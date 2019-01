Von Christian Altmeier

Heidelberg. Die frühere Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist seit Dezember CDU-Vorsitzende. Die RNZ sprach sie Ende vergangener Woche beim Neujahrsempfang der Heidelberger CDU.

Frau Kramp-Karrenbauer, Franz Müntefering sagte mal, SPD-Vorsitzender sei das schönste Amt neben Papst. Wie schön ist der CDU-Vorsitz?

Mit Papst lässt sich sicherlich kein Amt vergleichen. Aber es ist eine große Ehre, CDU-Vorsitzende zu sein. Ich würde jedenfalls nicht mit der Kollegin der SPD tauschen wollen.

Im vergangenen Jahr waren Sie Ministerpräsidentin, Generalsekretärin und schließlich Parteivorsitzende. Sind Sie im neuen Amt überhaupt schon angekommen?

Die Arbeit fängt jetzt so richtig an. Über die Weihnachtszeit und zum Jahresanfang waren noch sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Urlaub, weil das vergangene Jahr für alle in der Parteizentrale sehr arbeitsintensiv war. Aber mit der Klausurtagung am Wochenende ging die Arbeit für alle jetzt richtig los.

Viele in der CDU wünschen sich, dass die Partei ihr konservatives Profil schärft. Wie wollen Sie diesem Wunsch entgegenkommen?

Ich habe immer gesagt, dass ich von dieser sehr einseitigen Diskussion wenig halte. Die Partei hat drei Flügel, nämlich einen konservativen, einen liberalen und einen sozialen. Und über allem steht als verbindendes Band das C für das Christliche. Die CDU war immer dann besonders stark, wenn alle drei Flügel gleichermaßen erkennbar waren, sowohl in der Programmatik als auch in den Personen. Daran arbeiten wir.

Aber kommt der konservative Flügel nicht gerade etwas zu kurz?

Wir müssen in einigen unserer Kernkompetenzen, wie etwa dem Thema Sicherheit oder dem Thema Wirtschaftskompetenz, sicherlich wieder besser werden - gerade mit Blick auf die gegenwärtigen Herausforderungen. Deshalb werden diese Themen auch einen der programmatischen Schwerpunkte in diesem Jahr bilden.

Dazu gehört die Mitarbeit von Friedrich Merz, der die CDU künftig in Wirtschaftsfragen beraten soll. Reicht das aus, um dessen Anhänger in der CDU zufrieden zu stellen?

Ich freue mich, dass Friedrich Merz sich bereit erklärt hat, mir persönlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und damit auch der CDU. Er verfügt über ausgewiesene Kompetenzen bei der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik und auch der Außenpolitik, insbesondere was das Verhältnis zu den USA angeht. In diesen Themenfeldern wird er mitmachen, und das wird der CDU insgesamt auch gut tun.

Die Frage, welche Rolle Merz in der Partei spielen soll, ist damit aber noch nicht abschließend geklärt, oder?

Friedrich Merz und ich sind uns über die Art und den Charakter der Zusammenarbeit einig. Es gibt einen Kreis von unabhängigen Experten, die mich als Parteivorsitzende beraten. Dazu wird Merz gehören. Wir wollen im Laufe dieses Jahres einen Schwerpunkt auf das Thema Transatlantische Beziehungen legen. Da wird er sich sicherlich auch mit einbringen.

Friedrich Merz wollte Minister werden, nun ist er Mitglied einer Beraterkommission. Ist das nicht doch ein Abstellgleis?

Friedrich Merz und ich haben nur darüber gesprochen, wie er sich in der Partei einbringen kann. Die Frage der Regierungsbildung ist Sache der Bundeskanzlerin.

Die FDP hat Zweifel an Ihrer wirtschaftspolitischen Kompetenz geäußert. Landeschef Michael Theurer bezeichnete Sie auf dem Dreikönigstreffen in Stuttgart als "Boom-Bremse".

