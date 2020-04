Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Anja Karliczek (48, CDU) ist Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft.

Frau Karliczek, Bund und Länder beraten am Mittwoch über mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Die Leopoldina hat dazu jetzt Hinweise geben. Ist es an der Zeit, die Beschränkungen schrittweise aufzuheben?

Wir sind der Leopoldina für ihre Stellungnahme sehr dankbar. Sie ist eine exzellente Grundlage für die anstehenden Beratungen. Wir müssen in Deutschland ein Gesamtkonzept entwickeln, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Es steht eine der schwierigsten Prognoseentscheidungen an, die die Politik in unserem Land seit Langem zu treffen hatte. Vielleicht sogar die schwierigste seit Bestehen der Bundesrepublik. Denn wir können auf kein Erfahrungswissen zurückgreifen. Der Reihe nach: Die schrittweise Einleitung der Normalisierung des öffentlichen Lebens hängt weiter ohne Wenn und Aber davon ab, dass die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig auf niedrigem Niveau stabil bleibt. Wir werden sehen, ob man am Mittwoch bereits davon sprechen kann. Aber selbst unter dieser Voraussetzung kann man nur behutsam und Schritt für Schritt vorgehen.

Nämlich wie?

Grundsätzlich gilt: Alle Vorsichtsmaßnahmen wie die Abstands- und Hygienegebote müssen weiterhin strikt eingehalten werden – und zusätzlich muss ein Mund-Nase-Schutz im öffentlichen Raum getragen werden, wie auch die Wissenschaftler der Leopoldina in ihrer Stellungnahme ausführen. Und nicht nur das: Es muss auch mehr und umfassender getestet werden, um genauer zu wissen wie hoch die Infektionsrate in der Bevölkerung genau ist und wie hoch der Anteil der Bevölkerung ist, der bereits Immunität erworben hat. Das Infektionsgeschehen muss unter Einschluss von Datenspenden der Bürgerinnen und Bürger noch genauer erfasst werden. Ich glaube, hier gibt es seit langem einen Konsens unter den Wissenschaftlern. Diese Überlegung ist sicher auch plausibel. Nur parallel dazu kann man beginnen, vorsichtig nach und nach Beschränkungen aufzuheben. So könnten etwa kleinere Geschäfte öffnen, immer vorgesetzt, dass der Ladeninhaber die Einhaltung der Regeln garantiert.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet spricht ja von einem Fahrplan für einen "Weg in die verantwortungsvolle Normalität"…

Ja richtig, nur, dass man heute nicht sagen kann, wann welcher Zug auf welchem Gleis in vier Wochen abfahren wird. Wir werden uns in den nächsten Wochen Schritt für Schritt vortasten und den Fahrplan immer neu schreiben müssen. Wie dieser Fahrplan aussehen wird, hängt von uns allen ab. Jeder muss verantwortungsvoll handeln, damit sich die Infektionen nicht wieder erhöhen.

Wie geht es mit dem Schulunterricht nach den Osterferien weiter? Sachsen und Baden-Württemberg preschen mit unterschiedlichen Terminen vor. Droht da nicht ein regionaler Flickenteppich?

Die Länder sollten sich auf einheitliche übergeordnete Kriterien für die Schulöffnung einigen. Der Staat sollte in dieser Krise insgesamt möglichst abgestimmt vorgehen. Dazu gehören auch Absprachen unter den Ländern. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich an einer Linie orientieren können, unterhalb derer es Spielräume für landes- und regionenspezifische Entscheidungen geben sollte. Es spricht da einiges für die Überlegungen der Leopoldina, in den oberen Klassen der Grundschulen zu beginnen. Über die Stellungnahme werden wir aber noch eingehend beraten. Die Frage der Schulöffnungen ist sicher mit die schwierigste in dem angestrebten Normalisierungsprozess. Aber von ihr hängt viel ab, natürlich in erster Linie für die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer, aber nicht zuletzt, ob viele Eltern wieder zur Arbeit gehen können. Sehr viele wünschen sich jetzt erste Lockerungen.

