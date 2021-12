In der Vorweihnachtszeit wird in einem leeren Café vor der Geburtskirche eine Weihnachtskrippe aufgestellt. Foto: dpa​

Von Harald Raab, RNZ Jerusalem

Bethlehem. In der 30.000-Einwohnerstadt Bethlehem, zehn Kilometer entfernt von Jerusalem im Palästinensergebiet, wird er sehnsüchtig erwartet – nicht nur Jesus Christus, als Erlöser der Christenheit, sondern auch der Touristenstrom zur Weihnachtszeit. Doch der bleibt zum zweiten Mal in Folge aus.

Eine Katastrophe für die Wirtschaft der Stadt, die fast völlig von Gästen und Pilgern aus aller Welt abhängt: Hoteliers, Besitzer der Souvenirläden, Busunternehmer, Fremdenführer und Inhaber und Handwerker der Werkstätten, in denen aus Olivenholz Krippenfiguren hergestellt werden, bleiben wieder ohne Kundschaft.

2019 war ein Rekordjahr für Bethlehem. Es wurden fast zwei Millionen Besucher gezählt. 2020 verhagelte Corona das Geschäft fast völlig. Noch bis November 2021 ging man bei der Handelskammer der palästinensischen Autonomiebehörde davon aus, dass Weihnachten nun wieder die Kassen füllen würde. Man war zuversichtlich, die vierte Pandemie-Welle einigermaßen überstanden zu haben. Die Grenzen waren für Reisende aus dem Ausland im November wieder geöffnet worden.

Doch auch dieses Jahr wird es nur eine "stille Nacht" rund um die Geburtsbasilika geben. Israels Regierung hat die Grenzen seit Dienstag wieder dichtgemacht. Die fünfte Corona-Welle hat mit der gefährlichen Omikron-Variante das Land erreicht – per Flugzeug aus den USA und Großbritannien. In der vergangenen Woche waren 17 Passagiere einer Maschine aus Miami positiv mit Omikron getestet worden. Alle hatten am Gipfeltreffen des Israeli-American-Council teilgenommen.

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hat die beiden Länder, dazu Frankreich, Deutschland und eine Reihe weiterer Risiko-Staaten, auf die Rote Liste gesetzt. Das heißt: Einreiseverbot für Touristen aus diesen Ländern. Es sind ausgerechnet die USA, Russland, Frankreich und Deutschland, die die meisten Israel-Reisenden stellen.

Auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche erstrahlt ein mächtiger Weihnachtsbaum. Nur einige wenige Einheimische können ihn bewundern. Hier war dieses Jahr am Weihnachtsabend der Auftritt bekannter europäischer Chöre geplant.

Auch die Basilika erstrahlt im neuen Glanz. Die jahrelange Renovierung ist fast abgeschlossen. Dafür wurden rund 18 Millionen Dollar ausgegeben. Noch am letzten Samstag im November waren hier 12.000 Besucher gezählt worden. Nun aber ungewohnte Stille. Höchstens 150 Menschen werden jetzt pro Tag eingelassen, meist Palästinenser. Wo sich sonst zu Weihnachten die Menschen durch das Hauptschiff der Basilika schieben, kann man nun ungestört die frisch vergoldete Ikonostase, die renovierten Mosaike bewundern und bei dem in den Boden eingelassenen silbernen Stern beten. Er markiert in der Geburtsgrotte den Platz, an dem Maria das Jesuskind in die Krippe gelegt haben soll.

Gähnende Leere auch in den Hotels Bethlehems und in den angrenzenden Städten Beit Jala und Beit Sahour. Buchungen wurden aufgrund des Einreiseverbots storniert.

Der Generalmanager des Hotels "Saint Joseph", Nabil Rumman, sagte der Tageszeitung Haaretz, was viele im palästinensischen Bethlehem befürchten: "Wir hatten immer Angst vor der politischen, aber nicht vor der gesundheitlichen Situation." Wellen der Gewalt sei man gewohnt. Sie gehen vorbei. Doch mit Blick auf Corona sehe man noch länger kein Licht am Ende des Tunnels.

Besonders für Israel ist Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Im Jahr 2019 ließen die viereinhalb Millionen Besucher sechs Milliarden Euro im Land.

Während alle Welt voll Bewunderung auf Israels Erfolge bei der Pandemie-Bekämpfung blickt, zeigt sich Regierungschef Naftali Bennett besorgt. Er kritisiert: Drei von neun Millionen Israelis seien noch nicht dreimal geimpft. Die Impfrate sei "erbärmlich". Nicht einmal 15 Prozent der Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren hätten eine erste Impfung erhalten. Sie stellen mit über 50 Prozent aller Infizierten den höchsten Anteil vor allen anderen Altersgruppen. Der R-Wert ist in Israel zuletzt auf 1,28 gestiegen.