Man muss nicht auf alles eine Antwort geben, was auf Parteitreffen der FDP so gesagt wird. Da ist auch viel Folklore dabei. Wer sich mit der Situation des Saarlandes wirklich auskennt, der weiß, was die Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter guten politischen Rahmenbedingungen auf den Weg gebracht haben. Insofern sehe ich diese Debatte sehr gelassen.

Die Konjunkturaussichten trüben sich ein. Was soll die Regierung dagegen tun?

Die internationale Lage ist schwieriger geworden. Wir haben mit dem Brexit eine große Herausforderung. Wir entwickeln aus meiner Sicht nicht genügend Dynamik, um unsere Spitzenpositionen in alten Wirtschaftsfeldern zu halten und in mit neuen zu erringen. Das sind die Hausaufgaben, die wir machen müssen. Dazu werden wir als CDU Vorschläge machen.

In vielen Städten, auch in Heidelberg, mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Was wollen Sie dagegen unternehmen?

Die Regierung hat bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Eine davon ist das Baukindergeld, um Familien beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen. Das läuft bisher sehr gut. Andere Maßnahmen sind in Planung. Wir führen derzeit etwa eine Debatte über die Grundsteuer, die nicht unerheblich ist für die Frage, wie sich Immobilienpreise und Mieten entwickeln. Wir müssen uns außerdem fragen, wie wir den Wohnungsbau gerade in Ballungsräumen unterstützen können. Das ist eine Frage der Flächen, die zur Verfügung stehen, und auch der Bauauflagen. Aber es sind bisher noch nicht alle Instrumente, die im Koalitionsvertrag stehen, auch umgesetzt. Auch hier werden wir als CDU eigene Vorschläge in die Debatte einbringen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat davor gewarnt, dass es eine Koalition von CDU und AfD in Sachsen geben könnte. Können Sie ein solches Bündnis ausschließen?

Lars Klingbeil versucht dieses Thema bereits seit einigen Monaten zu platzieren. Ich möchte dem Generalsekretär der SPD keine Ratschläge geben. Aber ich glaube, mit Blick auf die Lage der SPD in den entsprechenden Bundesländern hätte er genügend zu tun. Wir haben auf dem Bundesparteitag der CDU einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass es keine Zusammenarbeit mit den Populisten von links und von rechts geben wird. Dieser Beschluss gilt.

Friedrich Merz kann sich wie erwähnt einen Ministerposten vorstellen. Wie ist es mit Ihnen?

Ich habe deutlich gesagt, dass ich meine ganze Kraft in die Arbeit als Parteivorsitzende stecken will. Wir haben bald eine besondere Konstellation, weil die Vorsitzenden der drei Regierungsparteien nach der Wahl von Markus Söder zum CSU-Chef allesamt keinen Posten im Bundeskabinett haben werden. Das gibt auch mehr Freiheit für die Regierungsparteien. Und deshalb will ich das auch auf jeden Fall so beibehalten.

Glauben Sie, dass Angela Merkel bis 2021 Bundeskanzlerin bleibt?

Sie hat erklärt, dass sie bereit ist, das Amt, in das sie gewählt worden ist, auch bis zum Ende der Legislaturperiode zu bekleiden. Regierungen, die für eine ganze Legislaturperiode gewählt worden sind, sollen auch ihre Arbeit machen. Das ist wichtig für die Stabilität in Deutschland und damit auch für die Position und Stärke der Kanzlerin im Ausland, etwa bei anstehenden europäischen Verhandlungen. Deswegen sehe ich darin auch eine der Aufgaben, die wir in der CDU zu bewältigen haben.

Und mit wem geht die CDU als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl?

Das wird rechtzeitig festgelegt werden. Es wird dabei so sein wie bei allen CDU-Vorsitzenden vor mir, die den Prozess von der Spitze her angeführt und einen Vorschlag gemacht haben. Und genau das werde ich dann auch tun.