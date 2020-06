Von Daniel Bräuer und dpa

Berlin/Heidelberg. Wenn Stephan Harbarth das Wort ergreift, werden künftig wohl noch mehr Leute noch genauer hinhören. Mit seiner Ernennung zum Präsidenten des Verfassungsgerichtes ist der frühere CDU-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar nun offiziell der fünfte Mann im Staate, an der Spitze des Verfassungsorgans, das das meiste Vertrauen im Volk genießt. Am Montag hat der bisherige Gerichts-Vizepräsident seine Ernennungsurkunde erhalten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte auch der neuen Vizepräsidentin, Doris König, und der neuen Richterin Astrid Wallrabenstein ihre Ernennungsurkunden. Die Frankfurter Professorin übernimmt Voßkuhles frei gewordene Richterstelle im Zweiten Senat. Damit sind es erstmals gleichviele Richterinnen und Richter am höchsten deutschen Gericht.

Wie vor ihm Andreas Voßkuhle könnte Harbarth dort eine ganze Ära prägen: 2018 zum Richter gewählt, hat er noch zehn Jahre in Karlsruhe vor sich – als oberster Hüter der Freiheitsrechte, der Demokratie und des Grundgesetzes in einer Zeit, in der die liberale Ordnung immer mehr unter Druck gerät.

"Wir leben doch global betrachtet in einer Zeit, in der autoritäre Führungsmodelle sich wieder eines erhöhten Zulaufs erfreuen", sagte Harbarth am Abend nach seiner Ernennung. "Und auch wir in Deutschland merken: Wir leben in gewisser Weise in einer schwankenden Zeit." Es gebe einen Spielraum für Meinungen, auch für solche, die die bestehende Ordnung verändern wollen. "Aber in dem Moment, in dem das übergeht in eine aggressive Haltung und den Versuch, diese Ordnung zu beseitigen, kann eingeschritten werden." Ein Beispiel könnten Parteiverbote sein, die das Gericht unter Voßkuhle im großen NPD-Verfahren gerade neu geordnet hat.

Ein Mann für die scharfen Attacken im derben politischen Schlagabtausch war Stephan Harbarth nie. Auch dann nicht, als er zwei Jahre lang als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag in der vordersten Reihe dabei war. Ein stiller Organisator und Strippenzieher, der mehr durch seinen zögernden Händedruck auffällt, der weniger durch große Reden im Parlament von sich Reden machte als – durch seine Nebeneinkünfte.

Harbarth, 1971 in Heidelberg geboren und in Schriesheim aufgewachsen, hat neben der Politik als Jurist große Karriere gemacht. Nach dem Abitur 1991 am Bunsen-Gymnasium (LK Mathematik und Chemie) studierte er in Heidelberg und Yale; der ehemalige Rektor Peter Hommelhoff ist sein Doktorvater. 2008, ein Jahr vor der Wahl in den Bundestag, stieg er in der Mannheimer Wirtschaftskanzlei Schilling, Zutt & Anschütz zum Vorstandsmitglied auf. SZ&A wirbt damit, dass man die großen Konzerne in den ganz großen Rechtsfragen berät, darunter VW und Daimler. Die Vorstandsvergütungen machten Harbarth regelmäßig zu einem der Topverdiener im Parlament, neben dem politischen Mandat betraute er auch etliche hoch dotierte juristische Aufträge. Es sind diese Verbindungen wegen der seine Nominierung als Verfassungsrichter 2018 auf scharfe Kritik stieß. Die Linkspartei etwa lehnte seine Wahl im Bundestag ab, auch weil Harbarth im Jahr zuvor gegen die "Ehe für alle" gestimmt hatte.

Es gab sogar Klagen: Wenn ein VW-naher Wirtschaftsanwalt zum Verfassungsrichter und künftig Gerichtspräsident werde, beeinflusse dies das gesamte Justizsystem bei der Aufarbeitung des Diesel-Skandals, so die Argumentation. Die Beschwerden wurden abgelehnt, weil die Kläger keine direkte Beeinträchtigung ihrer Grundrechte geltend machen konnten. Im Zweifel werden die Senatskollegen darüber befinden müssen, ob Harbarth als befangen gilt. Dass ein Richter alleine die Rechtssprechung umkrempelt, gilt als ausgeschlossen: In Karlsruhe gilt die "Macht der Acht" – jeder Richter ist gleichberechtigt, auch ein Senatspräsident kann überstimmt werden. Wer sich plump parteipolitisch äußere, diskreditiere sich selbst, sagen Kenner. Dass Harbarth den Rollenwechsel zum neutralen Richter vollziehen kann, zeigte eine der ersten Verhandlungen: Bei den Hartz-IV-Sanktionen ordnete "sein" Senat Änderungen an einem Gesetz an, dessen gültige Fassung der Abgeordnete Harbarth selbst mitbeschlossen hatte.

Doch noch immer hat sein Werdegang ein juristisches Nachspiel: Der Kölner Rechtsanwalt Claus G. Schmitz wirft der Universität Heidelberg vor, sie habe Harbarth im Frühjahr 2018 aus Gefälligkeit zum Honorarprofessor ernannt, um ihm den Weg nach Karlsruhe zu ebnen. Allerdings sind dort sechs von 16 Richtern ohne Professorentitel. Schmitz fordert, die Namen der Gutachter offenzulegen, die damals Harbarths Ernennung empfahlen.

Die Juristische Fakultät beruft sich darauf, dass Bewertungsgutachten immer vertraulich seien. Die Autoren würden sorgfältig auf mögliche Befangenheiten und Interessenskonflikte überprüft. Dekan Ekkehart Reimer betont, dass Harbarth seit 2004 als Dozent tätig sei – und auch jetzt im Pandemie-belasteten Sommersemester "sehr, sehr aktiv". Kollegen würdigen ihn als "exzellenten Wissenschaftler." Schmitz will das nicht anzweifeln. "Ich habe nichts gegen Harbarth persönlich", betont er. Die "vielen kleinen Ungereimtheiten" will er aber aufgeklärt haben.

Ob er die Namen der Gutachter erfährt, darüber muss das Verwaltungsgericht befinden. In Karlsruhe, keine zwei Kilometer von Harbarths Büro entfernt.