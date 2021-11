Stiko nutzt die nächsten WochenDa der Kinderimpfstoff erst in vier Wochen in Deutschland verfügbar sein wird, kann die Ständige Impfkommission diese Zeit nutzen, um noch mehr Daten zu erheben. Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich rechnet bis Weihnachten mit einer Empfehlung.> Blick nach Israel und die USA: Beide Länder impfen bereits Kinder ab fünf Jahren. Somit lassen sich Nebenwirkungen eingrenzen.> Blick auf die T-Zellen: Sie sind neben den Antikörpern entscheidend, wie unser Körper mit einer Corona-Infektion umgeht. > Alle 73 Folgen auf rnz.de: Die jeweilige Langfassung können Sie als Podcast nachhören unter: rnz.de/corona-podcast.de oder den QR-Code links einscannen.

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Etwas beunruhigt klingt Hans-Georg Kräusslich schon am Telefon. Im Rahmen des wöchentlichen RNZ-Corona-Podcasts klärt der Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum über die Gefahren der neuen südafrikanischen Variante des Coronavirus auf. Natürlich ist es für eine abschließende Beurteilung noch viel zu früh, aber der schnelle Anstieg in der Provinz Gauteng beunruhigt auch den Experten im fernen Deutschland. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war noch kein Fall einer Infektion mit der neuen Variante in Deutschland bekannt, Stunden später meldet Belgien, bei einem Reisenden sei die Mutation festgestellt worden. Keine schönen Aussichten.

Prof. Kräusslich, die europäische Zulassungsbehörde EMA hat die Impfung mit dem Vakzin von Biontech für Kinder ab fünf Jahren genehmigt. War das aus Ihrer Sicht überfällig?

Es ist gut, dass die Entscheidung jetzt vorliegt. Und es war richtig, vorher sorgfältig zu prüfen. Eine Zeitverzögerung auf europäischer Ebene sehe ich nicht.

Warum sollen Eltern ihre Kinder impfen lassen, obwohl Corona für Kinder kaum gefährlich ist?

Der Impfstoff ist niedriger dosiert als für Erwachsene, also auf Kinder angepasst. Er soll kurz vor Weihnachten ausgeliefert werden und zu dieser Zeit auch eine Stiko-Empfehlung erhalten. Es hat also keinen Zweck, schon jetzt beim Kinderarzt danach zu fragen. Warum sollte man Kinder impfen? Wir haben im Moment die höchste Infektionsrate bei den Fünf- bis Vierzehnjährigen. Dort liegt sie bei 800 bis 900 pro 100.000 Einwohner pro Woche, in der Gesamtbevölkerung bei etwas über 400. Wir haben also bei Kindern sehr viele Infektionen, die zwar selten, aber manchmal eben doch zu Erkrankungen führen. Hinzu kommt, dass wir jetzt schon Probleme haben, den Präsenzunterricht in allen Klassen aufrechtzuerhalten – ähnlich ist es für viele andere Aktivitäten der Kinder, die derzeit eingeschränkt sind und für Geimpfte viel einfacher erlaubt werden könnten. Zudem: Wenn der Impfstoff verfügbar, zugelassen und empfohlen ist, wird wohl nach einiger Zeit die Ausnahme für Kinder von den 2G-Regeln zum Beispiel beim Restaurantbesuch entfallen. Und nicht zuletzt kann eine Impfung dieser Altersgruppe, die derzeit nun einmal am stärksten von Neuinfektionen betroffen ist, sehr viel zur Beherrschung der Epidemie insgesamt beitragen. Man darf nicht ignorieren, dass das ein bedeutsamer Faktor ist.

Einige Ärzte warnen vor der Herzerkrankung Myokarditis als eine zwar seltene, aber dennoch mögliche Nebenwirkung der Impfung. Wie schätzen Sie das Risiko ein für Kinder?

Es gibt sehr selten Herzmuskelentzündungen nach Gabe von mRNA-Impfstoffen, insbesondere bei jüngeren Männern unter 30. Diese Entzündungen heilen in aller Regel nach wenigen Tagen vollständig aus, sofern nicht Vorerkrankungen am Herzen vorliegen. Ob das auch auf jüngere Kinder zutrifft, ist derzeit offen. Diese Nebenwirkung ist so selten, dass man sie in den Zulassungsstudien nicht unbedingt findet. Wenn eine Nebenwirkung, z.B. nach einer von 50.000 Impfungen auftritt, wird man sie in einer Studie mit 10.000 Personen nicht finden. Inzwischen sind in den USA schon mehrere Millionen Kinder geimpft und das kann man bald auswerten. Das wird sicher in die Stiko-Empfehlung eingehen.

Zum aktuellen Verlauf der Epidemie: Derzeit sterben pro Woche 1500 Menschen in Deutschland an Corona, vor einem knappen Jahr waren es 6000 – dennoch gab es in Deutschland nie eine Triage. Wie ist das zu erklären?

Es gab letztes Jahr viel mehr Todesfälle, weil wir keinen Impfstoff hatten und insbesondere die Älteren nicht geschützt waren. Jetzt sehen wir zwar auch bei den Älteren Impfdurchbrüche, aber sie sind meist immer noch relativ geschützt. In der Rhein-Neckar-Region hatten wir in der letzten Woche sechs Ausbrüche in Heimen, meist mit harmlosen Verläufen, weil die Personen geimpft waren. Die Intensivstationen sind extrem belastet, weil die jüngeren Covid-Patienten länger dortbleiben, weil wir auch sonst mehr schwere Infektionen der Atemwege haben und weil es auch mehr Intensivpatienten mit anderen Krankheiten gibt. Und es gibt weniger Intensivplätze, weil das Personal fehlt. Zusammen führt das aktuell zu einer zunehmend dramatischen Situation.

Inwiefern hat sich die Situation am Uniklinikum in der letzten Woche verändert?

Wir sehen auch hier einen Anstieg. Noch nicht so dramatisch wie in Bayern, Sachsen und Thüringen. In der Region ist die Infektionsrate niedriger als in Baden-Württemberg insgesamt. Heidelberg hat aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 233, halb so viel wie das Bundesland. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, den Stand noch möglichst lange zumindest im Vergleich niedriger zu halten.

In Südafrika tauchte eine neue Variante auf, die ungewöhnlich viele Mutationen aufweist. Es droht die Gefahr, dass dieses Virus die Impfschranke überwinden könnte. Wie schätzen Sie das ein?

Das ist eine ernst zu nehmende Variante. Sie hat besonders viele Veränderungen, insbesondere im Oberflächenprotein. Momentan wissen wir aber noch nicht genug, um sagen zu können, ob der Immunschutz abgeschwächt oder die Variante viel infektiöser ist. Die Vielzahl an Mutationen gibt Anlass zur Sorge, beweist aber nichts; wir müssen das genau beobachten und früh reagieren. In der Provinz Gauteng, rund um Johannesburg, sind die Infektionszahlen in den letzten Wochen sehr schnell angestiegen und das war dann meist die neue Variante. Man hat sie auch in Botswana gefunden und bei einem Reisenden, der aus Südafrika nach Hongkong geflogen ist. Deswegen haben Großbritannien und Israel beschlossen, Flüge in das südliche Afrika auszusetzen. Auch Deutschland und die EU-Kommission haben bereits reagiert und Restriktionen verhängt. Ich halte das für richtig und notwendig: Man darf nicht das Risiko eingehen, dass sich eine neue Variante ungebremst ausbreitet. Wenn es nicht so schlimm werden sollte, kann man die Beschränkungen schnell wieder aufheben.