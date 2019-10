Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Der Innenausschuss des Bundestags befasste sich am gestrigen Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung mit dem Anschlag von Halle. Die RNZ sprach hinterher mit SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci (45).

Herr Castellucci, haben Sie heute im Ausschuss Dinge über den Attentäter von Halle erfahren, die - wie es ein Innenminister einst formulierte - die Bevölkerung verunsichern müssten?

Das Profil des Täters ist schon erschreckend. Auch, weil sich eine direkte Linie zu vorherigen Anschlägen ziehen lässt. Insbesondere der norwegische Täter Anders Behring Breivik gilt als Vorbild. Das sind Abgründe.

Lässt sich die These vom Einzeltäter, der sich selbst radikalisierte, selbst Waffen beschaffte, aufrecht erhalten?

Uns wurde aus den ersten Gesprächen mit dem Generalbundesanwalt berichtet. Da hat er behauptet, ein Einzeltäter zu sein. Gleichzeitig gab es die Wohnungsdurchsuchung in Nordrhein-Westfalen bei einem Mann, der offenbar das Pamphlet des Attentäters hochgeladen hat. Wir haben beim NSU-Skandal schon einmal zu lange vermutet, dass die Dinge nichts miteinander zu tun haben. Deswegen sind die Behörden gut beraten, nicht vorschnell an einen Einzeltäter zu glauben. Aber selbst wenn es ein Einzeltäter war, ein vereinsamter, verwirrter Mensch, müssen wir uns fragen, welches gesellschaftliche Klima zu einer solchen Radikalisierung beiträgt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht Wurzeln des Hasses in der Gamer-Szene...

Der Hass ist nicht im Netz, sondern in den Herzen. Es geht nicht um Gamer oder irgendwelche Plattformen. Die verschwörungstheoretischen Ansätze im Internet haben auch ein Gegenbild in der realen Welt. "Umvolkung", "Überfremdung" - das wird ja auch im Bundestag, von der AfD, so vorgetragen.

Hätten die Sicherheitsbehörden im Vorfeld eine Chance gehabt, auf den Täter aufmerksam zu werden?

Die Sicherheitsbehörden sagen uns alle, sie hatten ihn nie im Visier. Nicht einmal wegen kleinerer Delikte. Er war nicht auffällig. Um 11.58 Uhr ging es los mit der Live-Video-Übertragung. Da erst konnten polizeiliche Behörden tätig werden.

Der Täter nutzte selbst gebaute Waffen, gewissermaßen mit Material aus dem Baumarkt. Lässt sich eine solche Selbstbewaffnung verhindern?

Eine hundertprozentige Sicherheit vor solchen Anschlägen gibt es nicht, aber es ist unsere Aufgabe, für maximale Sicherheit zu sorgen. Für vordringlich halte ich, dass wir über eine Regelabfrage beim Bundesverfassungsschutz zunächst den Waffenerwerb von bekannten Extremisten unterbinden.

Im Video des Täters hat man den Eindruck, dass er relativ lange unbehelligt in Halle unterwegs war. Musste die Polizei da Versäumnisse einräumen?

Die Reaktionszeit von sieben bis acht Minuten bewegt sich im Grenzbereich. Dass allerdings der Täter von der Synagoge zum zweiten Tatort weiterfahren konnte, dann angeschossen wurde, entkam und erst eine Stunde später gestellt werden konnte: Das muss sicherlich durch die Landespolizei in Sachsen-Anhalt aufgearbeitet werden. Optimal war das bestimmt nicht.

Die Synagogentür hielt, der Täter konnte sie glücklicherweise auch nicht aufsprengen. Ist die Konsequenz dennoch, dass jüdische Einrichtungen weiter zu Hochsicherheitshäusern aufgerüstet werden?

Ich schäme mich schon heute, wenn ich hier in Berlin an jüdischen Einrichtungen vorbeilaufe und sehe, wie sie gesichert werden müssen. Jeder in diesem Land sollte seinen Glauben frei leben können. Stellen wir uns vor, wie es wäre, wenn wir zum Krippenspiel an Weihnachten erst einmal durch die Sicherheitsschleuse müssten! Es ist richtig, Synagogen zu schützen, gleichzeitig dürfen wir uns als Gesellschaft nicht an eine permanente Bedrohungslage gewöhnen. Wir müssen an die Wurzeln gehen, um antisemitischen, antimuslimischen, fremdenfeindlichen Haltungen zu begegnen. Ich habe deshalb eine Antisemitismus-Konferenz gefordert, um dort zu beraten, welche Strategien gegen Antisemitismus und generelle feindliche Einstellungen gegen einzelne Bevölkerungsgruppen erfolgversprechend sind und wie diese besser unterstützt werden können.

Der Verfassungsschutz fordert mehr Mittel, um Rechtsextreme beobachten zu können. Wurde das Gebiet gefährlich vernachlässigt?

Der Rechtsextremismus ist eine der größten Gefährdungen, die wir in diesem Land haben. Wenn Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt da Personalaufwuchs benötigen, dann unterstützen wir das.