Heidelberg. (make) Sahra Mirow (36) ist Landesvorsitzende der Linken in Baden-Württemberg.

Frau Mirow, anlässlich des Antikriegstages warben sie am Dienstag auf dem Heidelberger Bismarckplatz für die linke Grundposition: "Abrüsten statt Aufrüsten". Funktioniert persönlicher politischer Aktivismus auch unter Pandemie-Bedingungen?

Ja – mit Maske und Abstand. Aber natürlich wird er eingeschränkt. Als linke Partei ist das direkte Gespräch mit den Menschen wichtig. Dabei geht es oft darum, komplexe Zusammenhänge zu diskutieren und in die Tiefe zu gehen. Das wird erschwert. Daher verlagern wir gerade auch viel in den digitalen Bereich. Videositzungen können aber das direkte Gespräch nicht gleichwertig ersetzen.

In einem kürzlich bekannt gewordenen innerparteilichen Positionspapier, das Sie unterzeichneten, betonen Sie die strikte linke Grundhaltung: keine Einsätze der Bundeswehr, keine Rüstungsexporte und einen Austritt aus den militärischen Strukturen der Nato. Verwehrt Ihnen diese Position nicht die Chance auf eine Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen?

Wir wollen die Nato – die in ihrer jetzigen Form kriegstreiberisch ist – nicht ersatzlos abschaffen, sondern stattdessen zu einem Sicherheitsbündnis entwickeln, das Russland miteinschließt. Deutschland ist leider einer der größten Exporteure für Kleinwaffen weltweit, deren Endverbleib nicht sichergestellt werden kann. Auch das wollen wir ändern. Unsere Position ist mehrheitsfähig in der Bevölkerung und eigentlich auch in Teile von SPD und Grünen, die ursprünglich auch ein friedenspolitisches Profil hatten. Deshalb sehe ich die Kopplung nicht, dass das Festhalten an unseren Grundsätzen eine Regierungsbeteiligung verhindert.

Die jüngsten Zustimmungswerte der Linken sanken auf etwa 8 Prozent. Womit wollen Sie als Partei mobilisieren?

Natürlich sind Krisenzeiten in erster Linie Regierungszeiten. In der aktuellen Gemengelage halten wir uns aber stabil. Perspektivisch müsste eine Regierung, in der die Linke beteiligt ist, eine Regierung des politischen Wandels sein. Eine Regierungsbeteiligung ist aber kein Selbstzweck – und für uns an klare Bedingungen geknüpft. Es gibt das Bedürfnis nach einer sozialen Erneuerung, nach einer gerechten Reichenbesteuerung. Auch die künftige Neuaufstellung an der Parteispitze wird interessant. Wir sind eine Partei mit feministischem Anspruch. Ich persönlich fände eine weibliche Doppelspitze charmant.