Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus (51) ist Unionsfraktionschef.

Herr Brinkhaus, nach dem Anschlag von Halle gibt es eine Debatte über Konsequenzen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Was muss jetzt geschehen?

Nach diesem Anschlag mit zwei Toten können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Er hat sich gegen jüdisches Leben in Deutschland gerichtet. Wir haben eine sehr sehr hohe historische Verantwortung dafür, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Dafür muss jetzt noch mehr getan werden. Wenn sich Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht sicher fühlen, ist das ein nicht hinzunehmender Skandal. Der Staat muss zeigen, dass wir so etwas nicht dulden. Und zwar auf allen Ebenen.

Der Verfassungsschutz warnt vor einer neuen Dynamik der Radikalisierung Rechtsextremer im Internet. Brauchen die Sicherheitsbehörden mehr Kompetenzen für die Überwachung im Netz?

Wir sollten jetzt sorgfältig prüfen, wo es Handlungsbedarf gibt. Das gilt es genau zu analysieren und daraus zu lernen. Die Innenminister von Bund und Länder werden das tun. Die Bundespolizei wird bereits personell aufgestockt. Auch die meisten Länder stellen mehr Polizisten ein. Wir brauchen einen starken und durchsetzungsfähigen Staat. Dazu gehört auch eine gut ausgestattete Polizei. Die Herausforderung wird umso größer, weil jetzt viele Polizeikräfte in Pension gehen. Das ist eine ganz große Aufgabe.

Trägt die AfD Mitverantwortung für den Anschlag in Halle und die Radikalisierung?

Das gesellschaftliche Klima wird immer rauer. Wir erleben Hass und Hetze im Internet, aber auch im Bundestag entgleitet die Art, wie debattiert wird, immer mehr. Die politische Auseinandersetzung und der Dialog waren in Deutschland jahrzehntelang von Respekt getragen. Wenn es uns heute nicht gelingt, zumindest verbal anständig miteinander umzugehen, hat das Folgen. Wenn wir in der politischen Auseinandersetzung eine immer größere Radikalisierung und Zuspitzung erleben, verändert das unser Land und das nicht zum Guten.

Der Ruf nach einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz wird lauter. Ist es an der Zeit, genauer hinzuschauen?

Das ist eine exekutive Entscheidung des Verfassungsschutzes. Ich habe da volles Vertrauen in die Nachrichtendienste. Da gibt es eine hohe Sensitivität. Der Verfassungsschutz wird immer wieder in Zweifel gezogen. Es ist gut, dass wir ihn haben.

Die Große Koalition will ihre Halbzeitbilanz ziehen – wie fällt Ihre aus?

Wir haben mehr als die Hälfte von dem geliefert, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, darunter eine Grundgesetzänderung für bessere Schulen und sozialen Wohnungsbau sowie die Migrationsgesetze. Jetzt haben wir das Klimaschutzpaket auf den Weg gebracht. Die Klimaschutzmaßnahmen werden jetzt sehr schnell umgesetzt. Die ersten Maßnahmen wurden schon im Kabinett beschlossen. Wir haben viel geleistet. Leider ist das zu sehr von den letztjährigen Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU überschattet worden und natürlich auch von der Neuaufstellung der SPD. Wir haben noch einiges vor. Der Koalitionsvertrag gilt bis 2021. Auf dieser Basis können wir noch einiges umsetzen.

Die Junge Union hat sich für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Ein sinnvolles Verfahren?

Der Wunsch nach stärkerer Beteiligung der Mitglieder ist verständlich. Über die Kanzlerkandidatur entscheidet aber die CDU nicht allein, sondern auch die CSU. Das muss man bei dem Ruf nach einer Urwahl bedenken.

Den einen geht das Klimaschutzpaket nicht weit genug, andere kritisieren zu hohe Belastungen…

Unsere Aufgabe ist, beim Klimaschutz alle mitzunehmen. Das heißt auch diejenigen, die skeptisch sind und Angst vor Belastungen haben. Aber auch jene, die sich vor irreversiblen Folgen des Klimawandels fürchten. Klimaschutz ist eine Aufgabe, die können wir nur gemeinsam im gesellschaftlichen Konsens angehen. Die Klimafrage darf unser Land nicht spalten. Und diese Spaltung zu verhindern, das ist genau die Aufgabe der Union.

