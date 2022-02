Von Benjamin Auber

Heidelberg. Helmut Seitz ist Professor für Innere Medizin, Gastroenterologie und Alkoholforschung an der Universität Heidelberg. 2020 erschien sein gemeinsam mit der Autorin Ingrid Thoms-Hoffmann verfasstes Buch "Berauschte Gesellschaft".

Helmut Seitz. Foto: Joe ​

Prof. Seitz, der Drogenbeauftragte, Burkhard Blienert, will Alkohol erst ab 18 zum Kauf freigeben. Eine gute Idee?

Das wurde auch Zeit, dass dieser Vorstoß endlich kommt. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat das schon lange angemahnt, ist aber bisher nicht gehört worden. Ich begrüße das absolut.

Welche medizinischen Gründe sprechen für eine solche Maßnahme?

Das Einstiegsalter in Deutschland liegt bei rund 13 Jahren. Diese jungen Leute trinken zwar nicht regelmäßig, sondern eher im Rausch, was zu Krankenhausaufenthalten und zum Tod führen kann. Bis zum 20. Lebensjahr haben wir ein großes Problem, denn Jugendliche haben, je früher sie anfangen, ein fünfmal erhöhtes Risiko später Alkoholiker zu werden. Außerdem steigt das Krebsrisiko für verschiedene Erkrankungen ungemein.

Warum ist ein Vollrausch für das Gehirn von Minderjährigen so gefährlich?

Bei unkontrolliertem Alkoholkonsum nimmt in diesem Alter die Hirnsubstanz und das Volumen ab. Die Strukturen der Nerven verändern sich und das führt dazu, dass vieles in der Entwicklung nicht gut funktioniert. Es kommt zu einer Störung der kognitiven Leistung, des Gedächtnis', der Abstraktion und der Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen ist es ratsam, so spät wie möglich damit konfrontiert zu werden.

Dann wäre aber ein begleitetes Trinken, wie derzeit ab 14 möglich, weiterhin eine sinnvolle Herangehensweise?

Begleitetes Trinken mit den Eltern als 14- oder 15-Jähriger ist ein Unding. Dadurch wird der Alkohol salonfähig gemacht. Das ist aber eine Droge, mit der vorsichtig umgegangen werden muss.

Glauben Sie, dass ein Verbot tatsächlich zu einem geringeren Alkoholkonsum in jüngeren Jahren führen würde?

Natürlich wird es immer Möglichkeiten geben, sich Alkohol zu besorgen. Der Gesetzgeber ist aber in der Pflicht klarzumachen, dass es sich um die auf die Bevölkerung hochgerechnet gefährlichste Droge handelt. Die Risiken werden von den Betroffenen oft unterschätzt und zu spät wahrgenommen.

Wie wäre es mit einem Werbeverbot?

Jede Maßnahme, die den Konsum verringert, ist zu begrüßen. Wenn wir den Pro-Kopf-Verbrauch von zehn auf acht Liter senken würden, hätte das schon einen großen Effekt mit weniger Elend und Krankheiten. Diesen Wert erreicht sogar Italien. Die Werbung einzuschränken, die eine lockere Lebensweise verspricht, ist, neben der Heraufsetzung des Alters, sinnvoll.

Noch sinnvoller wäre wohl eine Einschränkung im Verkauf, oder?

Es war eine gute Regelung in Baden-Württemberg von 2010 bis 2017, dass man Alkohol von 22 bis 5 Uhr nicht kaufen konnte. Die Kriminalität sank, die Polizei verzeichnete weniger alkoholbedingte Probleme. Ein schwerwiegender Fehler, dass die grün-schwarze Landesregierung das vor fünf Jahren gekippt hat. Was ein weiterer Ansatz wäre, dass Alkohol deutlich teurer wird. Billige Mixgetränke erhöhen den Verbrauch.

Wird der Alkoholkonsum in Deutschland immer noch zu stark verharmlost?

Absolut. Der Lobbyismus in diesem Bereich ist sehr stark. Wir wissen auch, dass enorm viele Arbeitsplätze daran hängen. Es geht auch gar nicht darum, ein Land ohne Alkohol zu erschaffen, sondern die gefährliche Spitze zu mildern.

Was ist mit der Freigabe von Cannabis? Wäre das ein falsches Signal?

Die Droge Cannabis kann zu ganz gewaltigen Nebenwirkungen führen, die die psychische Entwicklung beeinträchtigt. Aus meiner Sicht kann man eine Freigabe nicht befürworten.

Oder ist Cannabis eigentlich viel ungefährlicher als Alkohol?

Das ist nicht die Frage, sondern die Kombination von beiden Substanzen wird zu einer explosiven Mischung, die sehr ungünstig für die Leber ist. Menschen, die Cannabis konsumieren, trinken häufig dazu Alkohol. Generell sind Alkohol und Rauchen häufig kombiniert.

Cannabis und Alkohol ab 18, aber wählen schon ab 16. Sind das künftige Regelungen, die zusammenpassen?

Das mit den Zahlen ist immer so eine Sache. Ich kann nur eine biologische Begründung dafür liefern, dass die Entwicklung des Gehirns erst mit 21 abgeschlossen ist. Bis zu diesem Alter sollten schädliche Substanzen vermieden werden. Ob das Wählen dazugehört, kann ich nicht beurteilen.