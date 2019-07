Von Matthias Kehl

Heidelberg. Thomas Büttner ist Mitglied des Stiftungsrats der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW). Bis 2011 hat er 20 Jahre als Demograf in der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen in New York gearbeitet.

Herr Büttner, immer mehr Menschen leben auf der Erde. Stößt dieses Wachstum in absehbarer Zeit an Grenzen?

Ja. Die Welt steuert auf einen Rückgang der Weltbevölkerung hin. Diesen Prozess beobachten wir schon länger. Die höchste Wachstumsrate hatten wir zum Ende der 1960er Jahre. Seitdem gehen die Wachstumsraten zurück. Allerdings konnte die Sterblichkeit stark zurückgedrängt werden.

Dennoch wird die Erde immer stärker bevölkert. Ganze zwei Milliarden sollen allein in den nächsten 50 Jahren hinzukommen. Droht da ein Kollaps?

Ich sehe keinen Kollaps kommen und bin vorsichtig optimistisch. Trotz Kriegen und dem zeitweiligen Auftreten von gefährlichen Krankheiten oder Epidemien leben die Menschen immer länger, in Europa durchschnittlich 85 Jahre. Hinzu kommt, dass wir viel mehr übereinander wissen. Das globale Verständnis der Menschheit übereinander war noch nie so groß. Zudem gilt es als gesichert, dass sich die Menschheit mindestens bis zum Ende dieses Jahrhunderts ernähren kann.

Die Anstrengung satt zu werden ist freilich vielerorts in Afrika bedeutend größer als zum Beispiel in Deutschland.

Das stimmt. In unserer Gesellschaft gilt es, den Konsum zu reduzieren beziehungsweise zu optimieren, während in Kontinenten wie Afrika dieser in vielen Bereichen erst ermöglicht beziehungsweise stabilisiert werden muss. Gleiches gilt für die Energieversorgung und Bildung.

Wachstum um jeden Preis kann also nicht das Ziel sein.

Im Hinblick auf die Weltbevölkerung ist es ratsam, den Rückgang zu beschleunigen. Und zwar menschenrechtsbasiert. Wir müssen es schaffen, die Familienplanung insbesondere in den Entwicklungsländern weiter zu stärken. Das gilt für Frauenrechte - wobei da auch die Männer miteinzubeziehen sind. Dazu brauchen wir mehr soziale Absicherung.

Während in Europa eher eine Stagnation und dann sogar eine leichte Abnahme der Bevölkerung erwartet wird, wird der größte Zuwachs an Menschen in Indien und Afrika erwartet. Millionen Menschen fliehen aus Krisengebieten Afrikas nach Europa. Ist also auch ein Anstieg der Migration zu erwarten?

In einer befriedeten und prosperierenden Welt muss der Bevölkerungszuwachs nicht proportional die Migrationsraten steigern. Diese Menschen fliehen vor dem Tod, Verfolgung und Hunger. Diese Migrationsursachen zu bekämpfen ist wichtig. Aber Migration wird dadurch nicht ausbleiben. Das Problem besteht vielmehr darin, dass wir für die Migration keine angemessenen politischen Lösungen vorfinden. Im Augenblick erleben wir Chaos. Die EU ist zerstritten. Auch innenpolitisch zieht das Probleme nach sich.

Haben Sie da einen Lösungsansatz?

Über diese Dinge wird nicht ruhig gesprochen, stattdessen emotionalisiert. Selbst wenn man von erhöhten Zuwanderungsraten ausgeht, ist in Deutschland ein Bevölkerungsrückgang zu erwarten. Deutschland ist modern und reich, ein Sehnsuchtsort für viele und seit jeher ein Zuwanderungsland.

Laut einem Bericht der Vereinten Nationen könnte hierzulande ab 2050 jeder vierte Mensch über 65 sein…

Das ist eine Prognose, die meiner Meinung nach sicher ist, da diese Menschen ja bereits unter uns weilen.

Sind unsere Gesundheitssysteme dem gewachsen?

Ich traue unserem Gesundheitssystem zu, damit angemessen fertig zu werden. Aber es braucht Umstellungen.

Welche Umstellungen könnten das sein?

In der Medizin muss der Fokus noch mehr auf Vorbeugung als auf akuter Behandlung liegen. Und auf dem Arbeitsmarkt braucht es mehr Flexibilität. Leute wie Dachdecker, die körperlich sehr schwer arbeiten, müssten in der Lage sein, früher in die Rente zu gehen. Anderen ist es zuzumuten, länger zu arbeiten. Die starre Fixierung auf ein Renteneintrittsalter ist kontraproduktiv. Mehr Flexibilität könnte das gesamtgesellschaftliche Leben verbessern. Denn: Alt werden ist auch ein Triumph der Zivilisation.