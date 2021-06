Von Tim Müller

Bremen/Freiburg. Albert Scherr (62) ist Direktor des Instituts für Soziologie an der PH Freiburg. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Diskriminierungs- und Rassismusforschung.

Rassismusforscher Albert Scherr. Foto: privat

Herr Scherr, wie kürzlich bekannt wurde, hat die Bremer Baugesellschaft Brebau über Jahre Wohnbewerber mit Migrationshintergrund in Kategorien eingeordnet, von Wohnungen ferngehalten und so massiv diskriminiert. Hat Sie das Ausmaß dieses Skandals überrascht?

Wirklich überrascht haben mich die Enthüllungen nicht. Durch viele wissenschaftliche Studien ist bereits bekannt, dass es eine weitverbreitete Diskriminierungsbereitschaft gibt, und dass diese auch auf dem Wohnungsmarkt greift. Allerdings finde ich die Qualität, der bei der Brebau enthüllten Diskriminierung, erschreckend – gerade vor dem Hintergrund, dass die Brebau eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft ist. Eine derart formalisierte Kategorisierung von Bewerbern wie bei der Brebau, mit klaren Handlungsanweisungen an die Mitarbeitenden, hat es bisher nicht gegeben.

Also ist der Skandal sozusagen nur die Spitze des Eisbergs?

Ja, das kann man so sagen. Damit fällt ein Schlaglicht auf die am Wohnungsmarkt herrschende Diskriminierung, die bisher eher vernachlässigt wurde, weil sie einfach nicht so eindeutig nachweisbar war.

Es hat also noch keinen vergleichbaren Fall in Deutschland gegeben?

Nach meinen Kenntnissen ist das tatsächlich der erste Fall, bei dem diskriminierende Vorgänge innerhalb einer Wohnungsbaugesellschaft so offenkundig geworden sind. Durch Studien und Erfahrungsberichte von Betroffenen wussten wir natürlich schon vorher, dass es Rassismus auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt gibt. Dass oftmals der Nachnamen oder das Erscheinungsbild den Ausschlag geben über eine erfolgreich beziehungsweise nicht erfolgreichen Bewerbung. Die Enthüllung von Anweisungen wie bei der Brebau, die ein diskriminierendes – und sozusagen offizielles – Auswahlverfahren auf der Seite der Wohnungsgesellschaften formulieren, ist bisher in Deutschland allerdings einmalig.

Die Brebau hat den ehemaligen Bremer Justiz-Staatsrat Matthias Stauch als Sonderermittler eingesetzt. Reicht das aus?

Hier muss meines Erachtens viel weitergegangen werden. Es braucht vor allem eine klarere rechtliche Regelung, was das Benachteiligungsverbot bei der Mieter-Auswahl angeht. Wenn man dazu in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schaut, dann heißt es in Paragraf 19 Absatz 3: ‚Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig‘. Hier bräuchte es eine eindeutigere Formulierung, die Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft, Kultur oder Hautfarbe klar verurteilt. Denn die momentane Uneindeutigkeit im Gesetz öffnet Rassismus Tür und Tor.

Alle jetzt ergriffenen Mittel zur Aufarbeitung können also nur der Anfang einer echten Veränderung sein?

Man kann jetzt natürlich einen Sonderermittler einsetzen oder einen Untersuchungsausschuss einrichten. Aber das eigentliche Problem, dass es beim Thema Rassismus und Diskriminierung oftmals ein fehlendes Unrechtsbewusstsein in der Gesellschaft gibt, wird damit nicht angegangen. Deshalb sind neben der Schaffung eines klaren rechtlichen Rahmens weitere entschiedene Handlungsschritte nötig. Dazu muss einerseits Rassismus und Diskriminierung auf gesellschaftlicher Ebene viel stärker thematisiert werden und die Politik viel deutlicher kommunizieren, dass Vorgänge wie bei der Brebau unzulässig sind. Andererseits sollten sich die Unternehmen zu einer nicht-diskriminierenden Firmenpolitik bekennen und verbindliche Regeln schriftlich festlegen und sowie ihre Mitarbeitenden für das Thema sensibilisieren. Nur so kann es eine echte Veränderung geben. Ein Sonderermittler wird nichts Neues bringen.

Bremen wird rot-rot-grün regiert, im Aufsichtsrat der Brebau sitzen mehrheitlich Politiker dieser Koalition. Geführt wird das Gremium durch den Grünen-Finanzsenator Dietmar Strehl. Säße an seiner Stelle ein CDU-Politiker, hätte es vermutlich längst Rücktrittsforderungen gegeben …

Da die Brebau erst zwei Jahre in öffentlicher Hand ist, werden sich die Regierenden damit herausreden, dass sie das Problem geerbt haben und nun reagieren. Von den Grünen erwarte ich, dass sie ein echtes Interesse an den Tag legen, den Vorfall aufzuarbeiten und etwas zu ändern.