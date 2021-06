Heidelberg/Minsk. (make) Als die Heidelbergerin Olga B. ihren Bruder diese Woche zum Geburtstag erreicht, herrscht Erleichterung. Der 30-Jährige, dessen Name zu seinem Schutz hier nicht geschrieben steht, hat es geschafft. Raus aus Minsk - wo ihm der Antritt einer Gefängnisstrafe blüht - rein in die Schweiz. Fern von den Fängen des Diktators Alexander Lukaschenko.

Die Willkür des Systems hat der IT-Spezialist am eigenen Leib erfahren müssen. Im November verhaftet ihn die Geheimpolizei Omon in Minsk ohne erkennbaren Anlass an einer Metro-Station. Es folgten Stunden der Angst im Untersuchungsgefängnis samt Verhör durch vermummte Omon-Kräfte. Er wird tags drauf freigelassen, ohne dass ihm Gewalt widerfährt – wie vielen seiner Mitinsassen. Trotzdem erhält er ein Urteil: acht Tage Gefängnis. Antrittszeitpunkt? Unbekannt.

Seither lebte die Familie in Ungewissheit. Wissend um die Zustände von Folter und Gewalt in den Haftanstalten, die in Belarus zu Superspreading-Orten für Corona wurden. Olga B., die in Eberbach als Integrationscoach arbeitet, machte ihrem Bruder und der noch in Minsk lebenden Mutter Mut. Der Anwalt der Familie bemüht sich um einen Freispruch. Bisher vergebens. So entschied sich Bs Bruder schweren Herzens, seine Heimat zu verlassen.

Als aus der Schweiz eine Job-Zusage kommt, organisiert er die Ausreise. Zunächst von Minsk nach Moskau mit dem Zug. Seinen Pass muss er – wie alle Mitfahrenden – zur Fahrt beim Schaffner abgeben. Das Haft-Urteil stets im Hinterkopf. Vermerkt ist sein Name offenbar nicht. Den Ausweis zurück, das Arbeitsvisum am Flughafen Moskau vorgezeigt, geht es in die Schweiz, wo er mit Blick auf die Berge vorerst in Sicherheit ist.

Die in Europa verteilte Familie fühlt natürlich weiterhin mit den Menschen, die in Belarus von Lukaschenko unterdrückt werden. Olga B. organisierte im August in Heidelberg eine Solidaritätskundgebung. Hier lernt sie Marina Z. kennen, die im Oktober den Kulturverein Belarus mitgründete, der Menschen in Baden-Württemberg zusammenbringt, die sich mit der Widerstandsbewegung verbunden fühlen.

Die 30-jährige promovierende Theologin ist selbst in Minsk geboren und mit elf Jahren nach Heidelberg gekommen. Sie organisiert Konzerte und Kundgebungen, ist vernetzt mit Journalisten aus Belarus. Eine Zusammenstellung aus Bildern, die von einem belarusischen Presseclub im letzten Sommer im Zuge der Proteste in Belarus aufgenommen wurden, sollen nun im Rahmen einer Ausstellung auch in Heidelberg gezeigt werden.

Man warte noch auf die Genehmigung, so Marina Z.. Das zuständige Fachamt sei noch mit der Anfrage beschäftigt, teilte die Stadt auf RNZ-Anfrage mit. Mit den Bildern möchte Marina Z. weiter aufmerksam machen auf die Situation in Belarus. Sie und die Familie von Olga B. wollen weiter kämpfen. Für ein freies Belarus. Ohne Lukaschenko.

Bloß nicht Weihnachten hinter Gittern

Heidelberg/Minsk. (make) Die Kraft der Protestbewegung ist ungebrochen. Auch 18 Wochen nach der manipulierten Präsidentschaftswahl gingen am Sonntag in Belarus wieder Tausende Menschen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße. Die Verbindung in die Heimat ist für die gebürtige Minskerin Olga B. intensiv. Die 43-Jährige skypt von Heidelberg aus täglich mit ihrem Bruder und ihrer Mutter, die in Minsk leben. Ersterer wurde am 8. November von der Geheimpolizei Omon grundlos festgenommen, in der Untersuchungshaft verhört – und verurteilt. Zum Schutz vor politischer Verfolgung steht der Familienname, der dieser Zeitung bekannt ist, hier nicht geschrieben.

