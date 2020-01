... startete bei der Heilbronner Stimme in mehreren Ressorts, schrieb über Kommunalpolitik genauso wie über Reise-, Umwelt- und Gesundheitsthemen. Seit 2006 ist sie Mitglied der RNZ-Stadtredaktion Heidelberg mit den Schwerpunkten Wissenschaft, Kultur, Kirche, Gastronomie. Von Beginn an betreute sie die Formate "Medizin am Abend" und "Marsilius kontrovers". Das Schönste am Journalisten-Beruf für sie: dass man interessante Menschen kennenlernt und mit allen wichtigen Themen des Lebens konfrontiert wird. Das macht gerade die Arbeit in einer Lokalredaktion so spannend. Mit der Zeit lernt man auch, dass es wichtiger ist, seinem Gesprächspartner mit Empathie zu begegnen, als eine eigene Agenda durchzusetzen.