Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Alexander Dobrindt ist CSU-Landesgruppenchef im Bundestag und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl.

Umfrageergebnisse für die Union von teils unter 20 Prozent, für die CSU in Bayern von unter 30 Prozent. Wird ihr Parteitag heute zu einer Depressionsveranstaltung?

Nein, im Gegenteil. Es wird ein Mobilisierungsparteitag. Wir gehen geschlossen und entschlossen in die heißeste Phase des Bundestagswahlkampfs. Der Parteitag und das Triell der Kanzlerkandidaten am Sonntag bieten die Chance, den Trend zu brechen. Auch wir in Bayern sind, das zeigen die Umfragezahlen, vom Bundestrend stark beeinträchtigt. Armin Laschet hat jetzt die Chance, im TV-Dreikampf mit seinen Konkurrenten seine persönlichen Werte deutlich zu verbessern. Er wird vor einem Millionenpublikum auftreten und zahlreiche Wählerinnen und Wähler werden danach ihre Entscheidung treffen. Man spürt, dass noch viel Flexibilität bei der Wahlentscheidung vorhanden ist und die direkte Gegenüberstellung der Kanzlerkandidaten die Entscheidung bringen kann.

Was für ein Signal will die CSU von ihrem Parteitag, auf dem der Kanzlerkandidat auftritt, aussenden?

Es geht um Mut und Mobilisierung. Mehr Mut für Kontraste, Kontroverse und klare Kante. Wir wollen deutlich machen, dass eine Linkskoalition aus SPD, Grünen und Linken im Bund kein Phantom ist, sondern eine reale Gefahr. Die Umfragen zeigen das und gerade diese Woche hat Olaf Scholz noch einmal sehr deutlich gemacht, dass die SPD bereit ist zu einer Zusammenarbeit mit den Kommunisten der Linkspartei. Für viele in Deutschland war unvorstellbar, dass die SED-Nachfolger einmal wieder Verantwortung für Deutschland übernehmen könnten. Nun bereitet Scholz diesen historischen Tabubruch vor. Er will die Fehler von Lafontaine und Schröder korrigieren und die Koalitionsfähigkeit des linken Lagers herstellen, das ist seine historische Mission.

Wie wollen sie die Trendwende schaffen, mit Angriffen auf die Person Scholz oder mit Themen?

Wir wollen der linken Mission von Olaf Scholz die bürgerliche Mission eines modernen und stabilen Deutschlands entgegensetzen. Dazu gehört unsere klare Entlastungsstrategie für Familien, Alleinerziehende, Mittelstand und Unternehmen – also die Mitte unserer Gesellschaft. Wenn SPD-Chef Walter-Borjans sagt, seine Partei wolle 95 Prozent der Bevölkerung entlasten, dann versucht er, die Menschen für dumm zu verkaufen. Die SPD will das Ehegattensplitting abschaffen und das bedeutet Steuererhöhungen für Millionen von Familien. Zudem werbe ich dafür, das Thema Souveränität stärker ins Zentrum dieses Wahlkampfs zu stellen. Deutschland und Europa brauchen eine klare Agenda der Souveränität: wirtschaftlich stark und nicht einseitig abhängig von einer einzigen Region der Welt, sicherheitspolitisch wehrhaft und gesellschaftlich mit einer Mitte, die im Zentrum der Politik steht.

Hat die Union in ihrer Strategie die Grünen bislang über- und die SPD mit Scholz unterschätzt?

Nein, sicher nicht. Es zeigt sich generell, dass die Gefahr von links kommt. Daher müssen wir unseren Wahlkampf gegen alle drei, SPD, Grüne und Linke richten. Die Bürger haben die Wahl zwischen einer bürgerlichen Modernisierung unseres Landes oder einer rückwärtsgewandten, wohlstandsgefährdenden linken Politik.

Gehen der Union die potenziellen Bündnispartner nach der Wahl aus?

Es geht jetzt darum, dass die Union deutlich an Stärke gewinnen muss. Ihr Anspruch muss das Kanzleramt sein. Dieser Anspruch auf das Kanzleramt war doch das Argument der CDU gegen Markus Söder. Deshalb ist es zwingend, das Kanzleramt mit Armin Laschet auch zu erreichen. Einen anderen Anspruch darf es nicht geben. Ich erwarte, dass jetzt eine deutliche Schippe draufgelegt wird.

Warum ist die CSU im Zukunftsteam von Laschet nur mit einer Person, Dorothee Bär, vertreten?

Dorothee Bär ist die herausragende Digitalpolitikerin in Deutschland mit einer hervorragenden Bilanz. Unsere Beteiligung an dem Team ist mit Dorothee Bär an einer zentralen Stelle der Zukunftsherausforderungen erstklassig erfüllt.

Was wäre so schlimm an einem Bundeskanzler Olaf Scholz?

Olaf Scholz ist ein Illusionist. Er verschleiert das Team und das Programm hinter seiner Person. Mit Saskia Esken und Kevin Kühnert verstecken sich hinter Scholz die linken Enteigner, Steuererhöher und Schuldenmacher. Scholz steht klar für eine rückwärtsgewandte Politik. Er steht für die Vergemeinschaftung von Schulden und Sozialversicherungsbeiträgen in Europa, mit seinem Werben für eine europäische Schuldenunion. Damit müssten deutsche Steuerzahler und deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Sozialkosten in Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Portugal einstehen. All das beschreibt das Risiko, das mit Olaf Scholz verbunden ist.

Ist für sie vorstellbar, dass die Union am Ende als Junior-Partner in Berlin mitregiert?

Der Anspruch der Union muss das Kanzleramt sein. Der kann nicht aufgegeben werden. Eine andere Option für die Beteiligung an einer Regierung kann ich mir nicht vorstellen.