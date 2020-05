Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Am vergangenen Sonntag hätte Friedrich Merz (Foto: Hoffmann) auf dem Mannheimer Maimarkt reden sollen – eine Woche nach seiner möglichen Wahl zum CDU-Parteichef. Dann kam die Corona-Pandemie und vereitelte beides. Die RNZ sprach ihn nun am Telefon.

Herr Merz, wie geht es Ihnen?

Gut, danke. Ich hatte Gott sei Dank nur leichte bis mittlere Symptome. Ich lasse mich noch einmal auf Spätfolgen untersuchen, habe aber keine Beschwerden mehr.

Hat Ihre Covid-Erkrankung Ihren Blick auf die Pandemie verändert?

Ich denke wie wir alle darüber nach, was das eigentlich für uns bedeutet. Wir sehen plötzlich, dass gesund zu sein, arbeitsfähig zu sein, in Wohlstand und Freiheit zu leben nicht selbstverständlich ist. Und wir müssen uns überlegen: Was heißt das für unser Zusammenleben in Deutschland und in Europa? Corona wird unser Leben für lange Zeit verändern. Hoffentlich nicht alles, aber es wird sich viel ändern.

Aber nicht in dem Sinn, dass Sie sagen: Wir müssen mehr zur Eindämmung der Krankheit tun?

Wir werden erst im Nachhinein wissen, was man hätte alles besser machen können. Da maße ich mir zum jetzigen Zeitpunkt kein Urteil an. Dass wir auf eine solche Pandemie nicht ausreichend vorbereitet waren, ist mittlerweile ein Allgemeinplatz. Aber man kann auch feststellen, dass wir trotzdem in der Lage waren, sie jedenfalls vorläufig gut zu beherrschen.

Die Regierung gibt also kein "grottenschlechtes Bild" mehr ab?

Diese Äußerung habe ich im Oktober 2019 getätigt, nach den Landtagswahlen in Thüringen. Ich finde, dass die Bundesregierung und auch die Regierungen der Länder während der Pandemie ihre Sache gut gemacht und auch gezeigt haben, dass der Föderalismus durchaus in der Lage ist, effizient zusammenzuarbeiten.

Braucht es weiterhin einen einheitlichen Weg aus dem Lockdown?

Die Länder müssen aufgrund unterschiedlicher Ausgangssituationen individuelle Antworten geben. Und das ist nun gerade keine Schwäche, sondern eine Stärke des Föderalismus. Der Bund kann und muss moderieren und versuchen, bei vergleichbaren Sachverhalten eine möglichst große Einheitlichkeit im Vorgehen zu bewahren.

Was sind einheitliche Sachverhalte?

Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man bei der Öffnung der Schulen etwas einheitlicher vorgeht. Unsere Schullandschaft ist ohnehin schon sehr unterschiedlich. Die Corona-Krise könnte das noch verstärken. Für die Bildung ist der gegenwärtige Zustand kein Fortschritt.

Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, der CDU-Vorsitz interessiere im Moment niemanden. Sie auch nicht?

Wir haben im Augenblick in der Tat andere Sorgen.

Spätestens im Dezember beim Parteitag werden Sie das anders sehen…

Das werden wir hoffentlich auch vorher schon wieder anders sehen – wenn wir das Gröbste der Corona-Pandemie hinter uns haben, uns mit wirtschaftspolitischen und arbeitsmarktpolitischen Fragen beschäftigen und die Ausrichtung der CDU auf die Bundestagswahl 2021 diskutieren.

Vor eineinhalb Wochen hätte der neue Parteichef gewählt werden sollen. Derzeit diskutiert alles über den Kurs Ihrer Konkurrenten Söder und Laschet. Schadet Ihnen das?

In diesen Dimensionen denke ich nicht. Ich lebe in Nordrhein-Westfalen und hoffe, dass meine Landesregierung unverändert gut weitermacht. Ich lebe in Deutschland und hoffe, dass wir bis zum Ende dieser Wahlperiode eine gute Regierung haben. Und ich beschäftige mich mit sachpolitischen Fragen, nicht mit Personal.

