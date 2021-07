Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Oskar Niedermayer (68), Politologe und Parteienforscher.

Herr Niedermayer, was halten Sie vom bisherigen Wahlkampf?

Es ist im Wahlkampf zwar ab und an etwas lauter geworden. Insgesamt aber hat es sich für meinen Geschmack viel zu sehr um die Personen und ihre kleineren oder größere Fehler gedreht als um die Inhalte und Herausforderungen für Deutschland.

FDP-Chef Lindner sagte kürzlich, es sei praktisch schon entschieden, wer ins Kanzleramt einziehe, hat er Recht?

Das war eine strategische Wahlkampfbehauptung. Damit wollte Lindner offenbar unsicheren CDU-Wählern signalisieren, dass sie durchaus die FDP wählen und damit dann eine bürgerliche Regierung ermöglichen können.

Wird die Überflutungskatastrophe eine entscheidende Rolle für die Wahlentscheidung Ende September spielen?

Ich glaube, dass diese selbst Ende September keine große Rolle mehr spielen wird. Aber sie hat Dinge deutlich gemacht, die nachwirken. So hat sie den Markenkern der Grünen, die Klimafrage, wieder ganz nach oben gespült. Das nütze dieser Partei natürlich, wenn sie nicht den Fehler macht, in die Attitude zu verfallen: Wir haben es Euch ja immer schon gesagt. Das wäre oberlehrerhaft. Es sieht aber so aus, als machten sie den Fehler nicht.

Wie hat sich Unionskandidat Armin Laschet zuletzt präsentiert?

Die Flutkatastrophe und auch zum Beispiel die Debatte über den Umgang mit Nichtgeimpften haben Einschätzungen zu Personen, die sich in der Bevölkerung zuvor schon gebildet haben, wieder nach oben gespült. Laschet hat sich dabei, ganz abgesehen von seinem kritisierten Lacher, erneut als einer präsentiert, der keine klare Kante zeigt. Das bestätigt den Eindruck, den viele Menschen bereits vorher von ihm aus der Corona-Krise gewonnen hatten. Das Problem für ihn ist dabei, dass seine von Merkel übernommene Strategie, möglichst vage bei Inhalten zu bleiben, nicht mehr verfängt. Denn die funktioniert nur, wenn die Person ein gefestigtes, von Vertrauen getragenes positive Image hat. Dieses Grundvertrauen genießt Laschet nicht.

Haben die Grünen und ihre Kandidatin Annalena Baerbock die Chance, deren Fehler und Ungeschicklichkeit bis zur Wahl vergessen zu machen?

Ich denke schon, dass diese Chance da ist, aber nur, sofern Baerbock keine neuen Fehler macht. Wenn die Grünen ihre Kampagne jetzt stark auf Inhalte konzentrieren, was sie ja offenbar tun, und das Klimathema stark nach vorne stellen, dann können sie den negativen Trend umkehren.

Wie sieht es mit Scholz aus – hat der reale Kanzlerchancen?

Bisher hat es noch nicht gereicht, die SPD auf ein höheres Zustimmungsniveau zu heben. Dabei ist es schon länger her, dass Scholz Kanzlerkandidat wurde. Er hat mit seiner Kampagne bisher keine gravierenden Fehler gemacht. Aber seine relativ guten Werte schlagen sich eben nicht für die SPD positiv nieder. Die Menschen merken, dass Scholz nicht die gesamte Partei repräsentiert. Damit wissen die Wähler nicht wirklich, was sie am Ende bekommen, wenn sie wegen Scholz die SPD wählen.