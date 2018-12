Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Deutschen sollten wieder ein Volk der Aktionäre werden, hatte Friedrich Merz bereits bei der Kandidatenkür in den Regionalkonferenzen gefordert und beklagt, dass man hier im internationalen Vergleich zurückliege. Jetzt legt der Kandidat für den CDU-Vorsitz nach und wird konkret: Steuervorteile für Aktienkäufe, eine bessere Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Kapitalmarkt zur Sicherung der Altersvorsorge – wenige Tage vor dem Bundesparteitag der CDU und der Entscheidung über die Nachfolge von Angela Merkel prescht Merz vor, will mit seinem Vorschlag punkten. „Wir sollten die Aktienmärkte nutzen, um langfristig eine bessere Vermögens- und Kapitalbildung in den privaten Haushalten zu schaffen“, forderte er in einem Interview. Dann werde auch der Erwerb eines Eigenheims leichter werden“, erklärte Merz. Dies sei „ein altes Versprechen der CDU“. Merz‘ Modell: Die Politik soll steuerliche Anreize für Aktienerwerb schaffen, etwa einen jährlichen Freibetrag. Das Aktienpaket für die Altersvorsorge darf erst bei Erreichen des Rentenalters aufgemacht werden, ohne nachversteuert zu werden. Die Kosten dafür schätzt Finanzexperte Merz auf einen einstelligen Milliardenbetrag.

Showdown im Kandidatenrennen – der Machtkampf der drei CDU-Bewerber Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und Friedrich Merz wird am Freitag auf dem Bundesparteitag in Hamburg entschieden. Parteichefin Angela Merkel tritt nach 18 Jahren nicht mehr an. Glaubt man den Umfragen, läuft alles auf ein Kopf-Kopf-Rennen zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz hinaus.

Merz jüngster Vorstoß Steuervorteile bei der Altersvorsorge über Aktien zu gewähren, trifft auf Widerspruch. Das Pikante an seinem Vorschlag: Er ist Aufsichtsratsvorsitzender beim Vermögensverwalter Blackrock Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den größten und wichtigsten Vermögensverwaltern der Welt und hält Aktienpakete von deutschen Konzernen. Kritiker werfen Merz einen Interessenskonflikt vor. Erst kürzlich hatte es am Münchener Firmensitz von Blackrock eine Razzia der Staatsanwaltschaft wegen Ermittlungen zu umstrittenen Aktiengeschäften gegeben.

Wirtschaftsexperten bewerten den Merz-Vorstoß kritisch: Zwar sei es richtig, dafür zu werben, dass die Menschen in Deutschland mehr und intelligenter, also unter Einbeziehung von Aktien für den Ruhestand sparen würden, erklärte der Präsident des ifo-Instituts, Professor Clemens Fuest, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Trotzdem sind Einzelmaßnahmen wie ein solcher Freibetrag nicht zielführend“, sagte er. „Wir brauchen ein überzeugendes Gesamtkonzept für die Altersvorsorge und für die Besteuerung von Kapitaleinkommen“, forderte Fuest.

Auch Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, lehnt den Plan von Merz ab: „Keine neue Förderung, sondern bestehende Systeme überprüfen", forderte er. „Es gibt grundsätzlich keinen Grund bestimmte Anlageformen - wie Aktien oder Renten - steuerlich für die Altersvorsorge zu begünstigen“, erklärte er am gestrigen Sonntag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Mit den Riester- und Rürup-Renten gebe eine steuerliche Förderung, die aus verschiedenen Gründen auch kritisiert werde. Es müsse vielmehr gefragt werden, ob durch bestehende Regelungen bestimmte Anlageformen diskriminiert würden. Tatsächlich friste die Aktie in der Altersvorsorge in Deutschland im Vergleich mit Großbritannien, den Niederlanden, Schweden oder den USA eher ein Schattendasein, so Hüther.

SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach lehnt den Merz-Vorschlag ab: „Die Stärkung der Gesetzlichen Rentenversicherung ist das Gebot der Stunde und die Entwicklung waghalsiger Anlagemodelle“, sagte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Hier gibt es auch einen klaren Interessenkonflikt. Merz schlägt eine umstrittene Rentenreform vor, von der das Unternehmen Blackrock profitieren würde, für das er tätig ist“, kritisierte der SPD-Politiker.

„Der Vorschlag von Merz mag gut klingen und für BlackRock gut sein, aber für die Menschen mit kleinen Einkommen ist sein Vorschlag nicht hilfreich“, erklärte Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick. Natürlich gebe es bei der Kapitalgedeckten Altersvorsorge Reformbedarf. Aber es mangele nicht an steuerlicher Förderung, sondern an einem einfachen Produkt, das alle Menschen erreiche und bei dem nicht vor allem Banken, Fonds und Versicherungen profitierten, so Schick.

Heftige Kritik äußerte auch die Chefin der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht: „Es ist unverantwortlich, Kleinsparer zu motivieren, ihre Altersvorsorge auf die Aktienmärkte zu tragen, damit Blackrock und Co. noch mehr Spielgeld für ihre Zockereien haben, bei denen am Ende immer der Kleinanleger verliert“, sagte sie gegenüber unserer Berliner Redaktion. „Wir brauchen keine Steueranreize für risikoreiche Aktieninvestitionen, sondern die Wiederherstellung einer den Lebensstandard im Alter sichernden gesetzlichen Rente“, so Wagenknecht. Merz beweise mit seinem Vorschlag, dass er in den letzten Jahren vor allem eines gelernt habe: „Wie man die Interessen der Finanzmafia optimal bedient.“