Aber die beiden haben derzeit eine tägliche Präsenz, die Sie und Norbert Röttgen in den Hintergrund drängt.

Das ist so.

Ist es Segen oder Fluch, angesichts der nötigen schwerwiegenden Entscheidungen keiner Regierung anzugehören?

Wenn man in der Politik ist, kann man sich vor politischer Verantwortung nicht drücken. Ich würde deshalb niemals sagen: Ich bin dankbar, dass ich das alles im Moment nicht machen muss.

Wie hätte ein Kanzler Merz das Land derzeit durch die Pandemie geführt?

Den gibt es zurzeit nicht, deswegen ist der Staatsbürger Merz mit der Art, wie die Bundesregierung, die Länder und auch die Bundeskanzlerin das in ihrer ruhigen, bedächtigen Art macht, sehr zufrieden.

Auch mit der großen Vorsicht, was weitere Lockerungen angeht?

Ich bin von Anfang an auf der Seite der Vorsichtigen. Ich sehe die Notwendigkeit, dass jetzt geöffnet werden muss, denn ich weiß, dass die Stimmung langsam kippt. Ich weiß aber auch, dass die Gefahr einer zweiten und dritten Welle nicht gebannt ist. Deswegen müssen wir alle vorsichtig umgehen mit den Lockerungen, die es jetzt gibt.

Was ist die größte langfristige Gefahr durch die Pandemie?

Es ist aus meiner Sicht eine erhebliche Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts in Form einer lang anhaltenden, weltweiten Rezession. Und damit letztlich auch eine massive Störung des gesamten globalen ökonomischen und politischen Gleichgewichts.

Und im Land?

Wir werden einen Neustart unserer Wirtschaft brauchen, unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Herausforderungen wie zum Beispiel der des Klimawandels. Wir können nach der Krise nicht einfach so weitermachen wie vorher. Wir müssen sie auch als Chance nutzen, um in den Zukunftstechnologien einen großen Schritt nach vorne zu machen. Es hat sich in vielen Bereichen gezeigt, dass die Digitalisierung funktioniert. Schade, dass dafür erst eine solche Krise notwendig wurde. Gerade im Bereich neuer Technologien, neuer Werkstoffe, zum Beispiel auch synthetischer Kraftstoffe, müssen die Dinge jetzt gezielt weiterentwickelt werden, damit wir irgendwann wieder in einen halbwegs normalen Ablauf unserer Wirtschaft kommen.

Teilen Sie die Befürchtung, dass die vor allem die Großen überleben, aber die kleinen und mittleren Unternehmen untergehen?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Manchmal wird es sicher auch umgekehrt sein, also dass gerade die Großen die größten Schwierigkeiten bekommen und die Kleinen in ihrer Nische überleben. Wichtig ist deshalb, dass wir möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland erhalten, dass wir wettbewerbsfähige Industrieunternehmen behalten, und dass jetzt nicht Amerika und China die Gunst der Stunde nutzen, noch dominanter auf den globalen Märkten zu werden und die Europäer noch weiter zurückfallen. Diese Sorge treibt mich um.

Und die Sorge, dass sich der Staat mit all den Rettungspaketen der letzten Wochen übernehmen könnte?

Ich beobachte zumindest mit zunehmendem Unbehagen die Großzügigkeit, mit der zurzeit aus öffentlichen Kassen Geld verteilt wird. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieses Geld morgen wieder erarbeitet und erwirtschaftet werden muss.

Ist das Augenmaß bislang gewahrt worden?

Ja. Aber da stelle ich mehr und mehr ein "Aber" dahinter. Es muss gelten: Augenmaß, Zurückhaltung, wirklich nur das Notwendigste tun, damit die Soziale Marktwirtschaft überlebt.

