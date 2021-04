Von Daniel Bräuer

Der Angriff begann bei Sonnenaufgang. In den Morgenstunden des 6. April 1941 fiel die 12. Armee der Wehrmacht von Bulgarien aus in Griechenland ein. Im Herbst zuvor hatte Griechenland einem Angriff italienischer Truppen standgehalten – eine Schmach für die faschistischen "Achsenmächte".

Diesmal kommt es anders. Schon nach drei Tagen hat die Wehrmacht den Ägäis-Hafen Thessaloniki erobert, zwei Wochen später unterzeichnet der griechische General Georgios Tsolakoglou die Kapitulation. Am 27. April marschieren die Besatzer in Athen ein. Auf der Akropolis weht die Hakenkreuzfahne. Im Mai fallen auch Chios und Kreta, wohin sich das griechische Königshaus und alliierte Unterstützungstruppen zurückgezogen hatten.

Nur einen kleinen Teil Griechenlands stellen die Nazis unter ihre eigene Herrschaft: Teile des Nordens, wichtige Häfen, und einige Inseln. Den Rest überlassen sie ihren Verbündeten Italien und Bulgarien. Dennoch installieren sie ein Regime, das die Bevölkerung und das Land brutal unterdrückt und ausbeutet. Tonnenweise Rohstoffe werden beschlagnahmt, Fabriken und Geschäfte enteignet, Privathäuser geplündert. "Sie räumen alles aus den Häusern, was ihnen unter die Augen kommt", notiert ein Zeitzeuge entsetzt. Schmuck, Kunst, Möbel, selbst Kissen und Laken.

Hinzu kommt das blutige Vorgehen gegen die griechische Widerstandsbewegung. In unzähligen Dörfern üben die Besatzer grausame Vergeltung für Partisanenangriffe: Orte wie Distomo, Kalavrita, Lingiades, Kommeno und viele andere erleben Massaker an der Zivilbevölkerung. Als im Herbst 1944 die Deutschen den Rückzug antreten, richten sie noch einmal wüste Zerstörungen an. Grausame Bilanz: Zehntausende getötete Zivilisten, mindestens 60.000 Juden deportiert und ermordet, 100.000 oder mehr Hungertote. Das Land ist im doppelten Sinne ausgeblutet – und tief gespalten. Gezielt geschürte Konflikte zwischen Nationalisten und kommunistischen Partisanen werden sich bald in drei Wellen eines Bürgerkriegs entladen.

Das Geschehen belastet die Beziehungen bis heute. Oder besser: wieder. Denn in den Nachkriegsjahren stand das Ziel im Vordergrund, beide Länder ins westliche Bündnis zu integrieren. 2019 hat die Regierung in Athen nun offiziell Reparationsverhandlungen gefordert. Die Antwort aus Berlin lautet: Die Sache ist erledigt. Doch ganz so einfach ist es nicht. "Die Position der Bundesregierung ist völkerrechtlich vertretbar, aber keineswegs zwingend", heißt es dazu in einem Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages.

"Griechenland hat juristisch kaum einen Hebel, mögliche Ansprüche durchzusetzen", sagt Achilles Skordas, Völkerrechtler am Heidelberger Max-Planck-Institut. Zwar könnte der Internationale Gerichtshof fast 80 Jahre alte Angelegenheiten klären – aber nur, wenn beide Seiten sich darauf einlassen. "Höchst unwahrscheinlich, dass das passiert", so Skordas.

In der Debatte gilt es, verschiedene Dinge auseinanderzuhalten: Geht es um Wiedergutmachung für zerstörte Straßen, Häuser, Fabriken? Um Entschädigung für Opfer von Willkürgewalt? Um die Rückgabe von geraubten Kunstschätzen? Oder um die griechische "Zwangsanleihe"?

