Von Benjamin Auber

Heidelberg. Forscher weltweit arbeiten fieberhaft daran, das neuartige SARS-CoV-2-Virus (Covid-19) mit seinen Varianten besser zu verstehen. Auch Baden-Württemberg mit den Universitätskliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm leisten einen Beitrag mit ihrer gerade veröffentlichten Haushaltsstudie, die vor allem den Blick auf die Kinder und die Gefahr von Covid-19 wirft.

Für die Studie wurden seit dem Frühjahr 2020 knapp 330 Haushalte mit mindestens einem mit SARS-CoV-2 infizierten Mitglied einmal im Zeitraum Mai bis August 2020 und ein zweites Mal circa ein Jahr später untersucht. Es nahmen etwa 550 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren und über 700 Erwachsene teil. Im RNZ-Interview erläutert Professor Burkhard Tönshoff (63), leitender Oberarzt in der Heidelberger Uniklinik im Bereich Kinderheilkunde, die Ergebnisse.

Herr Tönshoff, was sind die zentralen Erkenntnisse Ihrer Studie?

Für den Wildtyp, der bei uns vor allem in Jahr 2020 vorherrschend war, können wir festhalten, dass Kinder bei SARS-CoV-2-Infektionen fünfmal häufiger einen asymptomatischen Verlauf hatten als Erwachsene. Das bedeutet, dass sie oft einen sehr milden oder symptomfreien Verlauf erleben und auch weniger ansteckend sind. Für Familien heißt das, dass Ansteckungen innerhalb eines Haushalts, die von Kindern ausgehen, seltener auftreten als gedacht. Außerdem haben wir gesehen, dass infizierte Kinder eine deutlich bessere Immunantwort entwickeln und die gebildeten Antikörper länger halten als bei Erwachsenen. Kinder reagieren also insgesamt robuster auf das Corona-Virus.

Haben sich auch die Krankheitsanzeichen zwischen Kindern und Erwachsenen unterschieden?

Hier haben wir recht deutliche Unterschiede entdeckt. Erwachsene lassen bei einer SARS-CoV-2-Infektion ganz vielfältige Beschwerden erkennen wie Husten, Fieber, Durchfall oder Geschmacksstörungen. Bei jüngeren Kindern weisen vor allem Probleme mit dem Schmecken auf eine Infektion hin. Husten und Fieber treten natürlich auch auf, sind aber nicht unbedingt Folge einer Covid-19-Infektion, da sie häufig auch bei Infektionen mit anderen Viren auftreten.

Mit der Delta-Variante erkranken Kinder aber häufiger...

Die Fälle, die wir betrachtet haben, bilden die Delta-Variante nicht ab. Das ist aber ganz normal bei einer länger angelegten Studie. Natürlich lassen sich die Ergebnisse nicht deckungsgleich übertragen, weil die Varianten unterschiedliche Ausprägungen haben. Dennoch deutet unsere Studie an, dass bei Kindern die Tendenz eines milderen Verlaufs und einer besseren Immunantwort als bei Erwachsenen durchaus haltbar ist. Weitere Studien sind aber notwendig.

Sollten wir Kinder dann nicht schnellstmöglich immunisieren?

Ich kann in diesem Fall nur auf die Ständige Impfkommission verweisen, die bisher noch keine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche mit einen der zugelassenen Impfstoffe abgegeben hat. Nur ganz wenige Kinder versterben an Covid-19 oder haben einen schweren Verlauf. Das betrifft Kinder vor allem mit relevanten Vorerkrankungen. Es braucht zu den Impfungen noch mehr Daten, um eine richtige Abwägung zu treffen. Diese wird in den kommenden Wochen erfolgen. Das sollte die Politik akzeptieren.

Wie sollten wir mit Präsenzunterricht umgehen? Infektionen laufen lassen?

Dazu würde ich auf keinen Fall raten, weil durch das "Wüten" neue Varianten befördert werden, die womöglich Impfungen austricksen könnten. Außerdem würden sich automatisch, auch durch die Delta-Variante, die schweren Verläufe häufen und das Infektionsgeschehen unnötig in die Höhe treiben. Präsenzunterricht ist möglich, aber mit den gegebenen Hilfsmitteln wie flächendeckende Tests, Lüften, Masken und Abstand. Der Schulalltag wird nach den bisher vorliegenden Daten eher nicht zu einem Superspreader-Event.