Deutschland bereitet wegen des Kriegs in dem Land Ukraine einen Ringtausch mit Panzern vor. Über Slowenien sollen die schweren Waffen dann in die Ukraine kommen.

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Johann Wadephul ist Vize-Fraktionschef der Union im Bundestag.

Herr Wadephul, waren Sie enttäuscht, dass Kanzler Scholz in seiner Rede keinen Termin für einen Kiew-Besuch nannte?

Johann Wadephul. Foto: dpa

Angesichts der besonderen Rolle Deutschlands in Europa hätte Bundeskanzler Scholz längst eine solche Reise unternehmen müssen. Viele Staats- und Regierungschefs aus Europa und aus anderen Partnerstaaten haben sich bereits ein eigenes Bild vor Ort in Kiew gemacht. Nun sind es wieder die Grünen, die mit Außenministerin Baerbock politisch Führung übernehmen. So gut das ist: Sein Verzicht schürt Zweifel an Deutschlands Bekenntnis zur Solidarität mit der Ukraine.

Ist die Enttäuschung des ukrainischen Botschafters Melnyk über zu wenig Konkretes von Scholz, etwa in Hinblick auf Waffenlieferungen, berechtigt?

Ja, auch wenn er zuweilen rhetorisch überzieht. Von Scholz kommt zu wenig zu spät. Und mit seiner Anspielung auf einen Atomkrieg hat er unverantwortlich Ängste geschürt. Wir wissen doch: Einen Aggressor ermutigt man mit Zögern und Zaudern. Das macht Scholz durchgehend falsch, auch bei späten, unzureichenden Waffenlieferungen.

Wie beurteilen Sie die Rede des russischen Präsidenten Putin zum 9. Mai?

Der Kriegsverlauf entspricht überhaupt nicht den Erwartungen von Putin. Er musste die Misserfolge irgendwie in einen eigenen Erfolg umdeuten. Seinen eigenen Angriffskrieg als präventive Verteidigungsmaßnahme zu kaschieren, ist zynisch und kann kaum verfangen. Immerhin scheint er kaum eigenen Spielraum für eine Großmobilisierung zu sehen. Dies lässt verhalten hoffen, dass Putin bei seiner weiteren Kriegsstrategie kleinere Brötchen backt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Ukraine schnell und substanziell unterstützen.

Sind Sie erleichtert, dass Putin weder eine Generalmobilmachung ankündigte noch neue Bedrohungen mit Atomschlägen aussprach?

Der Krieg geht täglich weiter. Jeden Tag sterben unschuldige Zivilisten, auch Frauen und Kinder. Immer wieder erreichen uns Bilder von zerbombten Kindergärten, Krankenhäusern und Schulen. Vor diesem Hintergrund kann von Erleichterung keine Spur sein. Wir müssen alle darauf hinarbeiten, dass Putin diesen Krieg so schnell wie möglich einstellt. Seine vermeintlich gezähmte Rhetorik darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er im Donbass und in der Südukraine weiter an einer militärischen Großoffensive plant. Es muss unser oberstes Ziel sein, die Ukraine zu befähigen, diese aufzuhalten und zurückzudrängen.

Muss das Ziel der Ukraine-Hilfen sein, eine Niederlage des Landes zu verhindern, oder muss es weitergehend sein, Russland auf Dauer militärisch und politisch zu schwächen?

Die Ukraine kämpft für die Freiheit und Werte Europas. Es liegt im europäischen und damit auch im deutschen Interesse, dass sich die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich verteidigt: Das ist eine defensive Strategie, die wir energisch unterstützen müssen. Weitergehende Ziele verfolgt die Ukraine nicht, wir sollten es auch nicht tun.