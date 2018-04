Von Kathrin Hoth

Heidelberg. MEZIS steht für "Mein Essen zahl ich selbst". Die gemeinnützige Initiative wurde 2006 von Medizinern gegründet und will für die allgegenwärtige Beeinflussung der Pharmaindustrie in der Medizin sensibilisieren. Am Wochenende trifft sich der Verein zu einer Fachtagung in Heidelberg. Die RNZ sprach mit dem MEZIS-Vorstand Niklas Schurig.

Sie veranstalten einen Kongress in der Jugendherberge, nicht im Sternehotel. Warum?

Weil wir unser Essen selbst zahlen und keinen Sponsor haben, der uns Luxus finanziert. Dafür besteht bei uns auch nicht die Gefahr, dass wir beeinflusst werden.

Werden Ärzte tatsächlich so oft zum Essen eingeladen?

Nicht so häufig wie früher, aber oft genug. Bei Fortbildungen, bei denen der Veranstalter mit einer Pharmafirma kooperiert, ist das die Regel.

Ärzte zählen nicht gerade zu Geringverdienern. Lassen sie sich tatsächlich durch ein Essen beeinflussen?

Es ist ein uralter Instinkt, dass man sich für Geschenke bedanken möchte. Wenn das wie im Fall der Pharmafirmen nicht direkt geht, bleibt trotzdem das Gefühl, dass man dem Schenker wohlgesonnen ist. Und genau um dieses Gefühls geht es.

Werden Ärzte auf diesen Fortbildungen auch direkt inhaltlich beeinflusst?

Diese Fortbildungen sind reines Produkt-Placement. Der Vortragende macht das natürlich nicht platt, er nennt keine Produktnamen. Aber es gibt Strategien der subtilen Beeinflussung, zum Beispiel die Konkurrenz schlecht zu machen. Außerdem fährt gegen Ende, wenn es um Fragen geht, im Hintergrund schon der Essenswagen auf. Da ist dann klar, dass niemand mehr kritische Fragen stellt.

Wäre es an der Politik, an dieser Praxis etwas zu ändern?

Ich sehe eher die ärztliche Selbstverwaltung in der Pflicht. Es ist so: Ärzte müssen eine gewisse Anzahl an Fortbildungspunkten erwerben, um an der kassenärztlichen Versorgung teilnehmen zu dürfen. Wir kritisieren, dass diese Punkte auch für Fortbildungen vergeben werden, bei denen der Veranstalter mit Pharmafirmen zusammenarbeitet. Die zertifizierten Fortbildungen sollten pharma-frei sein. Da müssten die Ärztekammern eigentlich aktiv werden.

Es gibt seit 2016 ein Antikorruptionsgesetz für das Gesundheitswesen. Warum genügt Ihnen das nicht?

Das Gesetz ist eine andere Baustelle. Die besagten Fortbildungen haben mit Korruption nichts zu tun, das ist nicht strafrelevant. Da gibt es Verträge zwischen Tagungsveranstalter und Pharmahersteller. Das ist nicht wettbewerbsverzerrend, der Arzt profitiert ja letztlich nicht vom Geld der Pharmaindustrie. Etwas anderes wäre es, wenn sich ein Arzt zwei Wochen nach Mallorca einladen lassen würde.

Eine andere Möglichkeit der Einflussnahme ist die Praxissoftware, oder?

Viele Anbieter der Software haben Verträge mit den Pharmafirmen. Das Vorgängermodell meiner jetzigen Version gab es günstiger mit Werbung und teurer ohne. In der Variante mit Werbung habe ich zum Beispiel bemerkt, dass auf einmal ein Fenster aufpoppte, in dem ich darauf hingewiesen wurde, dass heute Heuschnupfenwetter ist. Teilweise wurden mir auch Patienten vorgeschlagen, die für eine Studie geeignet sein könnten. Das waren natürlich Anwendungsbeobachtungen, also schlechte Studien.

Aber Studie klingt doch eigentlich gut.

Diese Anwendungsbeobachtungen sind Marketinginstrumente. Der Arzt soll statt dem Standardpräparat ein bestimmtes anderes Medikament verschreiben und in einem Fragebogen seine Beobachtungen eintragen. Der Arzt kassiert dafür richtig viel Geld, zwischen 80 und 400 Euro. Der Witz ist, dass es gar nicht um die Beobachtungen des Arztes geht, die werden meist nicht einmal gelesen. Es geht darum, dass der Hersteller mehr seiner Medikamente verkauft, weil der Arzt ja einen geldwerten Vorteil hat.

Wie halten sie es mit Besuchen von Pharmareferenten in Ihrer Praxis?

Ich empfange sie nicht mehr. Man muss sich klar machen, dass das im Grunde Staubsaugervertreter sind. Die bilden nicht fort, die haben keine Informationen, die wollen etwas verkaufen.

Ihre Patienten müssen also nicht fürchten, dass Sie nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind, weil Sie die Besuche ablehnen?

Im Gegenteil, es bringt den Patienten nur Vorteile. Ich habe mehr Zeit für sie. Und Ärzte, die keine Pharmareferenten empfangen, müssen nicht die ganzen Fehlinformationen aus ihrem Wissen herausfiltern. Es gibt Studien, dass Ärzte, die die Vertreter empfangen, eine teurere Therapie empfehlen und eine schlechtere. Eine, die weniger nahe an den Leitlinien ist.