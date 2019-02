Von Ruppert Mayr

Galapagos/Quito (dpa) – Frank-Walter Steinmeier hat auf den Galápagosinseln eine Patenschaft übernommen – für eine kleine Schildkröte namens Alejandra. Natürlich konnte der Bundespräsident die erst im vergangenen Jahr geschlüpfte Schildkröte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) nicht aus der Schildkrötenaufzuchtstation mit nach Hause nehmen. Dafür bekam er für den Schreibtisch eine kleine Nachbildung der Galapágos-Riesenschildkröte «Lonesome George» (Einsamer Georg).

George ist weltbekannt. Für ihn wurde keine Artgenossin mehr gefunden und auch mit anderen Schildkrötenarten wollte er sich nicht paaren. So starb er einsam - 150 Jahre alt oder auch mehr - und mit ihm starb seine Art. Heute steht er ausgestopft in einem Museum im Nationalpark von Galápagos.

Der Bundespräsident wollte mit der Patenschaft ein Zeichen setzen zum Erhalt der Artenvielfalt. Und die ist stark bedroht. Nirgends wird dies deutlicher, als gerade auf dem Galápagos-Archipel, wo schon Charles Darwin im 19. Jahrhundert geforscht und seine Evolutionstheorie entwickelt hat.

Bedroht werden Arten durch andere eingeschleppte Arten, durch Tiere und Pflanzen, die hier nicht hergehören, durch Bakterien, gegen die es hier von Tieren insbesondere keine Widerstände gibt, erläutert Steinmeier. Auf Galápagos findet sich eine einmalige Biosphäre, mit einzigartigen Tier- und Pflanzenarten. An wohl kaum einem anderen Ort lässt sich besser beobachten, wie schon kleinste Eingriffe in die Natur zu großen Veränderungen führen können.

Eine der größten Bedrohungen für Tiere und Pflanzen auf der Inselgruppe zwei Flugstunden westlich von der ecuadorianischen Hauptstadt Quito ist Plastik. Nach Statistiken werden jährlich um die 300 Millionen Tonnen Plastik produziert, ein beträchtlicher Teil davon landet im Meer. Eine Plastikflasche braucht etwa 450 Jahre, um sich im Meer zu zersetzen.

Aus allen Himmelsrichtungen wird dieses Plastik auf den Galápagosinseln angeschwemmt. 22 Tonnen haben Helfer im vergangenen Jahr am Strand von nur einer Insel gesammelt. Die Dunkelziffer für alle Schildkröteninseln dürfte erheblich höher sein, macht Steinmeier deutlich.

Jorge Corrión vom National Park Galápagos hält drei Plastikflaschen in der Hand, gerade gesammelt. Eine komme, das sei noch zu erkennen, aus China. Die meisten Flaschen, die sie fänden, trügen das Coca-Cola-Logo. Man könne aber nicht sagen, wo und von wem die Flaschen ins Meer geworfen würden. Die Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, verlangt spontan: «Im Grunde braucht es eine internationale Anstrengung.» Corrión sagt: «Wir müssen lernen, anders mit Plastik umzugehen.»

Besonders unangenehm ist Mikroplastik. Auf den Galápagosinseln versuchen Helfer die Partikel mit Sieben aus dem Sand zu fischen. Doch diese Methode dürfte wenig ausrichten. Julia Freund, 19-jährige Medizinstudentin aus Göttingen und 2015 Gewinnerin bei Jugend forscht, hatte schon während ihrer Schulzeit an Kläranlagen aufgezeigt, wie schwierig das Herausfiltern ist. Aber es geht, es geht zumindest besser, als mit einem Küchensieb. Man braucht aber eine deutlich bessere Ausstattung.

Johanna Romahn (19) Helene Radloff (20) und Felix Engelhardt, Gewinner bei Jugend forscht 2017, die ebenso wie Julia Freund den Bundespräsidenten auf seiner Südamerikareise begleiteten, haben nachgewiesen, dass die Belastung der Sedimentschichten im Meer durch Mikroplastikpartikel deutlich schwerwiegender ist als angenommen. Das Plastik dringt - auf unterschiedlichen Wegen - nicht nur fünf Zentimeter in das Sediment ein, sondern bis zu 50 Zentimeter.

Der Bundespräsident hatte bereits am Vortag, bei der Eröffnung der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Naturforschers Alexander von Humboldt, gemahnt: «Der künftige Weg der Menschheit kann nicht einfach eine Verlängerung dessen sein, was wir uns im 20. Jahrhundert geleistet haben. Wir haben nur einen Planeten. Deshalb können wir nicht so weitermachen.»

Wenn die Kinder auf dieser Welt eine Zukunft haben sollen, dann müssten die Regeln, das Wirtschaften sowie die Technologien weiterentwickelt und das eigene Verhalten geändert werden. Das Verbot von Wegwerfartikeln aus Plastik oder aber deren Wiederverwertung sei immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Steinmeier.

Soll also keiner glauben, der in Hamburg eine Plastiktüte in den Hafen wirft, das habe nichts mit den Tieren und Pflanzen auf dem Galápagos-Archipel zu tun. Alles hänge eben mit allem zusammen, sagte schon Humboldt vor mehr als 200 Jahren, und der hat uns heute immer noch was zu sagen.