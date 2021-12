Von Klaus Welzel

Berlin/Heidelberg. Parteitage leben vom Gespräch. Vom Streit. Sie leben davon, dass einer wie Oskar Lafontaine mit einer hinreißenden Rede den SPD-Chef Rudolf Scharping aus dem Amt fegt. Das war 1995. Zwischen damals und heute liegen zwei Regierungsübernahmen durch die deutsche Sozialdemokratie. Wobei sich der Sieg von Olaf Scholz am 26. September für die meisten Genossen mindestens so großartig anfühlt, wie der von Gerhard Schröder. Der Hauptunterschied: 1998 war Schröders Sieg allgemein erwartet worden. Er hatte sich über Monate angebahnt. In diesem Jahr glaubte nur einer an diesen Sieg: Scholz selbst.

Dass es dann doch ein paar mehr waren, wird beim digitalen Parteitag am Samstag deutlich. Da befindet sich eine Hand voll führender Sozialdemokraten im Berliner City Cube. Die anderen rund 600 Delegierten schauen zu. Zu Hause am Bildschirm. Und das tut weh. Es tut weh, weil keine rechte Stimmung aufkommt, weil weder bei den teils sehr guten Reden noch bei den kritischen Beiträgen in der Aussprache Beifall aufbrandet. Oder gar Buh-Rufe. Das einzige atmosphärische Element steuert die Parteitagsregie über Youtube bei, da steigen vom rechten unteren Bildrand immer Herzchen auf. Beim Abschied von Norbert Walter-Borjans mag das noch als passend empfunden werden. Dann wäre es aber auch mal gut gewesen.

Also umgeschaltet zu Phoenix, denn dort führen Redakteure die Bildregie. Und dann kann man wenigstens sehen, wie die rund 40 anwesenden Parteigranden in ihre Smartphones tippen, während Lars Klingbeil daran erinnert, wie die Lage noch im Sommer war: "Im Juli standen wir mit dem Rücken zur Wand". Journalisten hätten gefragt, ob man angesichts von 14, 15 Prozent in den Umfragen überhaupt einen eigenen Kanzlerkandidaten brauche. Die Lage in einem Wort: hoffnungslos.

Ja, ja – Journalisten. Die sind auch nicht im Raum, wenn die Partei heute tagt. Keine Flurgespräche. Keine Interviews. Freilich auch keine lästige Suche nach einem freien Arbeitsplatz – und keine Hausmeister, die fünf Minuten nach Parteitagsende die Seitentüren der Messehallen öffnen und für eisige Kälte sorgen. Also: doch nicht alles schlecht an so einem virtuellen Treffen.

Zum Beispiel kann man sich sehr gut – im Grunde besser – auf die Wortbeiträge konzentrieren. Wie – um bei Klingbeil zu bleiben – der scheidende Generalsekretär den Wahlsieg zelebriert. Zuerst dankt er den Parteichefs, neben Walter-Borjans Saskia Esken. Dann dem Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich. Dann sehr herzlich der Werbeagentur, und schließlich der Parteizentrale und ihrer Managerin Jessika Wischmeier. Jetzt gibt es wenigstens kräftigen Applaus in der mager besetzten Messehalle. Zu Olaf Scholz an dieser Stelle kein Wort. An normalen Parteitagen hätte jetzt vielleicht einer "Olaf" gerufen. Aber was ist schon normal in Zeiten der Pandemie? Und vielleicht tippt ja einer der Delegierten etwas in den Chat. Leider nicht zum Mitlesen.

Natürlich kommt Klingbeil dann doch noch auf den vierten sozialdemokratischen Kanzler zu sprechen. Nach dem tiefen Tief im Sommer 21 springt er direkt zum Wahlsieg: "Lieber Olaf, das fühlt sich gut an. Schön, dass Du einer von uns bist. Schön, dass Du da bist". Einer von uns? Wer Klingbeil so reden hörte, könnte den Eindruck gewinnen, es war doch die Partei, es war gar nicht der Kandidat, der die Wähler überzeugte. Eine, um es freundlich auszudrücken, zumindest exklusive Sichtweise der Dinge.

