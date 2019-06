Von Benjamin Auber

Heidelberg. Die Freiwillige Feuerwehr im hessischen Rimbach staunt nicht schlecht. Zu ihrem 125. Jubiläum am kommenden Freitag kommt Christine Lambrecht nicht nur als Bundestagsgeordnete zum großen Zapfenstreich, sondern auch als Bundesjustizministerin. Was für eine Überraschung, die die SPD aus dem Hut gezaubert hat. Nicht nur für die Republik, sondern auch für Christine Lambrecht selbst, die genau an ihrem 54. Geburtstag von der vorübergehenden SPD-Chefin Malu Dreyer die Nachricht bekam. Dreyer gratulierte ihr bei einem Telefonat. "Danach hat sie aber einfach weitergeredet und die Entscheidung der Parteiführung mitgeteilt. Das war schon so ein Gänsehautmoment", sagt die künftige Justizministerin.

Eine zupackende Frau, die, so sagt der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel, Blockaden lösen, die Ärmel hochkrempeln und das Ansehen der Regierung geraderücken soll.

Christine Lambrecht, die für den südhessischen Wahlkreis Bergstraße im Bundestag sitzt und dabei auch Hirschhorn und Neckarsteinach vertritt, ist zwar seit gut einem Jahr Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Von Hause aus ist die Sozialdemokratin jedoch Rechtsanwältin. "Schon sehr früh stand für mich fest, dass ich Juristin werden wollte", schreibt sie auf ihrer Internetseite. Sie studierte in Mannheim und Mainz Rechtswissenschaften und arbeitete zunächst als selbstständige Rechtsanwältin und Dozentin.

Ihre ersten politischen Schritte machte die hessische Sozialdemokratin in der Anti-Atom-Bewegung - sie wuchs nahe dem Kernkraftwerk Biblis auf. Von Anfang an beschäftigte sie sich mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, für Lambrecht eine "Herzensangelegenheit".

Nach mehrjährigem Engagement in der Kommunalpolitik zog Lambrecht 1998 als direkt gewählte Abgeordnete ihres Wahlkreises erstmals in den Bundestag ein. Dort wurde sie Mitglied des Rechtsausschusses. Nach ihrer Wiederwahl 2009 übernahm sie für zwei Jahre die Aufgabe der rechtspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, anschließend den Vize-Fraktionsvorsitz.

In der Fraktionsspitze blieb die Mutter eines Sohnes auch nach der Wahl 2013 - diesmal als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin. Nach der Bundestagswahl 2017 schwenkte Lambrecht von Recht auf Finanzen um und übernahm als stellvertretende Fraktionsvorsitzende den Bereich Haushalt, Finanzen und Euro. Im März 2018 wurde sie dann Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium.

Lambrecht ist in der Bundesregierung auch deshalb bereits bekannt, weil sie bei den Verhandlungen zur großen Koalition gemeinsam mit Scholz die Arbeitsgruppe Finanzen und Steuern leitete. Sie zählt zum linken Flügel der SPD. Im vergangenen Bundestagswahlkampf versuchte sie die Wähler mit einem Kochbuch zu überzeugen - Motto: "Wir haben die besseren Rezepte". Für das Direktmandat reichte es aber nicht.

Zu ihrer Aufgabe als Justizministerin sagt Lambrecht: "Es gibt viel zu tun, ich freue mich auf diese Herausforderung und die Arbeit". Lambrecht verspricht, direkt loszulegen. Als erstes stehe die Reform der Strafprozessordnung an, sagt sie. Da geht es um schnellere Gerichtsverfahren, vor allem der Richterbund hatte zuletzt Druck gemacht, man könne sich hier keine Verzögerung leisten.