Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Viernheimer SPD-Abgeordnete Christine Lambrecht (54; dpa-Foto) ist seit einem Jahr Bundesministerin für Justiz in Verbraucherschutz. Zuvor war sie Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion und Staatssekretärin im Finanzministerium.

Frau Lambrecht, die Internetüberwachung des Bundesnachrichtendienstes ist in ihrer heutigen Form verfassungswidrig. Wie bewerten sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?

Es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht die Einhaltung der Grundrechte anmahnt und den Schutz des Fernmeldegeheimnisses und der Pressefreiheit bei Überwachungsmaßnahmen auch auf Ausländer im Ausland erstreckt hat. Dies umzusetzen, ist jetzt eine große Herausforderung. Wir werden bei der gesetzlichen Neuregelung des BND-Gesetzes sehr genau darauf achten, dass die vom Bundesverfassungsgericht genannten Grundrechte auch eingehalten werden. Das Gesetz ist nicht gekippt und kann erst einmal bis Ende 2021 in Kraft bleiben. Es muss aber bis dahin unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Anforderungen neu geregelt werden.

Sicherheitsexperten sehen dadurch die Arbeit der Geheimdienste in Gefahr...

Das Urteil betrifft die so genannte strategische Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung. Das Bundesverfassungsgericht hat explizit erklärt, dass dieses Instrument bei verhältnismäßiger Ausgestaltung mit den Grundrechten vereinbar ist. Das kann man hinbekommen. Man muss aber insbesondere die Überwachungszwecke klarer bestimmen und die Kontrollmöglichkeiten verbessern. Die Arbeit des BND wird auch in Zukunft weiter möglich sein.

Kritiker des Urteils sprechen von einem Grundrechtsimperialismus. Das war sicher nicht die Intention der Mütter und Väter des Grundgesetzes, oder?

Von Grundrechtsimperialismus kann keine Rede sein. Das Urteil berührt nicht die Handlungsmöglichkeiten anderer Staaten, sondern verlangt nur eine verhältnismäßige Ausgestaltung der von deutschen Behörden – wenn auch im Ausland – vorgenommenen Grundrechtseingriffe. Die strategische Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung durch den BND wird auch weiterhin möglich sein. Aber unter engeren Voraussetzungen.

Was, wenn sich Extremisten und Terroristen im Ausland als Journalisten ausgeben? Sind sie dann auch von deutschen Grundrechten geschützt und vor der Überwachung deutscher Geheimdienste sicher?

Alleine die falsche Behauptung, dass man Journalist sei, wird sicher nicht ausreichen, um sich in den von Ihnen genannten Fällen einer Überwachung zu entziehen.

Tausende demonstrieren gegen die Corona-Beschränkungen. Haben Sie Verständnis für diese Art des Protests?

Die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit haben einen ganz großen Stellenwert. Jeder hat hierzulande das Recht, sich frei eine Meinung zu bilden, sie öffentlich zum Ausdruck zu bringen und gegenüber anderen für sie zu werben. Es ist gut, dass Demonstrationen wieder möglich sind und genehmigt werden. Viele dieser Demonstrationen werden aber auch von Extremisten und Verschwörungstheoretikern unterwandert und organisiert, die die Risiken der Pandemie verharmlosen. Man sollte sich gut überlegen, ob man bei Protesten wirklich an der Seite von solchen Gruppen mitmarschieren möchte.

Entsteht da eine neue Bewegung wie Pegida?

Es gibt keine homogene Bewegung, aber viele einzelne Gruppen, die jetzt die Gelegenheit nutzen, um die krudesten Theorien zu verbreiten. Auch das sollte man nicht unterschätzen.

Sind die umfassenden Grundrechtseinschränkungen angesichts der positiven Entwicklung im Kampf gegen Corona noch verhältnismäßig?

Wir überprüfen die Maßnahmen Tag für Tag. Es gibt inzwischen Öffnungen beim Einzelhandel, in der Gastronomie und im Tourismus, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir tun alles dafür, um Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukehren. Aber der Gesundheitsschutz hat Priorität. Deshalb muss so verantwortungsvoll wie möglich entschieden werden, um die Erfolge nicht aufs Spiel zu setzen.

