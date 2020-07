Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. CDU-Politikerin Anja Karliczek (49) ist Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Frau Karliczek, haben wir den Kampf gegen das Virus schon gewonnen, oder müssen wir noch mit einer weiteren Infektionswelle rechnen?

Das Virus breitet sich weiterhin überall auf der Welt aus. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen zum Teil dramatisch. Schauen Sie nur auf die Lage in den USA. Auch in Deutschland ist das Virus weiterhin präsent. Die Infektionszahlen sind zwar moderat. Aufatmen können wir aber noch lange nicht. Es gibt auch keinen Grund zum Leichtsinn. Wir müssen an der gegenwärtigen Maskenpflicht und den Abstandsregeln festhalten. Länder wie Israel, die vielleicht zu früh die Regeln gelockert haben, erleben gerade harte Rückschläge. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, heißt es immer. Der Gedanke muss uns in dieser Corona-Krise leiten.

Was bedeutet das für neue Lockerungen?

Wir sollten jetzt nicht alle denkbaren Möglichkeiten der Lockerungen ausreizen, sondern immer mit einem gewissen Sicherheitspuffer handeln. Wir müssen versuchen, die Risiken von Rückschlägen möglichst gering zu halten, natürlich in Abwägung mit den Freiheitsrechten. Ein großer Rückschlag würde nicht nur die Gesundheit und das Leben von sehr vielen Menschen gefährden, sondern auch der Wirtschaft, die sich gerade ein wenig erholt, schwer schaden. Dessen müssen wir uns bewusst sein, auch wenn die Regeln manch einen nerven.

Wie lässt sich erreichen, dass sich Deutschland mit ausreichenden Mengen von Corona-Medikamenten, wie Remdesivir versorgen kann?

Der erste ganz wichtige Schritt ist herauszufinden, welche bekannten und schon zugelassenen Medikamente für die Behandlung von Covid-19-Patienten nützlich sein können. Da laufen viele Studien, die auch vom BMBF gefördert werden. Es gibt bereits einige vielsprechende Kandidaten – wie etwa ein bestimmtes Cortison-Präparat. Der Vorteil ist, dass diese Medikamente aktuell verfügbar sind. Die Forschung ist hier also mit verschiedenen Ansätzen unterwegs. Man sollte nicht nur auf Remdesivir schauen, auch wenn dies ebenfalls ein interessantes Präparat ist. Natürlich unterstützen wir auch die Entwicklung neuer Medikamente. Bis die verfügbar sind, dauert es aber länger.

Wann kann man mit einem Corona-Impfstoff rechnen?

Weltweit gibt es über 100 Impfstoff-Entwicklungsprojekte. Einige Firmen äußern sich sehr zuversichtlich, dass sie schon bald einen wirksamen und sicheren Impfstoff zur Verfügung stellen können. Auch ich bin optimistisch, dass vermutlich sogar mehrere Impfstoffe entwickelt werden. Wann diese aber zur Verfügung stehen, lässt sich heute noch nicht exakt vorhersagen. Man darf bei aller Zuversicht keine falschen Erwartungen wecken. Es kann in der Impfstoffentwicklung immer wieder Rückschläge geben. Wir sollten uns auf die Mitte des nächsten Jahres einstellen, was verglichen mit der Entwicklung von anderen Impfstoffen immer noch rasant wäre. Wir haben aus unserem Ministerium heraus in den letzten Wochen alles dafür getan, dass es möglichst schnell geht. Wir haben dazu ein 750-Millionen-Programm aufgelegt, das die Entwicklung von Impfstoffen durch in Deutschland ansässige Firmen beschleunigen wird und auch die Grundlagen für die Massenproduktion von Impfstoffen schafft.

Muss in Zeiten der Pandemie die medizinische Forschung und Versorgung in der EU nicht deutlich verstärkt und besser abgestimmt werden?

Erste Maßnahmen wie einen EU-Aktionsplan zur Erforschung des Corona-Virus gibt es bereits. Aber wir schauen natürlich auch in die Zukunft. Die aktuelle Situation zeigt uns, dass es wichtig ist, zukünftig die pharmazeutische Forschung in Europa zu stärken. Dazu ist eine gemeinsame europäische Forschungsförderung notwendig, die gerade auch pandemische Risiken sehr stark im Blick hat.

Sie wollen bei der Wasserstoff-Technologie Tempo machen. Bisher ist da aber wenig zu erkennen. Was muss passieren?

Als Bundesforschungsministerin sehe ich mich in der Rolle der Antreiberin bei diesem Thema. Dabei werde ich jetzt zusätzlich von Stefan Kaufmann unterstützt. Darüber freue ich mich sehr. Als einer der am besten vernetzten Forschungspolitiker im Bundestag wird er als Innovationsbeauftragter "Grüner Wasserstoff" dafür sorgen, dass der Transfer von der Forschung in die Wirtschaft klappt. Das ist der Schlüssel, dass wir zur Wasserstoffrepublik und zur Nummer eins auf der Welt beim Thema "Grüner Wasserstoff" werden.

Welche Rolle kann Wasserstoff bei der Energiewende künftig spielen?

Grüner Wasserstoff ist für mich der Energieträger der Zukunft. Am Montag besuche ich die Salzgitter AG. Dort plant man, den Grünen Wasserstoff bei der Stahlverhüttung einzusetzen. Das ist ein Riesenprojekt und zugleich eines der größten Zukunftsprojekte in Deutschland auf diesem Gebiet. Die Schwerindustrie weiß, dass sie nur unter Nutzung des Grünen Wasserstoffs weiter in Europa produzieren kann, weil CO2-Emissionen immer teurer werden.