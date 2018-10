Von Michael Abschlag

Heidelberg. Zu den Bildern aus Chemnitz, die Ende August für Empörung und Entsetzen sorgten, gehört auch dieses: Junge Männer marschieren durch die Straßen, heben den rechten Arm zum Hitlergruß und brüllen: "Wer Deutschland liebt, ist Antisemit". Wenige Tage später werfen Unbekannte Steine durch die Fenster eines jüdischen Restaurants in der Stadt. "Hier hat sich Antisemitismus offen gezeigt", sagt Barbara Traub, Vorsitzende der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg. "Im Alltag taucht er aber häufig verdeckter auf."

Denn solche und ähnliche Vorfälle lassen das Thema Antisemitismus in Deutschland besorgniserregend akut erscheinen. Auch aus diesem Grund hatten die liberale Hochschulgruppe und die Friedrich-Naumann-Stiftung am Sonntag zu einem Diskussionsforum an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg geladen. Das Thema: "Antisemitismus - ein Feind der offenen Gesellschaft."

Antisemitismus ist kein neues Phänomen. "Bereits in der Tora tauchen zahlreiche Antisemiten auf", erklärt Traub. "Der Babylonier Haman, der Pharao, die Römer, die den Bar-Kochba-Aufstand niederschlugen... Für die Juden ist die drohende Vernichtung ein fester Bestandteil ihrer Identität." Doch Antisemitismus ist vielgestaltig - inzwischen gebe er sich oft ein bürgerliches, harmloses Erscheinungsbild, so Traub. "In der Vorstellung vieler Deutscher trägt der Antisemit schwarze Uniform", sagt sie. "Aber so einfach ist es eben nicht immer." Antisemiten argumentierten geschickt, sie bedienten alte Klischees und Bilder - gäben sich aber gleichzeitig weltoffen, verwiesen auf angebliche jüdische Freunde. Und: Sie brauchen nicht einmal "den Fremden" zur Abgrenzung. "1933 gab es in Deutschland gerade einmal knapp ein Prozent Juden, und sie waren so gut integriert, ja assimiliert wie niemals sonst", so Traub. "Das hat den Völkermord nicht verhindert."

Für Michael Blume, den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, geht Judenhass auch immer mit einem grundsätzlichen Antiliberalismus einher: "Wer Antisemit ist, der bekämpft auch andere Minderheiten und der lehnt auch den Rechtsstaat ab."

Aber hat das Phänomen zugenommen, oder wird es nur sichtbarer? "Die Straftaten gehen zurück, aber die Meinungen, gerade in den Kommentarspalten im Internet, die haben sich verschärft", sagt Traub. "Die Grenze des Sagbaren hat sich verschoben." Dem stimmt Blume zu: "Mit jedem neuen Medium - dem Buchdruck, dem Film und jetzt dem Internet - hat der Antisemitismus ein neues Aufblühen erlebt. Jetzt schwappt das ins reale Leben zurück."

Dabei stehen aggressive Kommentare neben eher subtiler Manipulation - und manchmal verstecken sich Antisemiten auch hinter Kritik an Israel. Was es in Grenzfällen zuweilen schwierig macht zu entscheiden: Wo hört legitime Kritik auf, wo fängt Antisemitismus an? Und was ist einfach eine unbedachte Bemerkung?

Beispielhaft zeigte diese Schwierigkeit die Kontroverse um eine Karikatur, die im Mai in der Süddeutschen Zeitung erschienen war. Sie zeigte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der kriegslüstern eine Rakete schwenkt. An der Zeichnung scheiden sich bis heute die Geister scheiden. "Für den Antisemitismusforscher Samuel Salzborn von der TU Berlin ist das antisemitisch", stellt Ingrid Thoms-Hoffmann, ehemalige Ressortchefin der RNZ-Stadtredaktion, das Dilemma dar. "Keine Anzeichen für Antisemitismus sieht dagegen der langjährige Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, Wolfgang Benz." Letztlich habe es aber eine breite gesellschaftliche Debatte gegeben, weshalb Thoms-Hoffmann ihre Print-Kollegen auch grundsätzlich verteidigt. Das eigentliche Problem sieht sie im Internet: "Dort gibt es gar keine Kontrolle, keinen allgemein verbindlichen Codex", sagt sie. Neonazis nutzten diese Freiräume aus. "Gerade Rechtsradikale haben früh die Dynamik des Internets erkannt", so Thoms-Hoffmann.

Längst hat Judenfeindschaft auch die Mitte der Gesellschaft erreicht. Inzwischen hat sie sogar ihren Weg in die Parlamente gefunden - so sieht es jedenfalls Hans-Ulrich Rülke, FDP-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, mit Blick auf die AfD. "Dort gibt es eindeutige Antisemiten wie Wolfgang Gedeon", kritisiert er. "Früher haben solche Leute auf dem Wochenmarkt Flyer verteilt, ohne dass sie jemand beachtet hätte. Heute sitzt er im Landtag." Seiner Ansicht nach verfolgt die AfD eine klare Doppelstrategie: "Einerseits lässt man solche Leute gewähren, um radikale Wähler zu gewinnen", so Rülke. "Andererseits gibt man sich ein bürgerliches Image."

Dementsprechend skeptisch sieht er auch die Vereinigung "Juden in der AfD": "Das ist, wie wenn man in der Kanalisation einen Schwimmverein gründet." Barbara Straub fügt ein interessantes Detail hinzu: Nur zwei Mitglieder der Gruppierung seien tatsächlich Juden.

Aber gibt es Antisemitismus nicht auch am anderen Ende des politischen Spektrums? Ausgerechnet der Liberale Rülke sieht sich genötigt, die Linkspartei zu verteidigen: "Da sehe ich schon einen substanziellen Unterschied", sagt er. Und: "Kritik an der israelischen Regierung muss auch möglich sein." Um echtem Antisemitismus zu begegnen, sei vor allem eines wichtig: "Man muss sich frühzeitig positionieren."