Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Heinrich Bedford-Strohm (59) ist Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Herr Landesbischof, welche aktuelle Botschaft vermittelt uns die Weihnachtsgeschichte noch heute im Jahr 2019?

Die größte Kraft der Weihnachtsbotschaft liegt in der Hoffnung, die sie bis heute ausstrahlt. Es ist jedes Jahr faszinierend zu wissen, dass in diesem kleinen Kind Jesus, dessen Geburt wir Christen feiern, Gott Mensch geworden ist. Gott ist auf Erden als Mensch sichtbar geworden. Die Bewegung des christlichen Glaubens führt nicht hinaus in jenseitige Sphären, sondern mitten hinein in die Welt - in den Alltag, wo Menschen leiden, verletzlich sind, wo Leben gefährdet ist. So wie bei dem neugeborenen Kind, das vor der Verfolgung durch König Herodes nach Ägypten fliehen musste, um Asyl zu finden. Das ist mitten aus dem Leben. Deshalb spricht diese Botschaft mitten ins Leben hinein. Es ist die Liebe Gottes, die im Menschen Jesus sichtbar wird, und die er selbst in einer Weise ausgestrahlt hat, die die Menschen in aller Welt fasziniert.

Den Menschen in Deutschland geht es gut. Dennoch scheint die Unzufriedenheit zu wachsen, die Gesellschaft gespalten zu sein. Wie ist das zu erklären?

Die empirischen Daten über die Zufriedenheit sprechen eine andere Sprache. Demnach sind erstaunlich viele Menschen zufrieden. Und nicht immer sind diejenigen unzufrieden, die – etwa weil sie in Armut leben müssen oder ihre Mieten nicht mehr bezahlen können – auch wirklich Grund dazu haben. Diese Differenziertheit wird in dem, was etwa in den sozialen Medien öffentlich sichtbar wird, nicht abgebildet. Botschaften der Spaltung, des Hasses, der Abwertung anderer, nehmen einen unverhältnismäßig hohen Rang ein.

Wir müssen die Frage stellen: Wie können wir mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung so umgehen, dass die demokratische Diskurskultur nicht zerstört, sondern gestärkt wird? Wir beginnen gerade erst zu verstehen, welche Auswirkungen die Algorithmen im Netz auf die öffentliche Kultur haben. Sie sind kommerziell gesteuert. Sie sind von dem Versuch getrieben, Geld zu verdienen. Sie spülen Inhalte nach oben, die viele Menschen anklicken. Das sind laut Studien Hassbotschaften und auch viel Unsinn. Das fasziniert die Menschen. Und es nimmt in den letzten Jahren in einem erschreckenden Maße zu.

Tragen Soziale Netzwerke dazu bei, dass die Werte ausgehöhlt, Unzufriedenheit und Hass geschürt werden?

Dafür gibt es deutliche Anzeichen. Die Algorithmen spülen Hass und Hetze nach oben. Das wird durch die Klickzahlen verstärkt. Es gibt eine Tendenz zu immer extremeren Inhalten. Das tut der Diskurskultur nicht gut und kann die Demokratie gefährden. Wir müssen viel intensiver über die Folgen reden. Es geht darum, Digitalisierung verantwortlich zu gestalten – weder sie euphorisch zu feiern, noch sie zu verdammen.

Es gibt immer mehr rechtsextremistische Gewalt. Wie müssen Staat und Gesellschaft darauf reagieren?

Die Hemmungslosigkeit in der Beschuldigung anderer Menschen, in der Herabwürdigung anderer, bis hin zu gewaltverherrlichenden Reden, die zu Gewalt führen können, ist besorgniserregend. Es gibt Kommunalpolitiker, die nicht mehr kandidieren, weil sie sich dem nicht aussetzen wollen. Das ist eine schlimme Entwicklung, mit der eine lautstarke Minderheit der Demokratie schadet. Die Politik sollte das Ihre tun, um die Menschenwürde, um Achtung und Respekt zu stärken. Wir Bürger müssen uns selbst an der Demokratie beteiligen, indem wir helfen, Lösungen zu finden. Und nicht, indem wir anprangern und abwerten.

Von der klaren Kante, die Sie fordern, ist nicht viel zu spüren, oder?

Das sehe ich anders. Gerade nach dem Anschlag von Halle sind überall in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen und haben Flagge gezeigt. In Bayern hat das "Bayerische Bündnis für Toleranz", dessen Sprecher ich bin und das 76 Organisationen aus der Mitte der Gesellschaft umfasst, innerhalb von 24 Stunden Menschenketten auf die Beine gestellt, die sich während des Sabbat-Gottesdienstes schützend um die Synagogen gestellt haben. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hat gesagt, er habe noch nie so viel Solidarität erlebt wie nach diesen Anschlägen. Das zeigt: Es wird sichtbar, wenn Menschen sagen "Wir nehmen das nicht hin."

Der jüdische Publizist Michel Friedman hat erklärt, er werde Deutschland verlassen, sollte die AfD eines Tages mitregieren.