Zeigt die Corona-Krise nicht auch, wie dringend nicht nur die Schulen einen Digitalisierungsschub brauchen?

Natürlich haben diese Wochen gezeigt, dass in den nächsten Monaten und Jahren die Digitalisierung der Schulen ein Schwerpunkt der Bildungspolitik sein muss. Die Schulschließungen waren und sind ein Stresstest, wie weit die Schulen in der Digitalisierung sind. Wir wissen jetzt, wo wir stehen. Die Digitalisierung wird noch stärker priorisiert. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, 100 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule für landesweite und länderübergreifende Maßnahmen kurzfristig zu aktivieren. Erstmals ist es möglich, nicht nur Lehr- und Lern-Infrastrukturen zu fördern, sondern auch Bildungsinhalte. Da digitale Angebote den Unterricht ersetzen müssen, benötigen die Schulen rasch gute Inhalte. Diese Krise wird die Digitalisierung der Schulen beschleunigen. Digitale Lernangebote sind eine gute Unterstützung des Präsenzunterrichts.

Ihr Ziel ist es, dass kein Studierender wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise das Studium aufgeben soll. Wie wollen Sie das erreichen?

Mir kommt es darauf an, dass Studierende durch die Pandemie keine Nachteile erleiden. Wir haben im Rekordtempo die BAföG-Regelungen so angepasst, dass die Prüfung und Bewilligung von BAföG-Neuanträgen und -Änderungsanträgen zügig erfolgen kann. Auch nehmen wir die aktuelle Situation von Studentinnen und Studenten in den Blick, die nicht BAföG-berechtigt sind und im Zuge der Pandemie durch einen Jobverlust in finanzielle Engpässe geraten. Die betroffenen Studierenden brauchen eine unbürokratische, schnelle und wirksame Unterstützung. Sie sollen in dieser Ausnahmesituation ein zinsloses Darlehen als Überbrückungshilfe beantragen können. Daran arbeite ich mit Hochdruck.

Einen Impfstoff wird es kurzfristig nicht geben. Microsoft-Gründer Bill Gates fordert die G20-Staaten auf, mehr Geld für die Forschung bereitzustellen. Wo bleibt die internationale konzertierte Aktion für die Entwicklung?

Bill Gates hat Recht. Die reicheren Staaten der Welt sollten sich alle in der internationalen Impfstoffallianz CEPI engagieren. Die G20-Staaten erwirtschaften mehr als 85 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, wickeln drei Viertel des Welthandels ab und stellen rund zwei Drittel der Weltbevölkerung. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde die Gruppe als Koordinierungsgremium für Wirtschafts- und Finanzfragen gegründet. Nun muss die G20 in einer viel schlimmeren Krise Verantwortung übernehmen und auch die globale Gesundheitsforschung stärker als bisher unterstützen. Deutschland nimmt seine Verantwortung wahr. Wir haben der internationalen Impfstoffallianz CEPI bereits 140 Millionen Euro zusätzlich zugesagt. Auch aus Europa heraus muss CEPI mehr unterstützt werden. Ich werbe ich bei meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen bereits.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hofft auf einen Impfstoff Ende 2020. Ist das ein realistisches Datum?

Trotz der internationalen Bemühungen wird es bei der Impfstoffentwicklung leider keine Wunder geben. Wir dürfen aber weiter hoffen, verhältnismäßig rasch einen Impfstoff zu haben. Normalerweise dauert eine Impfstoffentwicklung rund zehn Jahre. Nicht zuletzt dank der internationalen Investitionen der letzten Jahre in CEPI wird ein Impfstoff, mit dem breitere Teile der Bevölkerung geschützt werden können, aller Voraussicht nach frühestens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Einige Unternehmen oder Institute haben bereits mit klinischen Tests begonnen oder stehen kurz davor. Jedoch dauern diese Tests. Ich vertraue aber der Wissenschaft, dass sie der Menschheit den Impfstoff gegen das Corona-Virus liefern wird. Wir werden den Kampf gegen das Virus gewinnen!