Acht Tage Gefängnis lautete das Urteil. "Wir hatten auf eine Geldstrafe gehofft und sind dementsprechend niedergeschmettert", sagt B. im Gespräch mit der RNZ. Eine Haftstrafe, weiß B., kann für den 29-Jährigen im schlimmsten Fall Gewalt und Folter bedeuten. Noch ist der IT-Spezialist zu Hause in Minsk, arbeitet im Homeoffice. Wann er die verhängte Strafe antreten muss, ist ungewiss. "Die Ungewissheit ist belastend", erzählt B.. "Wir hoffen natürlich, dass er nicht Weihnachten getrennt von der Familie im Gefängnis verbringen muss".

Stärker noch, sagt B., bedrücke die Familie das Risiko, dass sich ihr Bruder im Gefängnis mit dem Coronavirus infiziere. "Da er eine chronische Lungenschwäche hat, beunruhigt uns das umso mehr", sagt sie. Und verweist auf die Erfahrungen eines Freundes, der zusammen mit ihrem Bruder festgenommen wurde. Dieser hat zwei Wochen Gefängnis bereits hinter sich, leidet nun nach seiner Freilassung stark an Covid-19. Überbelegte Zellen, ein Dauer-Wechsel der Inhaftierten, kaum Durchlüftung und wenig Ausgang machen die Haftanstalten im Land zu Infektions-Hotspots.

Noch bemüht sich der Anwalt von Bs Bruder, einen Freispruch zu erwirken. So belegen Video-Aufnahmen, dass er sich am Tag der Verhaftung gar nicht an einer Demonstration beteilige. Doch ob diese Mitschnitte als Beweise vor Gericht überhaupt berücksichtigt werden? "Ich habe da wenig Hoffnung", gibt B. zu.

Seiner Mutter musste Bs Bruder versprechen, nicht mehr zum Protest auf die Straße zu gehen. Das übernahm die 65-Jährige bis zuletzt höchst selbst, stand Auge in Auge mit Sicherheitskräften, die auch bei Senioren hart zupacken. Mittlerweile zögert sie. Sie möchte im Notfall ihren Sohn in Haft mit Sachen versorgen. Denn das dürften nur enge Verwandte.

"Belarus hat sich verändert"

Die Heidelbergerin Olga B. setzt sich für die Oppositionsbewegung in ihrer Heimat ein, in der ihr Bruder verhaftet wurde.

Heidelberg. Kälteempfindlich ist Olga B. nicht. Auch bei geöffneten Fenstern und knappen 15 Grad im Raum entledigt sie sich ihres Blazers. Die 43-Jährige Heidelbergerin strahlt Optimismus aus. Trotz der komplizierten politischen Situation in ihrer Heimat Belarus, die dieser Tage auch ihre Familie ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen hat. Olga Bs voller Name ist der Zeitung bekannt, steht aber aus Gründen des Schutzes für politisch Verfolgte aus Belarus hier nicht geschrieben.

Sieht die Solidarität in der belarussischen Gesellschaft als Erfolg: Olga B.. Foto: make

"Ich bin stolz auf alle Protestierenden", sagt B.. Nicht nur in ihrer Geburtsstadt Minsk begehren seit der mutmaßlich manipulierten Präsidentenwahl im August Menschen in Massen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf. Jede Woche geht man im Land auf die Straße. Der Protest zieht sich durch alle sozialen Schichten. Montags demonstrieren vor allem die Rentner, samstags die Frauen, sonntags die breite Masse zusammen. Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten, Neuwahlen und die Freilassung der aus politischen Gründen Gefangenengehaltenen.

Dazu zählt auch Bs jüngerer Bruder, der wie ihre Mutter in Minsk lebt. "Vergangenen Sonntag ist er von der Spezialeinheit Omon grundlos verhaftet worden", erzählt B.. Zusammen mit einem Freund sei der 29-Jährige auf dem Weg zu einer Protestaktion gewesen, als Polizisten ihre Personalien aufnehmen wollten. Beide mussten anschließend in einem dunklen Transporter mitkommen.

