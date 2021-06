Von Amélie Baubeau u. Ulrich Steinkohl

Berlin. Deutschlands Inzidenzwerte sinken seit Wochen, mittlerweile sind sie einstellig. Doch die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus wirft einen Schatten sogar auf Länder, in denen noch deutlich mehr Menschen geimpft sind als hierzulande. Experten sehen einen schwierigen Wettlauf mit der Ausbreitung der Delta-Variante.

In der Urlaubszeit rückt die Rolle von Reisenden verstärkt in den Fokus. Rückkehrer müssen sich nach den Worten von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) auf strenge Kontrollen ihrer Impfausweise und Tests einstellen. "Im Gegensatz zum letzten Sommer sind in ganz Deutschland flächendeckende Testsysteme aufgebaut", betonte Holetschek, Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz. Entscheidend sei, "dass vor Einreise getestet wird und die Testnachweise an den Grenzübergängen und den Flughäfen nicht nur stichprobenartig kontrolliert werden."

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) sprachen sich für eine doppelte Testpflicht aus. Schwesig sagte, Reisen dürften "nicht dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen infizieren und das Virus nach Hause tragen". Deshalb sei es wichtig, "dass für alle Rückkehrer aus Risikogebieten gilt, dass sie zwei Tests machen", forderte sie – bei der Rückkehr und nach fünf Tagen Quarantäne.

Lauterbach plädierte für schärfere Einreisebeschränkungen für Briten in die EU. Es sei "komplett unverständlich, warum es keine harten EU-weiten Einreisebeschränkungen" gebe sagte Lauterbach. Deutschland stuft Großbritannien seit Mai als Virusvariantengebiet ein. Als solche gelten ab Dienstag auch Russland und Portugal – selbst geimpfte oder genesene Rückkehrer müssen dann in Quarantäne. Sie gilt für 14 Tage und kann nicht durch einen Test verkürzt werden.

Oppositionsvertreter forderten zum besseren Schutz vor Delta eine schnellere Zweitimpfung. Der Grünen-Abgeordnete Janosch Dahmen sagte dazu, bei mRNA-Impfstoffen solle diese "bereits drei Wochen nach der ersten Impfung stattfinden". Es lägen "harte Daten" vor, dass die Impfung gegen die Delta-Variante in diesem Zeitraum sehr wirksam sei. Bislang wird ein Abstand von sechs Wochen empfohlen. Bei Zweitimpfungen mit Astra-Zeneca (derzeit nach zwölf Wochen empfohlen) zeigte sich Dahmen zurückhaltend, da es an entsprechenden Daten fehle. Andrew Ullmann, Infektiologe und Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss, rief die Stiko dazu auf, ihre Empfehlung zu überarbeiten.

Skeptisch zeigte sich die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk. "Wenn wir jetzt die Strategie bei den Zweitimpfungen ändern, gefährden wir das Tempo bei den Erstimpfungen", sagte sie. Der Präsident des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, sagte, es sei "leider weiterhin so, dass wir nicht genügend Impfstoff zur Verfügung haben und fast die Hälfte der Bevölkerung noch nicht einmal die erste Impfung erhalten hat".

An dieser Front ist etwas Besserung in Sicht. Der US-Hersteller Moderna will laut Gesundheitsministerium im dritten Quartal deutlich mehr Dosen liefern als bislang angekündigt. Im Juli sollen pro Woche statt 733.000 nun jeweils 1,33 Millionen Dosen kommen, im ganzen August 10,28 Millionen, im September 14,5 Millionen. Kommende Woche sollen zusätzlich zu eingeplanten Lieferungen fünf Millionen Dosen von Astra-Zeneca und eine Million von Johnson & Johnson an die Impfzentren und Praxen gehen. Allein in der ersten Juli-Woche würden fast fünf Millionen Dosen an die Impfzentren geliefert, kündigte Spahn an. "Die Größenordnung gab es noch nie." Dennoch rief Spahn erneut zu Vorsicht auf. Jede und jeder Einzelne habe es in der Hand, "dass dieser gute Sommer, der es werden kann, erstens gut bleibt und zweitens Herbst und Winter eben auch gut werden".