Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Der gebürtige Karlsruher Daniel Caspary (43) sitzt seit 2004 für die CDU im EU-Parlament und ist dort einer der führenden Handelspolitiker der konservativen EVP-Fraktion. Seit 2017 ist er Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe.

Herr Caspary, begegnet Ihnen noch oft der #niewiedercdu?

Leider oft, es gibt ja auch #niewiederspd oder #niewiedergrüne. Aber machen wir uns nichts vor: Die allerwenigsten Wähler machen ihre Wahlentscheidung an einem einzigen Thema fest.

Wie reagieren Sie darauf?

Gerade bei der jungen Generation ist bei der Urheberrechtsreform leider ein Eindruck entstanden, der mit der Realität nicht übereinstimmt. Wir haben sehr wohl zugehört und viele Sache berücksichtigt, die den jungen Menschen am Herzen lagen, wie Karikaturen, Memes, Videozusammenschnitte. Das haben wir deutlich verbessert. Da gilt wie immer: Wir müssen weiter an der Kommunikation arbeiten.

Sie haben in einem Interview von "gekauften Demonstranten" gesprochen. Was hat Sie da geritten?

Ich lege Wert darauf, dass genau hingeschaut wird. Ich habe darauf hingewiesen, dass versucht wurde, auch mit gekauften Demonstranten Stimmung zu machen. Das können Sie in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachlesen. Zudem habe ich selbst mit Youtubern gesprochen, denen angeboten wurde, gegen Geld ihre Meinung zu dem Gesetzesvorhaben kundzutun.

Sie sprachen aber nicht von bestochenen Bloggern, sondern gekauften Demonstranten.

Demonstrieren heißt, mit Nachdruck seine Position vertreten. Wenn versucht wird, Youtubern Geld dafür zu zahlen, dass sie Meinung machen, dann wäre das eine gekaufte Demonstration. Das ist nicht in Ordnung. Nichts Anderes hab ich gesagt, und dazu stehe ich auch. Ich habe nie diejenigen beschimpft, die auf der Straße demonstriert haben. Die habe ich nicht gemeint, vor denen habe ich größten Respekt und für die werde ich auch immer kämpfen. Das ist ein ziemlich mieser Zusammenhang, der da hergestellt wird.

Bei der Wortwahl: Wundert es Sie, dass die jungen Leute auf der Straße sich angesprochen fühlten?

Wir können gerne darüber diskutieren, ob ich das unmissverständlich genug formuliert habe. Das habe ich leider nicht. Aber es wurde ja nie versucht, diejenigen, die auf der Straße waren, zu bezahlen. Deswegen ist es schade, dass sie sich angesprochen fühlen. Ich stelle nur fest, dass auf der anderen Seite mit offensichtlichen Unwahrheiten argumentiert wurde, und daraus wurde kein Thema gemacht. Eine Kollegin von mir behauptete beispielsweise, wenn wir Künstler in die Lage versetzen, leichter verhindern zu können, dass Youtube ihre Werke illegal nutzen kann, dass das Zensur sei. Das ist keinerlei Zensur! Schon heute gilt das Urheberrecht, die rechtliche Lage ändert sich da überhaupt nicht. Wir haben lediglich den Künstlern, Autoren etc. erleichtert, ihre heute bestehenden Rechte durchzusetzen und endlich angemessen bezahlt zu werden.

Sie stehen weiter dazu, de facto Ja zu Upload-Filtern gesagt zu haben?

Nein, wir wollen doch gar nicht filtern. Das ist das erste Missverständnis in der Debatte. Wir wollen, dass die Künstler, Autoren, die Produzenten bezahlt werden. Wenn Sie als Discobetreiber mit der Gema ihren Vertrag abschließen, brauchen Sie nichts filtern, sondern Sie haben dann die Rechte, dass Sie an diesem Abend Musik spielen lassen dürfen. Genau so gibt es Mittel und Wege, dass Youtube und andere Plattformen Rechte einkaufen können, damit die Künstler entlohnt werden. Dann muss man überhaupt nichts filtern. Das ist eine Umsetzung geistigen Eigentums und keine Einschränkung der Freiheit. Da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist nicht in Ordnung, dass Plattformen Milliarden verdienen mit Leistungen, die andere erbracht haben, die aber in vielen Fällen davon nichts abbekommen.

Nun sagen die Plattformen und die Informatiker aber, dass es ohne Uploadfilter nicht gehen wird.

Da gibt es auch Leute, die sehen es anders. Heute wird von den Plattformen teilweise schon willkürlich gefiltert und gelöscht. Auch eine große Plattform muss geistiges Eigentum beachten. Wie, das ist ihre Sache. Die haben jetzt noch über zwei Jahre Zeit. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn die mehrere Tausend Menschen einstellen müssen, die die Sachen sichten. Wir erleben, dass die großen Konzerne wie Google und Facebook die kleinen auspressen und ihnen das Leben schwer machen. Ich finde es richtig, dass wir da reingehen.

Wäre erstmal eine anständige Besteuerung dieser Konzerne ein Ansatz?

Aus meiner Sicht ja.

Auf europäischer Ebene?

Oder noch besser im Rahmen der OECD. Wir müssen da ran! Das versteht doch keiner mehr, darüber regen sich die Leute auf. Das ist übrigens auch ein Thema, wo wir von der Einstimmigkeit wegmüssen. Nicht bei der Einkommensteuer und solchen Sachen. Aber bei der Besteuerung von grenzüberschreitenden Großkonzernen, da brauchen wir mehr europäische Kompetenz. Wenn wir das Thema angehen, werden wir den nächsten Shitstorm im Internet erleben. Aber wir werden auch den überstehen.