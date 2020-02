Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt an einer Wahlkampfveranstaltung der Likud-Partei in der nordisraelischen Stadt Migdal Haemek teil. Foto: dpa​

Von Sara Lemel

Es ist einmalig in Israels Geschichte: Schon zum dritten Mal binnen eines Jahres gehen die Bürger am Montag an die Urnen, um ein neues Parlament zu wählen. Und wieder wird ein sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu (Likud) und seinem Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß erwartet. Zweimal ergaben Wahlen im letzten Jahr ein Patt zwischen dem rechts-religiösen und dem Mitte-Links-Block. Sowohl Netanjahu als auch Gantz scheiterten bei der Regierungsbildung. Gelingt es diesmal, eine Koalition zu schmieden? Oder kommt es in diesem Jahr sogar noch zu einer vierten Wahl?