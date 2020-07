Ein Kommentar von Inge Höltzcke

Amerika war einst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es stand für Freiheit, Wohlstand, Reichtum, Erfolg und Wohlergehen. So jedenfalls wurde es uns suggeriert. Doch das Bild, das sich in den 60er und 70er Jahren via TV in unseren Köpfen einbrannte, hat mächtig Risse bekommen. Um ehrlich zu sein, es ist in Tausend Scherben zerbrochen. Wenn wir früher ehrfürchtig über den Teich schauten und all die beneideten, die in den USA studieren, jobben und leben konnten, so ist dieser Ehrfurcht heute Mitleid und Entsetzen gewichen.

Mag sein, dass wir im Nachkriegsdeutschland unsere Vorstellungen und Visionen von dem neuen Kontinent über die Jahrzehnte idealisiert und überhöht haben. Denn so ganz makellos war Amerika ja auch damals nicht. Man denke an den unsäglichen Vietnamkrieg, den Kampf um "das schwarze Gold" im Nahen Osten und das imperiale Gebaren der US-Amerikaner in Südamerika. Aber beneidet hat man die "Amis" trotzdem: um ihre gelebte Freiheit und ihren propagierten Individualismus.

RNZ-Chefredakteurin und Herausgeberin Inge Höltzcke. Foto: RNZ

Doch was ist aus dem vermeintlichen Vorzeige-Kontinent geworden? Ein Jammertal. Seit Donald Trump die Zügel willen- und kopflos in der Hand hält, ist nichts mehr, wie es einmal zu sein schien. America first? Von wegen. Die Wirtschaft ist im Sinkflug, der Mittelstand droht abzurutschen, die Demokratie wird mit Füßen getreten, freie Presse wird nicht geduldet, Rassismus hat Hochkonjunktur, die Krankenversicherung für die Armen (Obamacare) steht vor dem Aus. Die USA, der verlässlich geglaubte große Bruder im Westen, mutiert zur launischen Diva, zur unberechenbaren Weltmacht. Austritt aus der WHO, Bagatellisierung der Corona-Pandemie. Über drei Millionen Infizierte und kein Ende der Neuinfektionen in Sicht.

Dass jetzt seine Nichte Mary Trump ein Enthüllungsbuch über ihren Onkel auf den Markt bringt, spricht Bände. "Zu viel und niemals genug. Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf" ist der Titel, der in Deutschland Ende August auf den Markt kommt.

Zugegeben: es ist nicht die feinste Art und Weise, einen Familienzwist über die Öffentlichkeit auszutragen. Trump versuchte das Buch vergeblich zu stoppen. Der Präsident - eine Gefahr für Amerika und die Welt, vor allem auch für die eigenen Landsleute, so die 55 Jahre alte Psychologin. Sie erklärt, "wie ihre Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat und warnt davor, ihrem Onkel eine zweite Amtszeit zu geben".

Aber die Chancen stehen schlecht, dass es nach der ersten Amtsperiode von Trump einen erfolgreichen Amtswechsel geben wird. Ob man das Amt John Biden von den Demokraten, 79 Jahre alt und damit noch älter als Trump (74) so richtig zutraut? Ganz zu schweigen von Rapper Kayne West, Berater von Elon Musk und Ehemann von Kim Kardashian, der auch als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung stehen will. Ihn kann man wohl nicht wirklich ernst nehmen. In den USA mit ihren 50 Staaten und rund 320 Millionen Einwohnern sollte sich doch ein kluger Kopf finden, der ernsthaft zur Präsidentschaft taugt.

Es müsste ja kein zweiter Obama Präsident werden. Aber etwas intellektueller, feinsinniger und verständiger als der jetzige Präsident dürfte er/sie schon sein.

Die Welt braucht wieder ein verlässliches Amerika. Bei der Bekämpfung der Pandemie, des Welthungers, der Klimaerwärmung und zur Stabilisierung des Friedens. Wir schaffen das, aber nicht allein, sondern gemeinsam. Das hat Donald Trump bloß noch nicht verstanden.