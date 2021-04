Von Michael Abschlag

Heidelberg. Sie sind ein immerwährendes Thema, wenn es um Kriminalität und Innere Sicherheit geht: die Clans. Vor allem in Städten wie Berlin, Essen oder Duisburg machen geraten immer wieder arabische und libanesische Großfamilien in die Schlagzeilen – durch Revierkämpfe, durch kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel und durch spektakuläre Einbrüche, etwa im Berliner Bode-Museum oder im Zwinger in Dresden. Aber was ist Clan-Kriminalität überhaupt? Und wie groß ist das Problem tatsächlich?

Bei der Definition fangen die Schwierigkeiten an. Gemeinhin versteht man darunter Täter, die miteinander verwandt sind, einen Migrationshintergrund haben und in ihren familiären Strukturen Straftaten begehen. Aber welche Straftaten? Die meisten denken bei Clan-Kriminalität an das Organisierte Verbrechen: Drogen, illegales Glücksspiel, Menschenhandel, zudem Morde und Einbrüche. Schwerpunkte sind Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin. Vor allem NRW sorgt seit einiger Zeit mit seiner "Strategie der tausend Nadelstiche" für Aufsehen: Durch regelmäßige Razzien in Nachtclubs und Shisha-Bars, bei denen Geld, Waffen oder Drogen beschlagnahmt werden, sollen die Clans zermürbt werden.

Doch an den Statistiken zur Clan-Kriminalität gibt es Kritik – denn es sind keineswegs nur schwere Straftaten, die dort verzeichnet werden. Wie die "Zeit" vor Kurzem aufdeckte, verwendet etwa das Landeskriminal Niedersachsen eine Liste mit 36 Nachnamen mutmaßlicher Familienclans – wobei es sich um die verschiedenen Schreibweisen von elf Clans handelt. Hinzu kommt eine weitere Liste mit 66 teil ähnlich geschriebenen Nachnamen, die aber "nicht zwangsläufig" Clanstrukturen zuzuordnen seien.

Wer eine Straftat begeht und einen entsprechenden Nachnamen hat, wird entsprechend eingeordnet – was bedeutet: Ein 15-Jähriger, der in einem Kiosk ein Eis stielt, kann in der Statistik plötzlich unter Clan-Kriminalität auftauchen. Zu den Straftaten, die sich unter dieser Rubrik finden, gehören damit neben schweren Verbrechen wie Mord oder Raub auch Bagatelldelikte wie Geschwindigkeitsüberschreitungen oder das Verkaufen von Getränkedosen ohne Pfand.

Thomas Feltes, Strafverteidiger und Kriminologe, übt daran scharfe Kritik. "Das Grundproblem besteht darin, dass viele verschiedene Straftaten darunter gefasst werden – von der Kleinkriminalität bis hin zu schweren Straftaten wie Mord, Totschlag und Raubüberfällen", so der Jurist. "Solche Summenschlüssel nehmen keine Rücksicht auf die Schwere der Straftat." Die Definition der Clankriminalität sei in diesem Kontext sehr fragwürdig. "Der 15-Jährige, der beim Schwarzfahren erwischt wird oder bei einem Ladendiebstahl, und dessen Familie der Clankriminalität zugeordnet wird, der wird dann eben entsprechend erfasst."

Feltes hält das Vorgehen für den Kampf gegen echte Organisierte Kriminalität sogar für hinderlich. "Wir alle wissen, dass Außendruck Innendruck erzeugt", sagt er. "Das Ergebnis ist also, dass die sogenannten Clanfamilien nur noch enger zusammenrücken." Sinnvoller seien Präventionsmaßnahmen, um Kinder und Jugendliche aus diesen Strukturen besser in die Gesellschaft zu integrieren.

In Baden-Württemberg gibt es solche Namenslisten nicht, wie Jörg Albrecht vom Landeskriminalamt (LKA) erklärt. "Bei den Fällen, die wir haben, wird gegen Verdächtige wegen mehreren und oft schweren Straftaten ermittelt", viele seien gewalttätig. Im Südwesten seien die Zahlen auch überschaubar: "Es gibt in Baden-Württemberg mit Einzelfällen etwa 40 OK-Verfahren (Organisierte Kriminalität, Anm.) im Jahr", so Albrecht – eine ganz andere Dimension als etwa in NRW oder Berlin.

Verständnis für die Kollegen hat er aber. Das Ziel von Clan-Kriminalität sei es, die Umwelt zu dominieren, so Albrecht. "Auf dem Weg dahin kann man jede Form der Kriminalität im Zusammenhang Clan-Kriminellen als Machtdemonstration verstehen", erklärt er. "Wenn also Jugendliche Vandalismus begehen oder etwas stehlen, kann dahinter auch die Botschaft stecken: Ich kann mir hier alles erlauben."

Strafverteidiger Feltes glaubt, dass durch die Einordnung ein Eindruck entsteht, der nicht den tatsächlichen Zahlen entspricht. Er verweist auf den jüngsten Lagebricht aus Berlin, wo es seit einiger Zeit Probleme mit libanesischen Clans gibt. Tatsächlich verzeichneten die Behörden zuletzt aber nur 388 registrierte Täter im Bereich Clankriminalität – während in der Hauptstadt 150.000 Menschen mit libanesischem Migrationshintergrund leben.