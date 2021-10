An der Gedenkstätte in Babyn Jar legen Menschen Blumen für die Opfer nieder. An dem Ort fand das größte einzelne Massaker des Zweiten Weltkriegs statt. Foto: dpa

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Der Ort des Grauens ist heute ein Volkspark. Wer "Babyn Jar" auf Google Maps eingibt, sieht gewundene Pfade und kleine Tannenwälder, einen Fernsehturm, Fußballplätze, Sportanlagen. In der Nähe ist eine Metrostation, ein Kiosk, Straßen – Kiew ist um den Gedenkort herumgewachsen. Und zeitweise sah es so aus, als würde die ukrainische Hauptstadt ihn einfach verschlucken.

Babyn Jar steht für das größte Einzelmassaker des Zweiten Weltkriegs und eines der größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts. In der "Altweiberschlucht" bei Kiew ermordeten deutsche Einsatzgruppen und ukrainische Helfer am 19. und 20. September 1941 die jüdischen Einwohner der Stadt – insgesamt fast 34.000 Männer, Frauen und Kinder.

Bis heute ist der "Holocaust mit Kugeln" in der deutschen Erinnerungskultur wenig präsent, erst allmählich rückt er ins kollektive Bewusstsein. Dazu soll wohl auch der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beitragen, der am Mittwoch an dem Ort der Opfer gedachte. Babyn Jar offenbart, dass die Vernichtung der europäischen Juden sich nicht nur durch industriellen Massenmord in den Lagern vollzog – sondern auch durch Massenerschießungen hinter den Linien. Und dass auch einfache Soldaten und Polizisten daran beteiligt waren.

Als die Deutschen am 19. September 1941 Kiew erobern, gelten sie vielen zunächst als Befreier von der Sowjetherrschaft. Doch bald schon zeigen sich die mörderischen Pläne des Regimes: Nur Tage später werden die Juden der Stadt aufgefordert, zur Schlucht von Babyn Jar zu kommen, angeblich zur Umsiedlung. Am Eingang müssen sie Gepäck und Wertgegenstände zurücklassen, später auch ihre Kleidung. In Gruppen werden sie in die Schlucht geführt und müssen sich nackt auf den Boden legen. Dann töten die Deutschen sie mit Genickschüssen. Kleinkinder werden lebendig begraben – um Munition zu sparen.

36 Stunden währt das Morden, die Deutschen töten im Schichtbetrieb. Am Ende sind 33.771 Menschen tot, wie die Einsatzgruppe C penibel vermerkt. Dann sprengt man die sandigen Hänge ab, um die Leichen zu bedecken.

Es bleibt das größte, aber nicht das letzte Massaker in der Schlucht. Zwei Jahre lang ermorden die Deutschen hier immer wieder Menschen – Juden, Roma, Kommunisten, Kriegsgefangene, psychisch Kranke, Matrosen, Partisanen, zufällig verhaftete Passanten, Priester und ukrainische Nationalisten. Insgesamt werden bis Kriegsende wohl zwischen 100.000 und 200.000 Menschen in der Schlucht ermordet, die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt.

Als die Rote Armee auf Kiew vorrückt, versuchen die Deutschen, die Spuren ihrer Taten zu verwischen. Mehrere Hundert Häftlinge aus einem nahen Konzentrationslager müssen die Leichen ausgraben, verbrennen und die Knochen zermahlen. Dann werden auch sie ermordet, nur zwölf von ihnen gelingt die Flucht.

In Deutschland spielte die Erinnerung an Babyn Jar lange keine Rolle. Nach dem Krieg habe man sich mit der Vergangenheit zunächst nicht auseinandersetzen wollen, danach sei Auschwitz in den Mittelpunkt der Aufarbeitung gerückt, erklärt Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift "Osteuropa". Daneben rückten die Massenerschießungen in den Hintergrund.

Auch in Babyn Jar selbst wurde das Geschehen lange verdängt. "Die sowjetische Nationalitätenpolitik wollte keine spezifischen Nationen anerkennen", so Sapper – eine Erinnerung an ukrainische Opfer war also unerwünscht. Auch ein "spezifisch sowjetischer Antisemitismus" habe eine Rolle gespielt.

So entsteht in der Schlucht keine Gedenkstätte, sondern die Abraumhalde einer Ziegelei. Ein Jahrzehnt lang pumpt sie Sand, Ton und Wasser in die Schlucht, dann bricht ein Damm. Der Schlamm wird zurückgepumpt, der Boden später zubetoniert. "Die gesamte Topografie des Areals ist verändert worden", so Sapper.

Heute finden sich in Baby Jar rund 30 Denkmäler, für jede Opfergruppe eines: Eine Menora für die Juden, ein Waggon für die Roma, ein Holzkreuz für die ukrainischen Nationalisten. Dazwischen liegen Spielplätze, gehen Familien spazieren oder picknicken.

Um das richtige Gedenken wird nach wie vor gestritten. Zwei Initiativen kümmern sich um den Ort, arbeiten aber mehr gegen- als miteinander. Neben dem staatlichen ukrainischen Erinnerungspark findet sich das private Holocaust Memorial Center Baby Jar, finanziert von den russischen Oligarchen Pawel Fuchs, German Chan und Michail Fridman. Das sorgt in der Ukraine für Unmut: Sollen sich ausgerechnet russische Oligarchen um das Gedenken kümmern?

Auch die Umsetzung sorgt für Kritik. Mit der künstlerischen Leitung beauftragt wurde ausgerechnet Skandal-Regisseur Ilja Chrschanowski, der 2020 mit seinem Film "Dau" für Empörung sorgte, weil er darin zeigte, wie Kleinkinder gefesselt und gequält wurden. Sein Konzept für Babyn Jar sah vor, durch ein "Reenactment" das Grauen erfahrbar zu machen: Besucher sollen, zufällig ausgewählt, in die Rollen von Tätern oder Opfern schlüpfen. Viele empfanden das als geschmacklos. Chrschanowski ruderte teilweise zurück, doch die Debatte blieb.

So ringt die Ukraine noch immer um das richtige Erinnern. Sapper kann der Debatte aber auch Gutes abgewinnen: "Dieser Streit ist eigentlich etwas positives, weil er das Thema der Erinnerung in den Blick der Öffentlichkeit bringt."