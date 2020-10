Von Andreas Herholz, RNZ

Berlin. Charlotte Knobloch (87) ist seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland (2006-2010) entging 1942 der Deportation in das Konzentrationslager Ghetto Theresienstadt, weil die ehemalige Hausangestellte ihres Onkels, Kreszentia Hummel, das Mädchen als eigenes uneheliches Kind ausgab.

Frau Knobloch, vor einem Jahr hat der Anschlag auf die Synagoge in Halle die Republik erschüttert. Bund und Länder haben daraufhin ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus auf den Weg gebracht. War dies ein wirksamer Schritt?

Diese Maßnahmen wären bereits lange vor Halle notwendig gewesen. Antisemitismus und Judenhass hat es schon vorher gegeben, auch Attacken gegen Synagogen und jüdische Menschen. Ob dieses Paket jetzt ausreicht, lässt sich nur schwer beantworten. Ich hoffe sehr, dass auch für die kleineren Gemeinden gesorgt wird und sie geschützt werden. Bisher gibt es sehr viele kleine Gemeinden, die nicht solch einen umfassenden Schutz wie die großen leisten können.

In Hamburg ist in der vergangenen Woche vor einer Synagoge ein jüdischer Student angegriffen und schwer verletzt worden. Werden solche antisemitischen Attacken jetzt trauriger Alltag?

Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das hat man jetzt auch wieder in Hamburg erlebt. Die Sicherheitskräfte waren da, haben schnell reagiert, aber konnten diese Gewalttat nicht verhindern. Wichtig ist, dass nicht nur die Gebäude bewacht und geschützt werden, sondern auch die Menschen darin und in der Nähe. Da ist noch viel zu tun. Es braucht deutlich mehr Sicherheitspersonal. Und auch dann lässt sich nicht jedes dieser Verbrechen verhindern.

Es scheint, als seien die vor einem Jahr gehaltenen Reden und die angekündigten Konsequenzen wieder in Vergessenheit geraten…

Das ist einmal mehr das große Problem. Sobald die mediale Berichterstattung nicht mehr da ist, lassen auch Interesse und Engagement der politisch Verantwortlichen nach.

Die Zahl der antisemitischen Übergriffe und Straftaten steigt. Wie sehr besorgt sie diese Entwicklung?

Nach dem Holocaust und dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätte ich mir als jemand, der diese Schrecken noch erlebt hat, nie vorstellen können, dass wir uns damit noch einmal beschäftigen werden müssen. Es vergeht fast kein Tag, ohne dass man nicht etwas hört von Schändungen jüdischer Friedhöfe, über Beleidigungen, gewalttätige Angriffe in unserem Land aus Judenhass. Solche Entwicklungen haben wir auch einer Partei wie der AfD zu verdanken, die sich etabliert hat und mit antisemitischen Worten und Taten den Nährboden dafür gelegt hat. Mit Sonntagsreden können wir nichts mehr anfangen. Die Reaktionen und Schutzmaßnahmen nach solchen Attentaten sind oft nicht nachhaltig. Die Empörung legt sich sehr schnell. Hier ist auch die Justiz stärker gefordert.

Fühlen sich Juden in Deutschland noch sicher?

Aufgrund der Veränderungen und der Zunahme des Antisemitismus sind jüdische Einrichtungen längst nicht mehr so sicher wie früher. Jüdische Menschen waren hier schon mal sicherer, als sie es heute sind. Der politische Extremismus und die gesellschaftliche Indifferenz sind eine gefährliche Mischung. Ich persönlich fühle mich in München sehr sicher. Aber: Wir müssen sehr sorgfältig auf unsere Menschen achten. Judenhass hat es schon immer gegeben, Antisemitismus wurde auch nicht in Deutschland erfunden. Er ist nicht nur in Europa verbreitet, sondern in der ganzen Welt. Wir dürfen nicht länger abwarten und müssen etwas dagegen tun. Die jungen Menschen halten sich alle Optionen offen. Sie machen sich Gedanken, in welchem Land ihre Kinder aufwachsen sollen. Einige denken darüber nach, das Land zu verlassen – und ich verstehe das.

Der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, steht in der Kritik. Er hat darüber geklagt, wie viel Stunden Polizeieinsatz für den Schutz der jüdischen Einrichtungen wie der jüdischen Synagoge von Halle notwendig seien. Wie bewerten Sie diese Aussagen?

Wir wissen, dass jüdische Einrichtungen höchst gefährdet sind, wenn sie ohne Schutz bleiben. Ich verstehe einen Minister nicht, der solche Aussagen trifft. Der zuständige Ministerpräsident darf diese Aussage nicht einfach so stehen lassen und muss handeln. Solche Aussagen kann man nicht ignorieren und einfach zur Tagesordnung übergehen.