Noch immer gibt es keine Einigung auf die Einführung einer Grundrente. Die SPD lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung ab. Sehen Sie noch Chancen auf eine Einigung?

Wir stehen zum Koalitionsvertrag. Darin haben wir eine Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung vereinbart. So wie die Union beim Solidaritätszuschlag zurückgesteckt hat, weil wir zum Koalitionsvertrag stehen, erwarte ich das jetzt auch von der SPD bei der Grundrente. Eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung wird es mit der Union nicht geben. Wir tun gut daran, wenn wir erst einmal das umsetzen, was im Koalitionsvertrag steht.

Die Konjunktur schwächelt. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, gegenzusteuern?

Die wirtschaftlichen Aussichten sind nicht so gut wie in den vergangenen Jahren. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Wir stehen vor einer strukturellen Veränderung der Wirtschaft. Wir müssen jetzt gegensteuern, das Land fit für die Zukunft machen. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform, damit die Wirtschaft langfristig wettbewerbsfähig gehalten wird. Es geht darum, Arbeitsplätze zu erhalten und zu verhindern, dass sie in andere Länder gehen. Daran muss auch die SPD ein Interesse haben. Es muss auch mehr für die Technologie- und Innovationsförderung getan werden. Wir tun gut daran, jetzt mehr über die Wirtschaft zu sprechen.

Der Ruf nach einem Konjunkturprogramm wird auch aus den Reihen der Union lauter…

Das Klimaschutzpaket, das wir am 20. September beschlossen haben, ist wie ein Konjunkturprogramm. Wir haben ein Investitionsprogramm für die Bahn von über 150 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Es wird eine Förderung für die Gebäudesanierung geben. Wir werden eine Million Ladepunkte für Elektroautos bauen und vieles mehr. Wenn es richtig umgesetzt wird, ist das Klimapaket gut für unsere Wirtschaft. Es schafft auch Anreize für neue Technologien und mehr Innovation. Das ist eine riesige Chance und gleichzeitig ein großes Konjunkturprogramm. Wir müssen es nur richtig machen und auf Anreize und Innovation setzen und nicht auf Verbote.

Bundesinnenminister Horst Seehofer warnt vor einer neuen Flüchtlingswelle. Die türkische Offensive in der Türkei sorgt jetzt für neue Flüchtlingsbewegungen, wird die Lage noch einmal verschärfen. Sind wir darauf vorbereitet?

Der türkische Einmarsch in Nordsyrien ist eine humanitäre Katastrophe. Das ist völkerrechtswidrig und muss sofort beendet werden. Wir haben in Deutschland einen erheblichen Teil der Migrationsströme in Europa bewältigt und tun das immer noch. Wir dürfen deswegen keine neuen Fluchtursachen schaffen, sondern müssen im Gegenteil Fluchtursachen beseitigen. Eine erneute Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen.

Die Europäer kritisieren jetzt den Abzug der USA aus Nordsyrien. Aber wo war der entschlossene europäische Einsatz in dem Konflikt?

Europa braucht eine robuste gemeinsame Außenpolitik und muss mit einer Stimme sprechen. Das ist eine zentrale Aufgabe für die neue Kommission. Wir müssen das Einstimmigkeitsprinzip zu Gunsten von qualifizierten Mehrheiten abändern und brauchen einen europäischen Sicherheitsrat, eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik und eine gemeinsame europäische Entwicklungspolitik. Eine starke europäische Außenpolitik ist in unserem ureigenen Interesse.

Die EU ringt auch weiter um eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Was spricht gegen den Plan von Bundesinnenminister Horst Seehofer, jeden vierten Bootsflüchtling aus dem Mittelmeer in Deutschland aufzunehmen?

Es ist selbstverständlich, Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten. Wir müssen den Menschen helfen, aber auch darauf achten, die Schlepper nicht zu ermutigen, ihr Geschäft auszubauen. Es ist eine Gratwanderung. Wir müssen daher aufpassen, keine falschen Signale nach Afrika zu senden. Horst Seehofer setzt sich im Übrigen für eine europäische Lösung ein und verfolgt damit den richtigen Weg.