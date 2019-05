Von Michael Abschlag

Heidelberg. Der Wert von Europa, so beschreibt es Winfried Kretschmann, zeige sich besonders deutlich am Hartmannsweilerkopf. Die Anhöhe liegt in den Vogesen, im Elsass, wo einige der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs tobten. In vier Kriegsjahren, so Baden-Württembergs Ministerpräsident, wurde der Hügel von Deutschen und Franzosen vier mal erobert und zurückerobert. "Am Ende", sagt Kretschmann, "kamen auf jeden Quadratmeter zwei Tote."

Als Kretschmann am Samstagabend im Carl-Rottmann-Saal in Heidelberg-Handschuhsheim über Europa spricht, wird es an dieser Stelle still im Saal. Der Grüne hatte 2014 mit anderen deutschen und französischen Politikern den Hartmannsweilerkopf besucht, aber er hat auch einen familiären Bezug zu dem Ort. "Der Großvater meiner Frau sollte dort eingesetzt werden", erzählt er. Dessen Frau habe die Uniform versteckt, damit er nicht eingezogen wird. "Dafür kam er in ein Strafbataillon, und dort ist er dann gefallen." Die Familiengeschichte ist für ihn ein Beispiel für Europas blutige Vergangenheit. "Seit dem Westfälischen Frieden gab es in Europa 49 große Kriege", sagt er. "Es gibt auf diesem Kontinent keinen Ort, der nicht irgendwann einmal ein Kriegsschauplatz war." Die europäische Einigung, so die Botschaft, stehe vor allem für eines: Frieden.

Dieses Friedensprojekt sieht Kretsch-mann angesichts eines wachsenden Rechtspopulismus in- und außerhalb Europas bedroht. Er wettert gegen das "völkische Denken" der AfD, hält aber auch die bei Konservativen beliebte Idee einer deutschen Leitkultur für unzureichend. "Niemand kann einem sagen, was das eigentlich sein soll", kritisiert er. "Wenn man nachfragt, werden Grundwerte genannt - aber diese Grundwerte sind nicht spezifisch deutsch, sondern europäisch." Europa, nicht die Nation, stehe am Anfang unserer Kultur.

Das Bekenntnis zu Europa hat für Kretschmann aber nicht nur ideelle, sondern auch pragmatische Gründe. "Wir werden abgehängt ohne Europa", warnt er und verweist darauf, dass Deutschlands Anteil an der Weltbevölkerung bald nur noch "im Promillebereich" zu erfassen sei. "Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong hat zwölf Millionen Einwohner und ist ein Zentrum der Computertechnologie und der Forschung zu künstlicher Intelligenz", beschreibt Kretschmann die Konkurrenz, um die Notwendigkeit europäischer Kooperation zu betonen. "Wir wollen hier keine Mischung aus Orwell und Pawlow, aus Unterdrückung und Konditionierung wie in China", ruft er. "Und wir wollen keine Untergrabung der Marktwirtschaft durch Online-Giganten wie in den USA." Nur ein geeintes Europa, so sein Fazit, könne ein eigenständiges Gewicht sein neben diesen beiden Mächten. "Europa nimmt uns nicht unsere Souveränität, es garantiert uns unsere Souveränität", reagiert er auf einen der beliebtesten Vorwürfe von Rechtspopulisten.

Um diesen Grundgedanken zu veranschaulichen, zeigt Kretschmann eine Reihe europäischer Gemeinschaftsprojekte auf, vom Satellitenprogramm Galileo mit 10 Milliarden Euro Kosten bis zum Forschungsprogramm Horizon 2020 mit 79 Milliarden Euro Kosten. "Das kann kein Nationalstaat alleine aufziehen", so Kretschmann. Er verweist, nicht ohne Werbung für die eigene Landesregierung, auf die geplante europäische Gemeinschaftsuniversität Basel/Freiburg/ Mühlhausen und fordert gemeinsame Anstrengungen bei der Batteriezellenproduktion (unter Verweis auf das Forschungszentrum in Ellwangen).

Am Ende wird Kretschmann dann noch einmal grundsätzlich: Um "Heimat" sein zu können, müsse Europa grundlegende Freiheiten garantieren - und das gehe in einer derart turbulenten Welt nur gemeinsam. Als Gegenmodell zu nationalistischen Vorstellungen sieht er die Idee des "Republikanismus". "In allen Bereichen sind heute Bürger engagiert, es gibt einen tätigen Bürgersinn", lobt Kretschmann. Jeder könne sich einbringen, unabhängig von Herkunft und Religion, erklärt er, um kurz darauf ganz weit zurückzugehen und aus der Totenrede des Perikles zu zitieren: "Ein stiller Bürger ist kein guter Bürger."

Ausgerechnet das Nicht-EU-Land Schweiz sieht Kretschmann dabei als Vorbild für die Europäische Union: "Da gibt es Platz für Verschiedenheit, und trotzdem empfindet man sich als Einheit." So begeistert ist er davon, dass er schließlich leidenschaftlich fordert: "Europa muss eine Republik werden." Das ist allerdings, angesichts der gegenwärtigen Krisen und Probleme, eine durchaus kühne Vision.