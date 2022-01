Von Ulrich Krökel

Berlin. Mit der Waffe in der Hand verhandelt es sich besser. Frei nach dieser Devise hat Russland rund 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Die USA und die EU drohen ihrerseits mit "Sanktionen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat". Unterdessen laufen die diplomatischen Drähte heiß. Für diese Woche sind mehrere hochrangige Treffen geplant. Erklärtes Ziel des Westens ist es, die territoriale Integrität und das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine zu sichern. Doch welche Absichten hegt Wladimir Putin? Kremlkenner sind sich einig: Die Motivlage in Moskau ist "multidimensional". Ein Überblick über Putins Prioritäten.

Nato zurückdrängen

Der russische Präsident hat erklärt, er wolle keinen Krieg. Eine Invasion in der Ukraine stehe nicht zur Debatte. Im äußersten Fall werde es eine "militärisch-technische Antwort" geben. Denn in Wirklichkeit bedrohe der Westen Russland. Putin verlangt deshalb Sicherheitsgarantien für sein Land sowie ein Ende der Nato-Osterweiterungen. Westliche Truppen seien bis an die Grenzen Russlands herangerückt, nicht umgekehrt. Putin-Kritiker halten diese Darstellung für ein Meisterstück politischer Irreführung. Sie verweisen auf die Krim-Annexion 2014 und den von Russland angeheizten Krieg im Donbass. Zudem sei nun eine Invasionsarmee aufmarschiert. Die Bedrohung gehe also von Moskau aus. Für die Nato kommt ein Verzicht auf die "freie Bündniswahl" nicht in Frage. Künftige Osterweiterungen wird sie deshalb nicht ausschließen. Denkbar wären aber umfassende Garantien für einen Gewaltverzicht auf beiden Seiten.

Regime stärken

Tatsächlich ist ein Szenario, in dem Nato-Truppen die Nuklearmacht Russland angreifen, mehr als unrealistisch. Das heißt aber nicht, dass es im Kreml kein begründetes Misstrauen geben könnte. Im Rückblick auf die Putin-Ära ist eine Konstante erkennbar: die Angst vor einem aus Washington gesteuerten "Regime Change". 2003 und 2004 siegten in Georgien und der Ukraine prowestliche Revolutionen. Seither treibt Putin die Furcht vor einem ähnlichen Szenario in Moskau um. 2012 ließ er Massenproteste niederknüppeln. In der Folge baute er seine Herrschaft bis an den Rand einer Diktatur aus. Dennoch lebt Putin politisch auch von seiner Popularität. Die war nie größer als nach der Krim-Annexion. Für die aktuelle Krise gilt deshalb: Außenpolitik ist immer auch Innenpolitik mit anderen Mitteln. Zumal Putin einen Erfolg dringend braucht. Corona, wirtschaftliche Stagnation und Inflation belasten die Beliebtheitswerte des Präsidenten, der sich in zwei Jahren einer Wahl stellen muss.

Nationalismus hochhalten

In Russland wurde die Krim-Annexion als "Wiedervereinigung" gefeiert. Die nationalistischen Aufwallungen ebbten zwar wieder ab. Geblieben ist aber eine imperiale Ideologie in den Eliten. Dieses großrussische Denken knüpft an slawophile Ideen der Zarenzeit an. Putin, der lange als reiner Machtpolitiker galt, hat sich diesem "Moskauer Mainstream" zuletzt angenähert. Im Sommer veröffentlichte er einen Aufsatz, in dem er den slawischen "Brüdern" in Belarus und der Ukraine den Anspruch auf Eigenständigkeit absprach. Sie seien zur Zeit des Zarenreiches "in der großen russische Nation aufgegangen". Eine "Wiedereingliederung" der Ukraine wäre eine logische Konsequenz – im Zweifel mit militärischen Mitteln.

Einfluss vergrößern

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Putin noch immer vor allem in Einflusssphären denkt. Das zeigte sich zuletzt in der Belarus-Krise, als er die Schwäche von Machthaber Alexander Lukaschenko nicht für eine Annexion nutzte. Er führt Lukaschenko lieber an der langen Leine. Deshalb spricht einiges dafür, dass es Putin in der Ukraine um eine geopolitische Gewinnmitnahme geht. Die Drohung mit einer Invasion könnte dazu dienen, in den Gesprächen mit den USA die faktische Anerkennung der Krim-Annexion und einer russischen Einflusssphäre im postsowjetischen Raum herauszuverhandeln. Das Gefährliche daran: Die Taktik hat nur Erfolg, wenn die Angriffsdrohung glaubhaft ist – und damit auch real.