"Als ich bis zum Abend nichts von ihm gehört hatte, wusste ich, dass etwas nicht stimmt", erinnert sich B.. Ihr Bruder, dessen Namen aus Angst vor Repressalien hier nicht geschrieben steht, wird zunächst verhört. Warum er unterwegs war, ob er regierungskritisch gesinnt sei. Jedes Wort wird auf Video aufgezeichnet.

"Die meisten sind vorbereitet, haben beschwichtigende Ausreden", sagt B.. Doch das spiele keine Rolle. Anschließend geht es für den IT-Spezialisten – getrennt von seinem Kumpel – zu einem Untersuchungsgefängnis außerhalb von Minsk. Dort angekommen, erzählt B., müssen die Inhaftierten vor einem Spalier aus Aufsehern gebückt über die auf dem Boden ausgerollte Fahne der Oppositionsbewegung trampeln. Ein symbolischer Akt der Demütigung.

Einen Tag und eine Nacht verbringt Bs Bruder in Haft. Anders als viele Mithäftlinge kommt er frei, ohne körperliche Gewalt zu erfahren. Völlig aufgelöst nimmt ihn seine Mutter, die nach intensiver Recherche den Haftort herausfinden konnte, Montagabend in Empfang. "Uns kam die Ungewissheit vor wie eine Ewigkeit", sagt B.. Vorbei ist die Angst aber nicht. An diesem Montag steht der Gerichtsprozess an. Und noch immer ist der Freund in Haft.

Wie Bs Bruder und seinem Kumpel geht es jede Woche Hunderten von Belarussen. Amnesty International beklagt neben den willkürlichen Verhaftungen weit verbreitete Folter und Misshandlungen in belarussischen Gefängnissen. Zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen von Betroffenen belegen diese Berichte.

Olga B. ist erst durch die Entwicklungen in ihrer Heimat zur politischen Aktivistin geworden. Am Oberteil trägt sie einen Anstecker, auf dem ein mit Händen geformtes Herz, eine Faust und ein Victory-Zeichen abgebildet sind. Die Symbole der Oppositionsbewegung.

"Früher hätte ich das nicht getan", sagt die zweifache Mutter, die vor gut 20 Jahren fürs Studium nach Deutschland kam, dort ihren Mann kennenlernte und seit 13 Jahren in Heidelberg lebt. Mit "das" meint die Sprach- und Kulturwissenschaftlerin, etwa die Organisation von politischen Kundgebungen für Weißrussland in Deutschland. Aktuell wirkt B., die in Eberbach als Integrationscoach arbeitet, bei der Gründung eines belarussischen Kulturvereins mit, der schon über 300 Mitglieder zählt.

Dass in ihrer Heimat der Wille zum Wandel nach 26 Jahren Lukaschenko-Herrschaft erstarkt, führt B. vor allem auf dessen Umgang mit der Corona-Pandemie zurück. Ohne weitfassende Strategie habe der Machthaber versucht, die Gefährlichkeit des Virus herunterzuspielen. Massenhaft erkrankten Arbeitende aus dem Staatssektor. Die offiziellen Fallzahlen liegen fern der Realität. "Viele, die ihm jahrelang loyal waren, fühlen sich beim Gesundheitsschutz im Stich gelassen", sagt B..

Lukaschenko gebe sich von all dem unbeeindruckt, halte sich für unantastbar. Doch die Einstellung der Bevölkerung habe sich gewandelt. "Belarus hat sich verändert", sagt B.. Der Widerstand wirke identitätsstiftend. Im Land selbst und darüber hinaus. Ob in San Francisco, Neu Delhi oder Sydney. Rund um den Globus geben sich Belarussen zu erkennen, die sich mit der Oppositionsbewegung solidarisieren. "Schon das ist ein Erfolg", sagt B. und blickt voraus: "Das wird nicht aufhören". Auch sie und ihr Bruder werden weiter kämpfen. Jetzt erst recht.