Corona verursacht auch erhebliche wirtschaftliche Schäden. Viele haben ihre Existenz verloren. Jetzt droht eine Welle von Schadensersatzklagen. Glauben Sie, dass dies Aussicht auf Erfolg hat?

Diese Klagen müssen im Einzelfall vor Gericht entschieden werden. Von der gegenwärtigen Ausnahmesituation sind die gesamte Bevölkerung und die ganze Wirtschaft betroffen. Von Anfang an leitete uns das Ziel, die Folgen der Pandemie für Wirtschaft und Beschäftigte so gering wie möglich zu halten. Wir haben uns deshalb entschieden, dadurch gegenzusteuern, dass wir sehr schnell Soforthilfen und Kredite in nie dagewesener Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt haben. Wir haben auch sehr schnell in Bezug auf das Kurzarbeitergeld reagiert, um die wirtschaftlichen Auswirkungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzufedern. Wir beobachten die Situation weiter genau und werden dort, wo es notwendig ist, nachjustieren.

Viele Urlauber haben Reisen storniert und fordern ihr Geld zurück. Die EU-Kommission lehnt eine verpflichtende Gutschein-Lösung ab. Was planen Sie?

Wir müssen eine ausgewogene Lösung finden. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben auf den Pauschalreisevertrag vertraut. Die Unternehmen können aber die eingegangenen Verpflichtungen aus Gründen, auf die sie keinen Einfluss haben, nicht erfüllen. Wenn alle Kunden jetzt die Rückzahlung ihrer Anzahlungen fordern, droht eine Insolvenzwelle in der Reisebranche. Damit ist niemandem gedient. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher setzen auch auf qualifizierte Reisebüros, die gut beraten können. Wenn wir wollen, dass diese Strukturen nicht kaputtgehen, ist es wichtig, hier eine Lösung zu finden. Die Bundesregierung hat sich in dieser Gemengelage an die EU-Kommission gewandt. Die EU-Kommission hat klargestellt, dass es keine Veränderung der EU-Pauschalreiserichtlinie geben wird. Sie hat aber auch klargemacht, dass eine Gutscheinlösung in Betracht kommt, wenn die Annahme dieser Gutscheine freiwillig ist – wenn also Verbraucherinnen und Verbraucher sich damit einverstanden erklären. Die EU-Kommission hat auch deutlich gemacht, dass Staaten durchaus Möglichkeiten haben, Gutscheine attraktiv auszugestalten, zum Beispiel dadurch, dass sie gegen Insolvenzen staatlich abgesichert werden. Diesen Weg werde ich im Kabinett vorschlagen. Freiwillige Gutscheinlösung – das heißt, der Kunde kann sich entscheiden, ob er auf die Auszahlung besteht oder ob er einen Gutschein annimmt. Der Kunde, der vor dem 8. März gebucht hat und einen Gutschein annimmt, kann sich dann darauf verlassen, dass im Falle einer Insolvenz des Veranstalters eine staatliche Absicherung gewährleistet ist. Der Verbraucher weiß dann: Der Gutschein, den ich annehme, ist auch den Betrag wert, der draufsteht.

Am 23. Mai ist Verfassungstag, wird an die Verabschiedung des Grundgesetzes vor 71 Jahren erinnert. In welcher Verfassung ist Deutschland heute? Wie steht es aktuell um das Grundgesetz?

Unser Grundgesetz bewährt sich gerade in dieser extrem schwierigen Zeit. Es gab kein Jahr wie dieses, in dem so lebendig und kontrovers über unsere Grundrechte diskutiert wurde. Es wurde deutlich, wie wichtig es ist, unterschiedliche Interessen in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung abzuwägen, Entscheidungen zu treffen, aber auch Entscheidungen immer wieder infrage zu stellen, gerichtlich überprüfen zu lassen. Dass das alles so funktioniert, zeigt, dass wir mit dem Grundgesetz einen sehr guten Kompass haben, was unsere Grundrechte und unsere staatliche Ordnung anbelangt. Und dass es vor allem kein statisches Werk ist, sondern mit Leben erfüllt ist. In den momentanen Zeiten kann man jeden Tag gut beobachten, dass sich nicht nur Gerichte, das Parlament und die Regierung damit auseinandersetzen, sondern ganz viele Bürgerinnen und Bürger.