeriert ihnen auch die russische Propaganda. Jedoch treibt die Mehrheit der Russen die schlechte ökonomische Situation und Einkommensverluste um.

Manche Beobachter sind der Meinung, dass Putin den Konflikt angezettelt hätte, um von seinen inneren Schwierigkeiten abzulenken …

Ich denke tatsächlich, dass Putin schon einen Teil seiner Ziele erreicht hat. Denn die Feinde Nato und die USA müssen sich nun wieder stärker sicherheitspolitisch in Europa engagieren. Damit kann er trotz schlechter wirtschaftlicher Situation im Inneren seine Politik gegen einen äußeren Feind legitimieren und den russischen Sicherheitsapparat gegen die Nato und die USA mobilisieren.

Wie trifft Putin seine Entscheidungen?

Die zunehmende Isolation Putins in der Corona-Pandemie ist für mich eine bedenkliche Entwicklung. Denn der russische Präsident trifft immer weniger Menschen, meidet das Internet und lässt sich alles auf Papier ausdrucken, damit keine Spuren verfolgt werden können. Der Kreis um ihn herum ist immer enger geworden und besteht vor allem aus Geheimdienst- sowie Sicherheitsleuten. Letztlich ist es vor allem der Sicherheitsrat, in dem er die Entscheidungen diskutiert. Problematisch ist allerdings, nicht genau zu wissen, wer welchen Einfluss auf ihn hat.

Kanzler Olaf Scholz möchte Putin treffen. Welchen Einfluss hat er?

Angela Merkel hatte seinen Respekt erworben und damit einen Zugang zu ihm. Olaf Scholz kennt er lediglich aus den Dossiers, die dessen Stärken und Schwächen darlegen. Das sind Unterlagen, die jeder ehemalige KGB-Agent haben würde. Daher würde ich vermuten, dass die deutsche Politik eben mit der neuen Bundesregierung im Moment relativ wenig Einfluss hat.

Putin hat den Kollaps der Sowjetunion als größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Ist das ein Teil einer Erklärung für die derzeitige Lage?

Putin will kein neues Zarenreich oder eine neue Sowjetunion. Das wäre auch zu teuer und nicht zeitgemäß. Russland ist für ihn eine globale Macht, die mit Pufferzonen abgesichert werden soll. Er will als die Person in die Geschichte eingehen, die Russland als starken Staat hinterlassen hat.

Was wird im Februar noch geschehen?

Alles ist möglich. Für Putin ist es ein Teil seiner Strategie, uns im Unklaren zu lassen. Möglicherweise hat er selbst noch nicht entschieden, ob er angreifen wird. Aber: Er treibt sich letztlich selbst in einen Krieg. Denn er stellt Maximalforderungen, die einfach nicht erfüllt werden können. Damit er keinen Gesichtsverlust erleidet, halte ich eine Art von Krieg als ein zunehmend wahrscheinliches Szenario.

Eine Art Krieg, das heißt?

Einen großen Krieg wird es wohl nicht geben, das ist zu teuer und militärisch nicht sinnvoll. Ich vermute eine militärische Aktion für einen Landzugang zur Krim. Putin wird eventuell die Wasserversorgung der Krim und Teile der Schwarzmeerhäfen absichern wollen. Odessa als Millionenstadt wäre nur mit großen menschlichen Verlusten einzunehmen. Und dann schaut er, wie der Westen darauf reagiert. Jedoch muss der Angriff im Februar erfolgen, wenn der Boden noch gefroren ist. Sonst bleibt erst wieder der Sommer.

Gibt es einen diplomatischen Ausweg?

Ich befürchte, dass egal, was der Westen Russland geben wird, Putin nicht reicht. Letztlich muss der Westen Russland abschrecken und ihn versuchen in Gespräche zu bringen. Es muss versucht werden, Russland in einen Verhandlungsprozess über die Zukunft der europäischen Sicherheitsordnung zu bringen.

Bildet sich eine Achse Moskau–Peking?

Wir erleben in der Tat eine neue Qualität in den Beziehungen zwischen Russland und China. Aber es ist keine feste Allianz. Denn die Chinesen haben kein Interesse, in den Konflikt zwischen Russland und den USA oder der Nato reingezogen zu werden. Das Hauptziel der beiden Mächte ist letztlich, die von den USA dominierte Ordnung zu schwächen und eigene Regeln zu setzen. Und die Chinesen schauen sich derzeit sehr genau an, wie die Amerikaner mit dem Ukraine-Konflikt umgehen und ziehen daraus für Taiwan Schlüsse.