Klingbeil, eigentlich ein "konservativer" Seeheimer, also Scholz politisch irgendwie doch sehr nah, sagt noch ein paar Dinge mehr, die die Delegierten am Ende mit 89,2 Prozent Zustimmung bei der Wahl zum neuen Parteichef belohnen. Stimmenkönig. Er sagte: "Der Sieg reicht mir nicht". Oder: "Das Land klopft Staub ab und bricht auf in eine neue Zeit".

Aufbruch in die neue Zeit – das war der Slogan des Parteitags 2019, bei dem Walter-Borjans und Esken zu Parteichefs gekürt wurden. Die neue Zeit, das ist heute das "sozialdemokratische Jahrzehnt". Es soll weitergehen. So sieht es auch der Kanzler, der ganz zum Schluss das Wort erhält. "Es geht nicht darum, eine Legislaturperiode zu gestalten, wir wollen die 20er Jahre prägen, die jetzt vor uns liegen", sagt Scholz. Er sagt damit nichts Neues. Aber er bleibt eben Olaf – und wird stürmisch gefeiert. So stürmisch das eben geht. Die Herzchen wandern ein bisschen schneller.

Das eigentlich Interessante an diesem Parteitag: Wo positioniert sich die SPD als Regierungspartei? Vor allem nach den Beiträgen von Esken und Klingbeil liegt die Vermutung nahe: ziemlich dicht neben der FDP. In Distanz zu den Grünen. Hieß es im Wahlkampf noch, die Energiewende sei alternativlos, ist jetzt nur noch von der "ökologischen Vernunft" die Rede – und umso mehr vom notwendigen Wachstum. Esken, die eine herzergreifende Rede hält (neben einem ausführlichen Dank an Olaf Scholz stehen alle sozialdemokratischen Urthemen im Fokus), – Esken postuliert: "Ohne Industrie gibt es weder Wohlstand noch Klimaschutz". Klingbeil wiederum bricht eine Lanze für Kohlearbeiter und Facharbeiter in der Automobilbranche, die – trotz Diesel – Respekt verdienten statt Verachtung: "Sie sind es, die unseren Wohlstand erarbeitet haben".

Am Vorabend des Parteitags lief im Fernsehen eine Dokumentation über Robert Habeck, den heutigen grünen Wirtschaftsminister. Habeck betont da, dass der Deal von Grünen und FDP, als geschlossener Block gegenüber der SPD aufzutreten, in den Koalitionsverhandlungen nicht mehr funktioniert habe. Harte Gespräche seien es gewesen. Sehr harte. Und er, Habeck, habe auch mal auf den Tisch geschlagen. Mit am Tisch: Scholz, Esken, Klingbeil, Walter-Borjans und Mützenich. Der Klimaschutz ging mit den Grünen heim.

Der scheidende SPD-Chef Walter-Borjans hat im City Cube noch eine nette Beschreibung für Kevin Kühnert parat. Der künftige Generalsekretär sei für ihn "Treibstoff für die Partei – natürlich klimaneutral". Der Gelobte selbst, dem der Ruf vorauseilt, ungestüm voranzueilen, bevorzugt ein Sprachbild aus der Anatomie, das es aber in sich hat: "Die Partei ist Kopf und Herz der sozialdemokratischen Bewegung". Und: "Fraktion und Regierung sind für uns als SPD unsere Hände, die mit Geschick und Können die Wirklichkeit formen und verändern können."

Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass sich Scholz und Kühnert per Faustdruck im City Cube begrüßen. Jedenfalls denkt der neue General, Kühnert, so ähnlich wie der alte, also Klingbeil: Die Partei ist der Schrittmacher und Olaf Scholz darf sich glücklich schätzen, sie hinter sich zu wissen. "Schön, dass Du da bist, Olaf".