Und was kann oder soll der Staat tun, damit der Mittelstand übersteht?

Ich würde davor warnen, jetzt beliebig viele Einzelmaßnahmen aufzuaddieren und mehr dafür plädieren, ein Gesamtpaket zu entwickeln, das den Unternehmen hilft, aus der Krise herauszukommen. Ich will ein Beispiel sagen.

Gerne.

Die Diskussion über Steuersenkungen und Steuererhöhungen halte ich für ziemlich verfehlt. Wir können uns ersteres im Augenblick nicht leisten und sollten zweiteres nun wirklich nicht tun. Aber wir könnten zum Beispiel über steuerliche Verlustrückträge sprechen. Das würde bedeuten, dass Verluste, die 2020 gemacht werden, auf die guten Jahre 2018 und 2019 zurückübertragen werden können. Somit gäbe es vom Staat Steuererstattungen aus diesen Jahren. Oder dass die Verluste vorgetragen werden können auf das Jahr 2021. Das sind Instrumente, die sehr viel passgenauer für einzelne Unternehmen sein könnten, als mit der Gießkanne verteilte Subventionen.

Also zum Beispiel keine ermäßigte Mehrwertsteuer für die Gastronomie, die besonders gebeutelt wurde?

Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich für solche Einzelmaßnahmen nicht viel Sympathie habe.

Sie hätten am vergangenen Wochenende auf dem Maimarkt beim Bund der Selbständigen auftreten sollen. Sie haben nun die schöne Gelegenheit, zu skizzieren, was Sie hätten sagen wollen.

Ich hätte die Lage wohl ähnlich wie in diesem Interview analysiert. Also den Regierungen und politischen Verantwortungsträgern für ihre Arbeit in den letzten Tagen und Wochen Anerkennung gezollt, die Stärke unserer Demokratie und die Vorteile des Föderalismus betont. Und dann wäre ich relativ schnell auf die Zeit danach zu sprechen gekommen: Was müssen wir tun, damit wir aus der wirtschaftlichen Krise wieder herauskommen?

Sie haben den Technologiesprung erwähnt. Wie kann sich ein kleineres Unternehmen darauf vorbereiten?

Es sind ja häufig gerade kleinere Unternehmen, die die technologische Entwicklung vorantreiben. Ich hätte sicherlich das Thema Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt. Aber auch die pharmazeutische Industrie, die chemische Industrie, beide sind im Rhein-Main-Neckar-Bereich von eminenter Bedeutung. Ich hätte mich in meiner Rede mit der Automobilindustrie beschäftig und der Mobilität im 21. Jahrhundert. Dann wäre das Ganze aber übergegangen in eine Gesamtbetrachtung der Position Europas. Die Frage lautet: Wir können wir es schaffen, dass nach der Krise Europa so stark wird, dass wir möglichst auf gleicher Augenhöhe mit Amerika und China spielen?

Gibt es darauf eine kurze Antwort?

Nein, aber vielleicht eine vorläufige: Wir brauchen europäische Champions.

Also wirtschaftliche Marktführer.

Ich nenne auch dazu ein Beispiel: Warum sind wir in der Entwicklung von Apps zur Überwachung der Infektionsketten so abhängig von amerikanischen und chinesischen Unternehmen? Warum dauert es so lange, bis Telekom und SAP sich zusammentun, um so etwas für Deutschland und Europa zu entwickeln? Die Krise zeigt auch unsere Schwächen in den modernen Technologien. Die müssen wir nach der Krise benennen und gemeinsam versuchen zu beseitigen.

Warum braucht es überhaupt eine deutsche Entwicklung? Österreich hat schon eine App im Einsatz – warum kann man die nicht übernehmen?

Exakt mein Punkt! Europa ist zu kleinteilig. Wir denken zu kleinteilig, wir sind zu stark auf unsere nationalen Interessen fixiert und sollten viel mehr gemeinsam tun, um diese Probleme europäisch zu lösen.