Eine Partei, in deren Reihen rechtsradikale Stimmen eine Bühne bekommen und dadurch salonfähig gemacht werden, darf keine politische Verantwortung bekommen. In den Internetseiten von Ortsverbänden gibt es immer wieder Stimmen, die versteckten oder offenen Antisemitismus äußern. AfD-Wähler denken nicht generell rechtsradikal. Aber da sind auch Menschen, die aus rechtsradikalen Kreisen kommen und versuchen, rechtsradikale Inhalte wieder salonfähig zu machen; etwa, wenn es um die Erinnerung an den Holocaust geht. Die AfD gibt solchen Menschen Deckung.

Ist die AfD eine unchristliche Partei?

Vieles, was von der AfD vertreten wird, steht im Widerspruch zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Es kann es nicht sein, dass gegen ganze Menschengruppen wegen ihrer Religion oder ihrer Herkunft gehetzt wird. Die Menschenwürde, die für den christlichen Glauben von zentraler Bedeutung ist, gilt für jeden Menschen, unabhängig von der Nationalität. Alle Tendenzen etwa der Herabwürdigung von Muslimen als ganze Gruppe, sind damit nicht vereinbar.

Bei der Klimaschutzbewegung geht es auch um die Bewahrung der Schöpfung. Ist Klimaschutz auch ein christliches Anliegen?

Die Klimaschutzbewegung bringt etwas zum Ausdruck, was die christlichen Kirchen seit Jahrzehnten immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht haben. Der kirchliche Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, den Boden dafür zu bereiten, dass dieses Thema durch junge Menschen von "Fridays for Future" nun endlich stärker ins Zentrum rückt. Die Tatsache, dass wir die Natur als Schöpfung Gottes sehen, ist von zentraler Bedeutung für unser Handeln.

Die ersten Opfer des Klimawandels sind diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben - Menschen etwa in Afrika, die kaum CO2-Ausstoß verursacht haben, die aber die Konsequenzen der Wetterextremitäten besonders hart spüren. Deren Nahrungsgrundlage wird zunehmend vernichtet. Das Thema Gerechtigkeit ist also eng mit dem Thema Schöpfung verbunden. Die Folgen des Klimawandels stellen eine massive Ungerechtigkeit in der Welt dar und verschärfen sie noch. Wir können als Kirchen nicht anders, als uns dazu klar öffentlich zu Wort zu melden.

Auch Jesus Christus war ein Flüchtlingskind. Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Im Mittelmeer ertrinken Flüchtlinge. Wo bleibt die gemeinsame Linie der EU bei der Seenotrettung und in der Flüchtlingspolitik?

Es ist in der Tat beschämend. Europa beruft sich immer wieder auf christliche Wurzeln. Die EU hat aber die staatliche Seenotrettung ersatzlos eingestellt. Die zivilen Seenotretter sind die einzigen, die Menschen vor dem Ertrinken retten und in sichere Häfen bringen. Das kann niemanden ruhig lassen. Menschen, die in Lebensgefahr sind, dürfen nicht sich selbst überlassen werden. Vieles muss parallel geschehen: Man muss die Flucht-Ursachen in den Herkunftsländern bekämpfen, man muss auf den Fluchtwegen dafür sorgen, dass die Menschenwürde nicht missachtet wird. Man muss in den griechischen Flüchtlingslagern Zustände schaffen, die faire Asylverfahren und menschenwürdige Behandlungen gewährleisten - gerade jetzt, wenn der Winter kommt. Man muss natürlich da sein, wenn sich Menschen aus Verzweiflung auf die Boote begeben haben, und sie nicht dem Tod überlassen. Ich bin dankbar für die Arbeit der Seenotretter. Aber Europa bleibt einfach stumm, handelt einfach nicht. Die Seele Europas geht verloren, wenn wir an dieser Stelle wegschauen.

An Weihnachten sind die Gotteshäuser voll. Ansonsten verliert die Kirche aber immer mehr an Mitgliedern. Lässt sich diese Entwicklung aus Ihrer Sicht noch aufhalten?

Natürlich können wir etwas tun. Manche Faktoren können wir nicht beeinflussen - den demografischen Wandel etwa. Und die Menschen werden heute nicht mehr aus Tradition Mitglied der Kirche sind, sondern sie sind aus Freiheit Mitglied der Kirche. Es ist gut, wenn sich die Menschen aus Freiheit der Kirche anschließen, weil sie die Kraft der Botschaft spüren, die die Kirche über Jahrhunderte bis heute weitergegeben hat. Die radikale Liebe Jesu Christi muss bei denen, die Jesus nachfolgen, spürbar werden. Das ist das Wichtigste. Und dann muss sich auch die Institution Kirche verändern. Die Menschen dürfen sich nicht nach einer über Jahrhunderte gewachsenen Institution richten müssen, sondern die Institution muss sich nach den Menschen richten. Sie muss die Liebe Gottes so kraftvoll wie möglich in das Leben der Menschen hineinbringen.

Ursachen für Fluchtbewegungen sind auch häufig Kriege. Deutschland gehört immer noch zu den größten Rüstungsexporteuren. Muss die Bundesregierung hier umsteuern?

Es muss sichergestellt werden, dass deutsche Waffen nicht in Kriegen eingesetzt werden, in denen viele unschuldige Menschen sterben. Beim Krieg im Jemen werden auch deutsche Waffen eingesetzt. Der neueste Bericht der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung hat erst vor wenigen Tagen sehr deutlich den Finger in diese Wunde gelegt. Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben worden, dass nicht an Länder geliefert wird, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Diese Vereinbarung wird gegenwärtig verletzt.