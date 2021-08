Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. "Für die Bundesregierung ist jede Form von Antisemitismus nicht hinnehmbar." Das ist die Grundlinie, die Felix Klein, der Regierungsbeauftragte für Jüdisches Leben in Deutschland, gestern formulierte. Bildungsministerin Anja Karliczek legte bei der Vorstellung von Forschungs-Schwerpunkten zur Erforschung der Ursachen nach. Sie sprach von "Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt", das Antisemitismus und Rassismus darstellten. Solche Haltungen müssten mit aller Entschlossenheit bekämpft werden. Für Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) geht es bei Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus um "Gefahren für unser Land", für deren Bekämpfung man tief in die Tasche greifen müsse. Christine Lambrecht (SPD), die Familien- und Justizministerin, unterstrich die besondere Bedeutung der Prävention. Der Schulterschluss mit der Gesellschaft sei dabei ganz wichtig.

Dem erstarkenden Antisemitismus gilt seit geraumer Zeit ein besonderes Augenmerk der Bundesregierung. Jüdisches Leben im Landes sei so bedroht wie lange nicht mehr, klagt Karliczek. Das weise auch die im letzten Jahr um 15 Prozent auf 2351 gestiegene Zahl gemeldeter antisemitischer Vorfälle aus. Verschwörungstheorien, wie sie in der Querdenker-Szene verbreitet seien, spielten dabei eine immer größere Rolle. Es gibt, so die Beobachtung der Experten, eine wachsende Schnittmenge zwischen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus, mit Wirkung bis hinein in die Mitte der Gesellschaft. Der Wissenschaftliche Leiter des Münchener Zentrums für Holocaust-Studien, Frank Bajohr, spricht von einem "Eisbergmodell", nach dem der Antisemitismus auf einen breiten Sockel in der Gesellschaft ruht.

Um die grassierende antijüdische Stimmung wirksam zu bekämpfen, müsse Klarheit über die vielfältigen Ursachen hergestellt werden. Gesucht werden also die Schlüssel, um dieses Übel wirksam zu bekämpfen. Gefüllt werden soll diese Wissenslücke nun mit Forschungsvorhaben in der Dimension von über 35 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren aus dem Etat des Ministeriums. So wird etwa der Schulbereich mit seinen antijüdischen Vorfällen besonders ins Visier genommen, um Gegenkonzepte zu entwerfen. Ganz wichtig ist das Thema Judenhass und antijüdische Hetze im Internet. Dieser Bereich wird immer bedeutsamer, so die Experten – auch in Verbindung mit der Querdenker-Szene. Unter die Lupe nehmen sollen Experten darüber hinaus der Umgang der Justiz mit diesem Themenfeld. Auch eine offensive Vermittlung der jüdischen Alltagskultur wird angepeilt.

Felix Klein betrachtet mit besonders großer Sorge, dass "Judenhass in vielen aktualisierten Formen" immer stärker auf die Straße getragen wird. Diese Haltung habe als eine Art "ideologischer Kitt" gedient, um verschiedenste Gruppen bei sogenannten Hygiene-Demonstrationen zu verbinden. In der Querdenken-Bewegung verbreiteten inzwischen Rechtsradikale ihre antidemokratischen, oft auch antisemitischen Inhalte Hand in Hand mit vorher "unauffälligen Akteuren aus eher bürgerlichen Milieus". Judenhass habe sich weit über die herkömmliche Szene hinaus verbreitet.

Das Kabinett beschloss gestern darüber hinaus einen von Ministerin Lambrecht vorgelegten "Bericht über Arbeit und Wirksamkeit der Bundesprogramme zur Extremismusprävention". Deren tragende Säulen sind die Vorhaben "Demokratie leben!" und "Zusammenhalt durch Teilhabe". Ersteres ist das finanzstärkste und weitreichendste Förderprogramm des Bundes in diesem Bereich. Bis 2024 werden dafür nach den Worten von Scholz über 600 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung stehen.