Von Tobias Schmidt und Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Keine Entwarnung, der Hackerangriff auf die Netze des Bundes laufe noch, heißt es gestern. Cyberalarm in Berlin. Von einem "ernstzunehmenden Vorgang" spricht Innenminister Thomas de Maizière (CDU), von einem "technisch anspruchsvollen und von langer Hand geplanten Angriff". Greifen Cyberkrieger aus Russland sensible Daten aus dem Außenministerium ab? Eilig wird gestern das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages zusammengerufen. "Schon der Geheimnisverrat an sich ist ein beträchtlicher Schaden", warnt der Vorsitzende des Gremiums, Armin Schuster (CDU), nach der offiziellen Unterrichtung durch Kanzleramt und Innenministerium. Es habe einen "veritablen Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes" gegeben.

Die Verunsicherung ist groß. Sollte es den Hackern gelungen sein, Daten von Außenamt und Verteidigungsministerium abzugreifen, "wäre das Netz erbärmlich schwach gesichert", sagt Andrej Hunko von der Linkspartei. "Sowohl technisch als auch organisatorisch sehe ich Lücken", kritisiert Burkard Lischka, Mitglied im Kontrollgremium, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion und fordert als Konsequenz "eine Bündelung der Zuständigkeiten beim Bund". Grünen-Sicherheitsexperte Konstantin von Notz wirft Union und SPD vor, die Bedrohung in ihrem Koalitionsvertrag "völlig unterbelichtet" zu haben.

De Maiziere wehrt sich entschieden gegen die Kritik: Deutschland sei bei der IT-Sicherheit gut aufgestellt, habe "eines der sichersten Regierungsnetzwerke der Welt". Die Attacke sei "isoliert und unter Kontrolle gebracht worden", die Behörden hätten "erfolgreich gearbeitet".

Das Innenministerium wird wegen der Attacke Strafanzeige gegen unbekannt stellen, wie unsere Berliner Redaktion aus Sicherheitskreisen in Berlin erfuhr. Schon vor dem Start der Attacke habe es einen Hinweis eines befreundeten Nachrichtendienstes auf einen möglichen bevorstehenden Cyber-Angriff gegeben. Bundesregierung und Geheimdienste seien seit Ende 2017 informiert gewesen, doch habe man erst "vor wenigen Wochen" konkrete Hinweise und Belege erhalten. Es seien nur geringe Datenmengen abgezogen worden.

Die Geheimdienstexperten des Bundestages bleiben skeptisch. Er habe den Eindruck, Regierung und Sicherheitsbehörden würden den Vorgang herunterspielen, so André Hahn, der für die Linkspartei im Kontrollgremium sitzt. "Ich fürchte, dass in den nächsten Wochen noch einiges ans Licht kommen wird."

Was bekannt ist: Die Hacker sind in das Bundesnetzwerk "Informationsverbund Bonn-Berlin" eingedrungen und haben es auf Daten des Außenministeriums abgesehen - etwa Pläne der Regierung zum Vorgehen in der Ukraine. Am Nachmittag hieß es aus Sicherheitskreisen, eine unter dem Name "Snake" bekannte russische Hackergruppe stecke dahinter.

Für große Irritation im Parlament sorgte, dass die Mitglieder des Kontrollgremiums erst aus der Presse über die Attacke erfuhren. "Der Bundestag wird nicht akzeptieren, dass er hinter die Fichte geführt worden ist", schimpft SPD-Mann Lischka. Eine Taskforce müsse nun aufklären, inwiefern das Kanzleramt seiner Informationspflicht nicht nachgekommen sei.