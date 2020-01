Von Christina Neuhaus

Berlin. Bundesweit stehen etwa 10.000 schwer kranke Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan – doch die Spenderzahlen sind niedrig. 2018 wurden lediglich gut 950 Menschen in Deutschland zu Organspendern. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über zwei Vorschläge ab, wie das Problem bekämpft werden soll. Hintergründe:

Wie sieht die derzeitige Rechtslage aus? Bislang bekommt jeder Krankenversicherte ab dem 16. Lebensjahr von seiner Krankenkasse regelmäßig Informationsmaterial, anhand dessen er sich für oder gegen eine Organ- und Gewebespende nach dem Hirntod entscheiden kann. Im Idealfall würde jeder ständig seinen Organspendeausweis mit sich führen, in dem seine aktuelle Haltung in dieser Angelegenheit dokumentiert ist.

Was ist die Widerspruchslösung? Mit der sogenannten doppelten Widerspruchslösung würde jeder als Organ- oder Gewebespender eingestuft, der dem zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. In einem zentralen Register können die Bürger ihre Zustimmung oder Ablehnung zur Organspende hinterlegen.

Stirbt jemand, der keine Erklärung abgegeben hat, werden die nächsten Angehörigen befragt. Sie sollen aber nur Auskunft geben, ob ihnen "ein schriftlicher Widerspruch oder ein der Organ- oder Gewebeentnahme entgegenstehender Wille" des potenziellen Spenders bekannt ist. Eine eigene Entscheidung sollen sie nicht treffen. Bei Menschen, die nicht in der Lage sind, die Tragweite einer Organ- oder Gewebespende zu erkennen und ihren Willen danach auszurichten, wäre eine Organentnahme grundsätzlich unzulässig.

Wer das 16. Lebensjahr vollendet hat, soll über die Einführung der doppelten Widerspruchslösung und der damit verbundenen Rechtsfolgen informiert werden. Die Unterlagen dafür soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Verfügung stellen. Die Information soll innerhalb von sechs Monaten zweimal wiederholt werden.

Was ist die Entscheidungslösung? Hier würde es bei dem heute geltenden Grundsatz bleiben, nach dem nur derjenige Organspender sein kann, der zu Lebzeiten explizit darin eingewilligt hat. Der Gesetzentwurf sieht aber vor, dass die Bürger häufiger mit der Frage Ja oder Nein zur Organspende konfrontiert werden. Ihre Erklärungen sollen in einem Online-Register gespeichert werden, geführt vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information. Dort soll das erfasst werden, was bisher bereits im Organspendeausweis steht: Zustimmung, Ablehnung, Ausschluss oder Auswahl bestimmter Organe und Gewebe sowie Übertragung der Entscheidung auf eine dritte Person.

Wie würde das funktionieren? Zu dem Online-Register soll es mehrere Zugangsmöglichkeiten geben: Der Eintrag soll bei den Passbehörden vor Ort möglich sein, oder über Ärzte und Transplantationsbeauftragte in den Krankenhäusern. Schließlich soll jeder auch selbst einen Online-Zugang zu dem Register bekommen - etwa mit geschützten Pin- und Tan-Nummern. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Hausärzte ihre Patienten "bei Bedarf aktiv alle zwei Jahre über die Organ- und Gewebespende beraten und sie zur Eintragung in das Online-Register ermutigen". Zudem sollen die Ausweis-Behörden verpflichtet werden, die Bürger mit Info-Material zu versorgen und bei Abholung von Personaldokumenten zur Eintragung in das Organspende-Register aufzufordern. Dies gilt auch für Ausländerbehörden.