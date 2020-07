Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Nach wochenlanger Pause meldet sich das Robert-Koch-Institut mit einer Pressekonferenz in der Öffentlichkeit zurück und schlägt Alarm. Steigende Infektionszahlen, weniger Abstand und Rücksichtnahme – RKI-Präsident Lothar Wieler sieht die Gefahr einer zweiten Corona-Welle. "Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie", warnte er gestern in Berlin und zeigte sich äußerst beunruhigt über die zuletzt steigenden Infektionszahlen. "Die neueste Entwicklung der Fallzahlen macht mir und allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen", erklärte er.

Am Dienstag lag die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden bei 633 und damit deutlich höher als der durchschnittliche Wert in den letzten Wochen. Am Freitag waren es sogar 815 neue Fälle, am Samstag 781.

"Das kann der Beginn einer zweiten Welle sein", befürchtet Wieler. Eine weitere Verschärfung müsse unbedingt verhindert werden. Es handele sich nicht nur um vereinzelte regionale Infektionsgeschehen, sondern um eine deutschlandweite Entwicklung. Man habe es geschafft, die Zahl der Neuinfektionen über Wochen stabil bei 300 bis 500 Fällen pro Tag zu halten und auch die Zahl der Todesfälle zu senken. Dieser große Erfolg werde jetzt wieder gefährdet. Am Wochenende waren auf einem Gemüsehof in Niederbayern mehr als 170 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Nach einer Trauerfeier im Großraum Schwäbisch Gmünd gab es rund 60 Neuinfektionen unter den Gästen.

In den letzten sieben Tagen seien 3611 Neuinfektionen gemeldet worden, so Wieler. Man dürfe sich jetzt nicht auf den bisherigen Erfolgen bei der Bekämpfung der Pandemie ausruhen. "Das alles geschieht nur, weil sich die Menschen nicht mehr an die Regeln halten", klagte Wieler. Die Deutschen seien zu sorglos und fahrlässig. Immer weniger Masken, kaum noch Abstand, große Partys mit Tausenden von Menschen wie in Berlin, heimkehrende Urlauber und Infektionsherde bei Saison- und Werkarbeitern – der RKI-Präsident kritisiert eine gefährliche Entwicklung.

Die Deutschen hätten es jetzt zum großen Teil selbst in der Hand, appelliert Wieler. Die geltenden Corona-Regeln – Abstand, Hygiene und Atemschutz – müssten noch Monate eingehalten werden, erklärte er. Sie dürften nicht in Frage gestellt werden. Das gelte natürlich auch besonders im Urlaub. Rückkehrer aus Risikogebieten sollten in Quarantäne gehen. Jeder, der Symptome habe, die auf eine Corona-Infektion hindeuteten, sollte sich an einen Arzt wenden.

Bereits am Montag hatte Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt, er werde eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen. Spahn verteidigte die geplanten Tests gegen Kritik und bekräftigte, dass sie kostenlos sein sollten. Auch Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) appellierte, die Corona-Schutzvorschriften weiter strikt einzuhalten. "Es gibt Anlass zur Sorge", sagte Braun angesichts der Infektionsentwicklung in Deutschland.

Im Unterschied zu den vergangenen Wochen mit einzelnen großen Ausbrüchen wie beim Schlachtbetrieb Tönnies sei die Lage derzeit diffus, schilderte RKI-Expertin Ute Rexroth, Leiterin des Fachgebiets Surveillance. "Es sind wirklich leider viele betroffen." Beobachtet würden Fallzahlenanstiege in unterschiedlichen Kommunen und Gemeinden. Deutschlandweit steckten sich wieder mehr Menschen an. Zu Übertragungen komme es "wirklich überall": bei Familienfeiern, Treffen mit Freunden, am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftsunterkünften, Altenheimen und Einrichtungen des Gesundheitswesens, wo schwere Verläufe zu erwarten seien. Auch wenn Fälle von Reiserückkehrern verzeichnet werden: Der größte Teil der Betroffenen habe sich in Deutschland angesteckt, sagte Rexroth.

Das RKI hält Vorbeugung für nötig, damit sich das Virus nicht wieder rasant und unkontrolliert ausbreitet und die Gesundheitsämter Ausbrüchen nicht hinterherlaufen müssen. "Das schaffen wir nur gemeinsam", sagte Wieler. Er appellierte an die Bundesbürger, die sogenannten Aha-Regeln einzuhalten: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.