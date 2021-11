Von Tim Müller

Heidelberg/Berlin. Christine Vogler ist studierte Pflege-Pädagogin und seit Juni dieses Jahres Vorsitzende des Deutschen Pflegerates.

Frau Vogler, immer mehr schwerkranke Corona-Patienten werden in die Klinken eingeliefert. Wie sieht derzeit der Arbeitsalltag von Pflegenden aus?

In allen Bereichen herrscht Ausnahmezustand. Die Pflegekräfte auf den Intensivstationen sind völlig erschöpft. Die hohe Anzahl an Patienten dort hat aber auch Auswirkungen auf alle Stationen. So müssen Kollegen aus anderen Abteilungen auf der Intensivstation aushelfen, weil sonst die Versorgung der Patienten nicht gewährleistet werden kann. Alle Pflegekräfte, auf allen Stationen arbeiten momentan am absoluten Anschlag. Es gibt keine Normalität mehr. Und Stationen werden geschlossen, weil es zu wenig Pflegende gibt.

Wie lange können die Pflegekräfte das noch durchhalten?

Christine Vogler. Foto: Monika Skolimowska ​

Wirklich schlimm ist die fehlende Perspektive für Pflegende: Es zeichnet sich nicht ab, dass die Situation irgendwann entspannter sein könnte. Die Pflegefachpersonen in Deutschland gehen jetzt zum vierten Mal durch eine unglaublich belastende Corona-Hochphase hindurch, die sie im schlimmsten Fall sogar ein fünftes Mal erleben müssen. Aber selbst für den Fall, dass eine fünfte oder sechste Welle ausbliebe, gäbe es keinen Grund zum Jubeln. Denn die Behandlungen, die jetzt aufgrund der Corona-Situation verschoben werden, müssen irgendwann nachgeholt werden. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Pflegenden immer weiter ab. Die Arbeitsbelastung wird also so oder so,auf einem sehr hohen Niveau bleiben.

Fühlen Sie sich vom Rest der Bundesrepublik im Stich gelassen?

Das geht vielleicht zu weit, vielmehr stellen sich viele Pflegekräfte die Frage, wie es soweit kommen konnte. Aber es herrscht zugegebenermaßen auch viel Frust. Vor allem deshalb, weil bereits vor der Pandemie ein Pflegenotstand geherrscht hat, und dieser dann in der Corona-Krise die Situation der Pflegenden deutlich verschlimmert hat.

Wie reagieren ihre Kollegen auf Bilder von vollen Weihnachtsmärkten oder den Karnevalseröffnungen?

Beim Anblick solcher Bilder herrscht absolute Fassungslosigkeit. Dieses Verhalten können wir nicht verstehen. Uns Pflegende macht das mehr als wütend.

Welche Forderungen haben Sie jetzt an die Politik?

Wir erwarten von allen Bundesländern große unkontrollierbare Freizeitveranstaltungen schnellstmöglich zu verbieten. Die Politik darf nicht länger warten. Wir haben doch alle den dramatischen Appell des RKI-Chefs Lothar Wieler gehört. Bereits jetzt steht fest, dass viele Menschen sterben werden. Warum wartet die Politik also darauf, dass noch mehr Menschen sterben? Warum wird in Kauf genommen, dass die Intensivstationen volllaufen? Das alles ist nicht nachvollziehbar.

Wird das neue Infektionsschutzgesetz der pandemischen Lage gerecht?

Meines Erachtens haben die Bundesländer durch das Gesetz die nötigen Mittel, um adäquat auf die Corona-Lage zu reagieren. Und das sollen sie nun auch machen. Einen Flickenteppich aus Pandemie-Maßnahmen hatten wir in Deutschland auch mit dem Gesetz zur epidemischen Lage.

Eine Impfpflicht für Pflegekräfte soll nun kommen. Halten Sie die Maßnahme für gerechtfertigt?

Wir als Deutscher Pflegerat haben immer formuliert, dass Impfen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt. Die Fokussierung nur auf die Pflegenden halten wir für viel zu verkürzt. Zudem wirft es ein schlechtes Licht auf die Pflegekräfte. Denn es unterstellt jenen, nicht geimpft zu sein. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Die Impfquote bei Pflegenden liegt mittlerweile bei rund 90 Prozent, und damit weit über dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. In der Diskussion um einen Impfzwang für Pflegekräfte haben wir immer dafür plädiert, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht einzuführen. Denn in Pflegeheimen werden viele körpernahe Aufgabe von beispielsweise Betreuungsassistenten verrichtet, also gar keinen ausgebildeten Pflegekräften. Wenn nun die Impfpflicht nur für die Pflegenden kommt – die sowieso fast alle geimpft sind – dann ist diese Berufsgruppe gar nicht von der neuen Regelung betroffen. Eigentlich müssten wir alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland impfen.

Plädieren Sie also für eine allgemeine Impfpflicht?

Ja, die Situation ist mittlerweile so verzwickt, dass wir uns als Deutscher Pflegerat zumindest nicht gegen eine allgemeine Impfpflicht aussprechen. Die verzweifelten Appelle der Pflegenden an die Ungeimpften haben leider keine Wirkung gezeigt. Es muss jetzt gehandelt werden, sonst fährt unser Gesundheitssystem gegen die Wand.

Finden Sie den von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Bonus für die Pflege angemessen?

Das ist nett gemeint, aber führt nur zu neuen Problemen. Schon beim ersten Corona-Bonus kam in vielen Einrichtungen die Frage auf, wer die Zahlung erhält. Die Verteilung der Boni führte schlussendlich in Teilen der Belegschaft zu großer Unzufriedenheit, weil manche Berufsgruppen die Zahlungen erhielten und andere nicht. Viel wichtiger als alle Corona-Boni wäre die Einführung einer gerechten Vergütungsstruktur für die Pflege. Die Verteilung von Boni durch die Politik zeigt eigentlich nur, dass Pflegekräfte in Deutschland – gemessen an ihrer Leistung – zu wenig verdienen.