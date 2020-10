Von Benjamin Auber

Heidelberg. An der Corona-Warn-App scheiden sich die Geister. Von hohen Kosten, falschen Angaben und fehlendem Nutzen ist die Rede. Doch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sieht die App als zentrales Mittel beim derzeitigen Infektionsgeschehen: "Da, wo die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterherkommen, ist die Corona-Warn-App das einzige Instrument, was einen noch auf Corona-Kontakte hinweist", sagt Braun. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält die App hingegen für einen "zahnlosen Tiger". Sie hätte "kaum eine warnende Wirkung". Zahlen und Fakten zur App:

Wie funktioniert die Corona-Warn-App? Mit Bluetooth-Technik – wenn sie eingeschaltet ist – misst sie, wie lange sich Personen nahe gekommen sind. Falls die vom Robert-Koch-Institut (RKI) festgelegten Kriterien erfüllt sind, sprich wenn man sich 15 Minuten lang in der Nähe eines Infizierten aufgehalten hat, meldet sich die App. Um das zu erreichen, tauschen die Geräte Zufallscodes ständig untereinander aus. Dieses dezentrale Modell – ohne Verbindung zu einem Server – lässt keinen Rückschluss zu, um welche konkrete Person es sich handelt. Die App ist bislang auf Deutsch, Englisch, Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch und Türkisch verfügbar.

Wie fällt die bisherige Bilanz aus? Die App ist knapp 20 Millionen Mal heruntergeladen worden, laut Experten wird sie von 16 Millionen Menschen aktiv genutzt. Die von SAP und Telekom entwickelte App kostet bis Ende 2021 mindestens 60 Millionen Euro: 20 Millionen Euro für die Entwicklung, dazu kommen noch 2,5 Millionen bis 3,5 Millionen Euro im Monat für die laufenden Betriebskosten, unter anderem für zwei Telefon-Hotlines. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern genießt die deutsche Version hohes Ansehen. Großbritannien hat seine eigene App-Lösung erst im September realisiert, Norwegen musste die App aufgrund von Datenschutzbedenken stoppen. Allerdings hat Irland eine deutlich billigere Version an den Start gebracht (rund eine Million Euro) und bietet zusätzlich generelle Statistiken zur Lage der Pandemie an.

Wie hilft die App im Alltag? Nach Regierungsangaben sind bisher in 1,8 Millionen Fällen Testergebnisse über die App übermittelt worden. In den RKI-Kennzahlen zur Corona-Warn-App wird angegeben, dass Nutzer über die App in 10.504 Fällen positive Testergebnisse geteilt haben (rund 62 Prozent). Insgesamt 4951 Infizierte haben keine Meldung gemacht – das entspricht 38 Prozent. Allerdings betrifft das nur die App-Nutzer. Von allen Infizierten melden damit nur knapp 15 Prozent einen positiven Befund.

Was ist die Kritik? Beim iPhone braucht die App die aktuelle Betriebssystem-Version iOS 13.5. Die gibt es für Geräte ab dem iPhone 6s. Ein iPhone 6, 5S, 5 oder ein älteres Modell reichen nicht aus. Bei Android-Handys muss Bluetooth LE unterstützt werden. Außerdem muss Android 6 oder eine neuere Version laufen. Noch immer gibt es keine Lösung für ältere Betriebssysteme. Ein weiteres Problem ist auch, dass Push-Mitteilungen unterschiedliche Ergebnisse liefern können – im Gegensatz zur App.

Wo hat sich die App verbessert? Seit Montag können Positiv-Getestete mit der Version 1.5 Krankheitssymptome eintragen, um Kontakte noch präziser warnen zu können – das kann die irische App schon seit Monaten. So kann genauer ermittelt werden, wann die Symptome von Infizierten eingesetzt haben. Darüber hinaus können mit dem Update länderübergreifend Daten ausgetauscht werden, Italien und Irland machen den Anfang. Weitere Staaten wie Dänemark, Spanien, Niederlande und Österreich sollen im November folgen. Frankreich hat sich für ein zentrales Speicherkonzept entschieden, deswegen bleiben die Franzosen isoliert.

Welche Möglichkeiten gibt es noch? Im Rahmen des Datenschutzes könnten noch zusätzliche Informationen über Aerosole oder Cluster bereitgestellt werden. Beispielsweise mit einer Clustererkennung, indem vor Menschenansammlungen gewarnt wird, um die Nutzer mit gezielten Nachrichten zu sensibilisieren. "Die App könnte zum Beispiel auch erkennen, ob Kontakte mit mittlerweile positiv getesteten Menschen während großer Menschenansammlungen stattgefunden haben", sagt Diplom-Informatiker Henning Tillmann. Die Warn-App könne das Risiko einer möglichen Infektion so qualifizierter bewerten. Auch könnten weitere Funktionen wie das freiwillige Teilen von Ort und Datum des Risikokontakts hilfreich sein, um Kontakte nachzuverfolgen.