Die Frage klassischer Reparationen wurde offiziell auf die Zeit nach der Wiedervereinigung vertagt. Interne Schreiben aus den 60er Jahren legen nahe, dass die Bundesregierung es darauf anlegte, die Griechen damit bis zum Sanktnimmerleinstag zu vertrösten. Nach deutscher Lesart haben sich dann mit dem 2+4-Vertrag, der "Abschließenden Regelung im Bezug auf Deutschland", alle Ansprüche erledigt. Nur: Griechenland war nicht Teil des Vertrags, hat ihn im Rahmen der OSZE nur zur Kenntnis genommen. Von Reparationsverzicht – keine Rede. "Griechenland hat zwar nicht verzichtet, aber auch nicht zu Verhandlungen gedrängt", sagt dazu Skordas’ Kollege Matthias Hartwig. Die beiden Völkerrechtler sehen in der griechischen Forderung vor allem Theaterdonner der griechischen Linken: Selbst die Syriza-Regierung wartete bis kurz vor der nächsten Wahl, bis sie tätig wurde. Aber ob die Ansprüche tatsächlich verjährt oder durch Untätigkeit erledigt sind – dazu gibt es im Völkerrecht keine klare Aussage.

Und ein bisschen was hat Griechenland unmittelbar nach dem Krieg erhalten – aus demontierten deutschen Industriegütern. Der Wert wird allerdings nur auf 25 Millionen Dollar geschätzt. "Das entspricht sicherlich in keinem Fall der Höhe der Schäden, die Deutsche dort angerichtet haben", sagt auch Hartwig.

Das könnte man auch über die Wiedergutmachung sagen, die Deutschland 1960 für direkte Opfer rassistischer NS-Gewalt zahlte: 115 Millionen Mark gingen im Rahmen eines Entschädigungsabkommens an Griechenland, im Schnitt etwas über 1000 Mark pro Familie.

Besonders kompliziert ist der Fall der "Zwangsanleihe". Die Deutschen teilten sich die Kosten der Besatzung mit der griechischen Marionettenregierung – nach dem Völkerrecht war das vermutlich rechtens. Den eigenen Anteil ließen sie sich zinsfrei vorstrecken. Ab 1943 zahlte das Deutsche Reich zurück – bei Kriegsende bezifferte es den offenen Betrag auf 476 Millionen Reichsmark. Vor allem um diese "Restschuld" wird heute gestritten. Der Bundestag setzt einen heutigen Wert von etwa acht Milliarden Euro an, die griechische Seite noch mehr.

Die Frage ist jedoch, so Hartwig, ob es sich um einen normalen Kreditvertrag handelte. Dann könnte Griechenland dem Wortlaut nach keine Zinsen ansetzen – aber die Entwertung durch Inflationen und Währungsreformen seither. War die Anleihe aufgezwungen – wofür gerade die Zinsfreiheit spricht – wäre man wieder bei Reparationen. Dann hinge alles von deutscher Gesprächsbereitschaft ab.

Hier ist zumindest etwas Bewegung zu erkennen. Just zum griechischen Unabhängigkeitstag im März debattierte der Bundestag das Thema. Die Grünen hatten beantragt, den Weg zu Gesprächen freizumachen. Kernforderungen: Mehr Aufarbeitung, Entschädigungen für bislang nicht berücksichtigte NS-Opfer, mehr Restitutionen und Unterstützung für beraubte jüdische Gemeinden und gezielte Investitionen in die Zukunft der verwüsteten Dörfer und Landstriche.

Zwar wurde der Antrag klar abgelehnt – wie jener der Linken, alle Forderungen Athens anzuerkennen. Hilde Schramm, die sich im Bündnis "Respekt für Griechenland" für Aufarbeitung einsetzt, war dennoch zufrieden mit dem neuen Tonfall der Debatte. "Es gibt die Bereitschaft, sich stärker auf Griechenland einzulassen", sagt sie.

"Es geht auch um den schäbigen Umgang mit den Opfern bislang", erklärt Schramm. So hätten jüdische Gemeinden Belege für geraubten Besitz vorlegen müssen – die zum Teil die Nazis selbst vernichtet hatten. Bislang seien die Griechen zu Bittstellern gemacht worden. "Und das tut man nicht, besonders nicht, wenn es die Opfer der eigenen Verbrechen sind."

Völkerrechtler Skordas will griechische Holocaust-Opfer nicht vergessen, aber doch den Blick nach vorne wenden. "Geschichte muss Geschichte werden", sagt er. Sein Vater, der selbst im Krieg gegen Italien kämpfte, habe ihm mit auf den Weg nach Deutschland gegeben: "Vergiss diese Geschichten. Jetzt geht es um die Zukunft."