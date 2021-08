Von Ulrich Steinkohl

Olaf Scholz hat momentan das, was man gemeinhin einen "Lauf" nennt. Es ist erst wenige Wochen her, dass der SPD-Kanzlerkandidat bestenfalls ein mildes Lächeln erntete, wenn er Sätze anfing mit "Wenn ich Kanzler bin...". Zu realitätsfern, zu illusorisch erschien diese Aussicht. Sechs Wochen vor der Wahl hat sich das Blatt gewendet. Zwar gehört es zum üblichen Repertoire, wenn SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Samstag in Bochum beim Start in die heiße Wahlkampfphase den Kandidaten schon als "nächsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland" ankündigt. Aber ganz abwegig erscheint dies plötzlich nicht mehr.

Der Scholz-Aufstieg, er vollzieht sich nicht kometenhaft, sondern schleichend - von Umfrage zu Umfrage. Alles andere müsste der SPD auch suspekt sein. Schließlich zeigte ihr letzter Kanzlerkandidat Martin Schulz 2017 die Performance einer Interkontinentalrakete: Steil in den Himmel geschossen, steil zur Erde zurückgestürzt.

"Das ist ja doch eine schöne Botschaft, dass es besser wird mit den Umfragen", sagt Scholz in Bochum etwas nüchtern. Da ist die neueste und für die SPD noch erfreulichere Befragung im Auftrag der "Bild am Sonntag" noch gar nicht veröffentlicht: Das Institut Insa sieht die SPD (20 Prozent) erstmals seit langer Zeit wieder vor den Grünen (18 Prozent). Und die Union liegt mit nur noch 25 Prozent auch nicht mehr so unerreichbar vorn, wie dies lange Zeit aussah.

Glaubt man den Umfragen, dann ist es vor allem der Spitzenkandidat, der die Partei nach oben zieht. Denn der lässt im Beliebtheitsranking seine Kontrahenten Armin Laschet (CDU/CSU) und Annalena Baerbock (Grüne) inzwischen regelrecht alt aussehen. Könnten die Bürger den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen, würden sich laut Insa 29 Prozent für Scholz, 15 Prozent für Laschet und 13 Prozent für Baerbock entscheiden. Im ZDF-"Politbarometer" vom vergangenen Freitag waren die Abstände in der K-Frage noch größer: Hier gaben 44 Prozent an, sie hätten am liebsten Scholz als Kanzler, für Laschet sprachen sich 21 und für Baerbock 16 Prozent aus.

"Ich bin ganz berührt von den Umfragen", sagt Scholz in Bochum und ruft seine Partei zugleich auf, daraus jetzt mehr zu machen, viele weitere Menschen zu überzeugen. Ähnliche Parolen sind wenige Stunden später auch auf dem Schützenplatz in Olpe zu hören, wo Laschet bei der Jungen Union auftritt. Aber nicht er gibt den Ton an, sondern Friedrich Merz, der ihm beim Kampf um den Parteivorsitz unterlegen war. Die Veranstaltungsregie will es so, dass Merz nach Laschet spricht, was der Sauerländer vor heimischem Publikum zu einer kleinen Standpauke nutzt.

"Wahlkampf heißt zuerst kämpfen", predigt er der CDU. Und: "Die Bundestagswahl 2021 ist nicht entschieden. Es ist fast alles möglich." Soll heißen, möglich auch, dass am Ende überraschend Scholz ins Kanzleramt einzieht, weil die Union den Sieg vertändelt hat. Dass Merz mit dieser Mahnung tatsächlich auch Laschet meint, zeigt ein kleiner Seitenhieb. So bescheinigt er dem CDU-Vorsitzenden, sich zuvor "sehr kämpferisch" präsentiert zu haben. "Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Etwas leiser gesagt: Das war auch notwendig."

Dass ausgerechnet Laschet von Olpe aus Scholz einen "Schlafwagen-Wahlkampf" bescheinigt, wirkt vor diesem Hintergrund etwas skurril - ist aber vielleicht nur die Replik auf den Vorwurf des SPD-Konkurrenten, der CDU-Mann benenne die Probleme des Landes nicht und packe sie nicht an. "Durchwursteln, das hilft nicht. Durchlavieren auch nicht", sagt Scholz an die Adresse von Laschet.

Das Fernduell zwischen Bochum und Olpe zeigt: In manchen Fragen liegen beide Kanzlerkandidaten gar nicht so weit auseinander, auch wenn sie wahlkampfbedingt einen anderen Eindruck erwecken wollen. So fordern sie etwa beide, die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte wie Strom- oder Schienentrassen deutlich zu beschleunigen, werfen aber dem Anderen jeweils vor, genau dies nicht zu wollen.

Nicht leicht machen es Scholz und Laschet den Wählern bei ihrer Meinungsbildung auch, wenn sie über Steuer- und Wirtschaftspolitik reden. "Eine weitere von CDU und CSU geführte Bundesregierung kostet Deutschland Wohlstand, Arbeitsplätze und Zukunft", warnt Scholz in Bochum. "Wenn wir es nicht schaffen, die Mehrheit zu kriegen, wird das ein Anschlag auf den Wohlstand Deutschlands und auf das Industrieland", kontert Laschet in Olpe. Sechs Wochen bleiben den Wählerinnen und Wählern noch, um diese Ungereimtheiten aufzulösen.